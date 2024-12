Déclaration du premier ministre concernant le décès de Jimmy Carter

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante concernant le décès de l’ancien président des États-Unis d’Amérique, Jimmy Carter :

« Aujourd’hui, le monde a perdu un grand dirigeant et homme d’État, et le Canada un cher ami, à la suite du décès de l’ancien président des États-Unis d’Amérique, Jimmy Carter. Au nom de tous les Canadiens, j’offre mes plus sincères condoléances à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu’à sa famille élargie et à ses proches.

« Je me souviens des éloges que faisait mon père à l’égard du président Carter, qu’il décrivait comme un homme de principes, très pieux et d’une grande moralité. J’ai eu l’honneur de le rencontrer à quelques reprises au cours des dernières décennies, et il a toujours été bon et attentionné. Il m’a aussi offert de nombreux conseils sur la manière de servir la population.

« Sa vie est une parfaite illustration du rêve américain. D’origine modeste, il a grandi à Plains, dans l’État de Géorgie, et a gravi les échelons jusqu’à la tête des États-Unis d’Amérique. En tant que président, il a travaillé fort pour promouvoir la paix et les droits de la personne à travers le monde, notamment en appuyant les négociations de paix entre l’Égypte et Israël. Dans son pays, ses actions et ses réformes ont permis l’essor économique des années 1980.

« Le président Carter a également redéfini la post-présidence. Il a continué de participer activement à la résolution de conflits, à la promotion de la démocratie et à la prévention de maladies partout dans le monde par l’intermédiaire du Carter Center, qu’il a fondé en 1982, et au sein de l’organisation The Elders, qui réunit des dirigeants mondiaux indépendants. De plus, pendant 39 ans, il a organisé une assemblée générale annuelle avec les étudiants de première année de l’Université Emory pour inciter les jeunes à s’engager dans la politique et la fonction publique.

« Pendant plus de 35 ans, sa défunte épouse Rosalynn et lui ont généreusement donné de leur temps à l’initiative Habitat pour l’humanité. Ils ont dirigé des projets visant la construction, la rénovation et la réparation de milliers de maisons dans des pays du monde entier. En 2017, les Carter ont dirigé leur 34e projet ici même, au Canada. Ils avaient alors fait bâtir 150 maisons pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération – un cadeau durable qu’ils ont offert à des familles d’un bout à l’autre du pays.

« En reconnaissance des réalisations importantes qu’il a accomplies pendant et après sa présidence, le président Carter a reçu le prix Nobel de la paix en 2002.

« En ce jour solennel, nous nous joignons à nos voisins et amis américains pour porter le deuil de cet ancien président et humaniste de toujours, dont le sens de l’engagement et l’altruisme nous inciteront longtemps à rendre notre monde meilleur. »