PM Carney annonce l’approbation par le Roi de la prochaine gouverneure générale du Canada

Le 5 mai 2026

Ottawa (Ontario)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que, sur sa recommandation, Sa Majesté le roi Charles III a approuvé la nomination de l’honorable Louise Arbour comme prochaine gouverneure générale du Canada.

Dans ses fonctions de gouverneure générale, Mme Arbour sera la représentante de Sa Majesté le Roi au Canada. Elle sera la 31e gouverneure générale du Canada depuis la Confédération et la première gouverneure générale nommée par Sa Majesté au Canada.

Mme Arbour est une juriste de renommée mondiale, une juge et une sommité dans le domaine des droits de la personne et de la justice. Forte d’une carrière consacrée au service public qui s’étend sur plus de cinq décennies, elle a assumé presque toutes les fonctions auxquelles un juriste canadien peut aspirer, ainsi que plusieurs postes qui n’avaient jamais été occupés par un Canadien avant elle. Mme Arbour a été nommée juge à la Cour suprême de l’Ontario, à la Cour d’appel de l’Ontario et à la Cour suprême du Canada. En 1996, elle a été nommée procureure en chef des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda par les Nations Unies. Dans ces fonctions, elle a dirigé les efforts qui ont abouti à la première condamnation pour génocide depuis l’adoption de la Convention sur le génocide et à la première mise en accusation pour crimes de guerre d’un chef d’État en exercice.

Mme Arbour a été nommée haute-commissaire aux droits de l’homme par le secrétaire général des Nations Unies en 2004, et a ensuite occupé le poste de représentante spéciale des Nations Unies pour les migrations internationales de 2017 à 2018. Plus récemment, Mme Arbour a présenté le Rapport de l’examen externe indépendant et complet sur les cas d’inconduite au sein des Forces armées canadiennes, qui a donné lieu à un changement de culture et à des réformes sans précédent.

Mme Arbour a été faite compagne de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays, et grande officière de l’Ordre national du Québec. Elle a reçu près d’une centaine de distinctions et de récompenses, dont 42 doctorats honorifiques décernés par des universités de partout dans le monde. L’expérience, le discernement, la clarté morale et la conviction de Mme Arbour serviront admirablement les intérêts du Canada.

Le premier ministre adresse ses sincères remerciements à Son Excellence la très honorable Mary Simon pour son mandat exemplaire en tant que gouverneure générale et pour son engagement de toute une vie en faveur des droits des Inuits, de l’autodétermination des Autochtones et de la préservation de la langue, de la culture et de l’identité autochtones. Son héritage perdurera non seulement par la nature de son engagement, mais aussi par la manière dont elle l’a mené : avec une foi inébranlable dans le Canada.