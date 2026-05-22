Déclaration commune sur la situation en Cisjordanie

Le 22 mai 2026

Ottawa (Ontario)

« Déclaration des dirigeants du Canada, de l’Allemagne, de l’Australie, de la France, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni sur la situation en Cisjordanie.

Au cours des derniers mois, la situation en Cisjordanie s’est considérablement détériorée. La violence exercée par les habitants des colonies atteint des niveaux sans précédent. Les politiques et les pratiques du gouvernement d’Israël, notamment le durcissement du contrôle qu’il exerce, compromettent la stabilité et les chances de parvenir à une solution à deux États.

Le droit international est sans équivoque : les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales. Les projets de construction dans la zone E1 ne font pas exception.

Le projet de colonie E1 diviserait la Cisjordanie en deux et constituerait une grave violation du droit international.

Les entreprises ne devraient pas répondre aux appels d’offres relatifs à des projets de construction dans la zone E1 ou à d’autres initiatives connexes d’expansion. Elles doivent être conscientes des conséquences juridiques et des répercussions sur leur réputation qu’entraînerait leur participation dans telles activités, notamment le risque de se rendre complices des graves violations du droit international.

Nous exhortons le gouvernement d’Israël à renoncer aux activités d’expansion de ses colonies et au renforcement de ses pouvoirs administratifs, à sanctionner les violences commises par les habitants des colonies et à mener des enquêtes sur les allégations visant les forces israéliennes, à respecter la tutelle hachémite sur les lieux saints de Jérusalem ainsi que les accords historiques relatifs au statu quo, et à lever les restrictions financières imposées à l’Autorité palestinienne et à l’économie de la Palestine. Nous nous opposons fermement à ceux qui prônent l’annexion et le déplacement forcé de la population de la Palestine, dont certains membres du gouvernement d’Israël.

Nous réitérons notre soutien indéfectible en faveur d’une paix globale, juste et durable fondée sur une solution à deux États, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui verrait deux États démocratiques, Israël et la Palestine, coexister dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières sûres et reconnues. »