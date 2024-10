TreeHouse Foods Announces Voluntary Recall of Certain Waffle Products Due to the Potential for Listeria monocytogenes Contamination

Health Canada has updated the Canadian products involved in this recall. There are 27 products involved in this recall:

The affected products are being recalled from the marketplace due to possible Listeria monocytogenes contamination. What you should do:

If you think you became sick from consuming a recalled product, contact your healthcare provider

Check to see if you have recalled products

Do not consume, serve, use, sell, or distribute recalled products

Recalled products should be thrown out or returned to the location where they were purchased Food contaminated with Listeria monocytogenes may not look or smell spoiled but can still make you sick. Symptoms can include vomiting, nausea, persistent fever, muscle aches, severe headache and neck stiffness. Pregnant women, the elderly and people with weakened immune systems are particularly at risk. Although infected pregnant women may experience only mild, flu-like symptoms, the infection can lead to premature delivery, infection of the newborn or even stillbirth. In severe cases of illness, people may die.

On October 18th TreeHouse Foods, Inc. voluntarily issued a recall for certain frozen waffle products listed below due to the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes is an organism that can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain, and diarrhea. Listeria monocytogenes infection can cause miscarriages and stillbirths among pregnant women.

The recalled products were distributed throughout the United States and Canada and packed in various formats under the brand names listed below. If you shop at Walmart, Metro, Sobeys and Loblaw grocery stores, many of their store brands are listed in the recall, including Great Value, Compliments, Selection, and No Name.

The Treehouse media release states, “There have been no confirmed reports of illness linked to the recalled products to date. Anyone concerned about an illness should contact a healthcare provider. This issue was discovered through routine testing at the manufacturing facility. Consumers should check their freezers for any of the products listed above and dispose of them or return the recalled product to the place of purchase for credit. Consumers with questions may contact the company at 800-596-2903, Monday – Friday, 8:00 a.m. – 4:30 p.m. (CST).”

This recall is being carried out with the knowledge of the U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA) and Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

The following products are affected by this recall:

Description Retail UPC Lot code Best By Date Always Save 9.9oz Homestyle Waffles 70038608752 2C201154 1/14/25 Always Save 9.9oz Homestyle Waffles 70038608752 2C207184 7/18/25 Always Save 9.9oz Homestyle Waffles 70038608752 2C210163 10/15/24 Best Choice 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70038596790 2C202034 2/2/25 Best Choice 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70038596790 2C203294 3/29/25 Best Choice 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70038596790 2C205114 5/11/25 Best Choice 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70038596790 2C207134 7/13/25 Best Choice 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70038596790 2C208314 8/31/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C201204 1/19/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C202034 2/2/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C202094 2/8/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C203084 3/8/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C203284 3/28/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C204134 4/13/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C205174 5/17/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C207264 7/26/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C208164 8/16/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C208304 8/30/25 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C211043 11/3/24 Best Choice 12.3oz Blueberry Waffles 70038356851 2C212013 11/30/24 Best Choice 12.3oz Original Waffles 70038362852 2C203264 3/26/25 Best Choice 12.3oz Original Waffles 70038362852 2C207294 7/29/25 Best Choice 12.3oz Original Waffles 70038362852 2C211013 10/31/24 Best Choice 12.3oz Buttermilk Waffles 70038356837 2C208164 8/16/25 Best Choice 12.3oz Multigrain Waffles 70038622116 2C202084 2/7/25 Best Choice 12.3oz Multigrain Waffles 70038622116 2C203144 3/14/25 Best Choice 12.3oz Multigrain Waffles 70038622116 2C205034 5/3/25 Best Choice 12.3oz Multigrain Waffles 70038622116 2C206264 6/26/25 Best Choice 12.3oz Multigrain Waffles 70038622116 2C212073 12/6/24 Bettergoods 10.72oz Blueberry Protein Waffles 194346252756 2C208144 8/14/25 Bettergoods 10.72oz Chocolate Chip Protein Waffles 194346252763 2C208144 8/14/25 Bettergoods 13.4oz Vanilla Protein Buttermilk Waffles 194346252749 2C208144 8/14/25 Breakfast Best 12.3oz Homestyle Waffles 41498194468 2C202054 2/4/25 Breakfast Best 12.3oz Homestyle Waffles 41498194468 2C203294 3/29/25 Breakfast Best 12.3oz Homestyle Waffles 41498194468 2C211113 11/10/24 Breakfast Best 12.3oz Chocolate Chip Waffles 4061464785205 2C211093 11/8/24 Breakfast Best 12.3oz Chocolate Chip Waffles 4061464785205 2C211103 11/9/24 Breakfast Best 12.3oz Chocolate Chip Waffles 4061464785205 2C211163 11/15/24 Breakfast Best 12.3oz Chocolate Chip Waffles 4061464785205 2C211173 11/16/24 Breakfast Best 12.3oz Blueberry Waffles 4061464782273 2C211033 11/2/24 Breakfast Best 12.3oz Blueberry Waffles 4061464782273 2C211293 11/28/24 Breakfast Best 12.3oz Blueberry Waffles 4061464782273 2C212073 12/6/24 Breakfast Best 12.3oz Cinnamon Waffles 4099100336825 2C206254 6/25/25 Breakfast Best 12.3oz Cinnamon Waffles 4099100336825 2C206254 6/25/25 Breakfast Best 12.3oz Cinnamon Waffles 4099100336825 2C207114 7/11/25 Breakfast Best 12.3oz Cinnamon Waffles 4099100336825 2C207264 7/26/25 Breakfast Best 12.3oz Pumpkin Waffles 4099100336818 2C206274 6/27/25 Breakfast Best 12.3oz Pumpkin Waffles 4099100336818 2C206274 6/27/25 Clover Valley 12.3oz Homestyle Waffles 686151403398 2C201224 1/21/25 Clover Valley 12.3oz Homestyle Waffles 686151403398 2C204024 4/2/25 Clover Valley 12.3oz Homestyle Waffles 686151403398 2C207114 7/11/25 Clover Valley 12.3oz Homestyle Waffles 686151403398 2C207164 7/16/25 Clover Valley 12.3oz Homestyle Waffles 686151403398 2C211013 10/31/24 Clover Valley 12.3oz Buttermilk Waffles 686151403404 2C201024 1/1/25 Clover Valley 12.3oz Buttermilk Waffles 686151403404 2C201304 1/29/25 Clover Valley 12.3oz Buttermilk Waffles 686151403404 2C204164 4/16/25 Clover Valley 12.3oz Buttermilk Waffles 686151403404 2C205174 5/17/25 Clover Valley 12.3oz Buttermilk Waffles 686151403404 2C207244 7/24/25 Essential 9.9oz Homestyle Waffles 607880101874 2C202284 2/27/25 Essential 9.9oz Homestyle Waffles 607880101874 2C203274 3/27/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C202244 2/23/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C203024 3/2/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C203084 3/8/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C203284 3/28/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C204194 4/19/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C205044 5/4/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C206014 6/1/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C206264 6/26/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C207134 7/13/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C207194 7/19/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C208094 8/9/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C208304 8/30/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C209214 9/21/25 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C211043 11/3/24 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C211243 11/23/24 Food Lion 12.3oz Blueberry Waffles 35826091444 2C212163 12/15/24 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C201024 1/1/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C201184 1/17/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C201294 1/28/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C202244 2/23/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C203064 3/6/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C203204 3/20/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C204024 4/2/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C204244 4/24/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C205104 5/10/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C205214 5/21/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C206204 6/20/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C207164 7/16/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C208084 8/8/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C208274 8/27/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C209234 9/23/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C210163 10/15/24 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C211153 11/14/24 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 35826091451 2C212123 12/11/24 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C201194 1/18/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C202244 2/23/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C203074 3/7/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C203214 3/21/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C204034 4/3/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C204254 4/25/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C205104 5/10/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C205214 5/21/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C206204 6/20/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C207174 7/17/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C208144 8/14/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C208264 8/26/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C209194 9/19/25 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C210193 10/18/24 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C211153 11/14/24 Food Lion 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 35826091468 2C212063 12/5/24 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C201124 1/11/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C203024 3/2/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C203234 3/23/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C204194 4/19/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C205034 5/3/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C206154 6/15/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C206264 6/26/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C207194 7/19/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C208104 8/10/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C208174 8/17/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C208304 8/30/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C209214 9/21/25 Foodhold 12.3oz Blueberry Waffles 688267073946 2C211093 11/8/24 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C201024 1/1/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C201184 1/17/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C201294 1/28/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C202074 2/6/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C203064 3/6/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C203204 3/20/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C204024 4/2/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C204254 4/25/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C205104 5/10/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C205214 5/21/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C206204 6/20/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C207224 7/22/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C208274 8/27/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C209094 9/9/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C209164 9/16/25 Foodhold 12.3oz Homestyle Waffles 688267073922 2C210023 10/1/24 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C201024 1/1/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C201194 1/18/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C202134 2/12/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C202284 2/27/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C203204 3/20/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C204254 4/25/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C205104 5/10/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C205224 5/22/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C206034 6/3/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C206204 6/20/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C207224 7/22/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C208264 8/26/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C209094 9/9/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C209194 9/19/25 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C210263 10/25/24 Foodhold 12.3oz Buttermilk Waffles 688267073960 2C212123 12/11/24 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C201134 1/12/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C201274 1/26/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C203094 3/9/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C203294 3/29/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C204204 4/20/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C205124 5/12/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C206294 6/29/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C207274 7/27/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C208034 8/3/25 Foodhold 12.3oz Chocolate Chip Waffles 688267073984 2C212173 12/16/24 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C201194 1/18/25 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C202084 2/7/25 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C203144 3/14/25 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C204064 4/6/25 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C205034 5/3/25 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C206064 6/6/25 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C206264 6/26/25 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C207254 7/25/25 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C211153 11/14/24 Foodhold 12.3oz Multigrain Waffles 688267081958 2C212063 12/5/24 Giant Eagle 12.3oz Blueberry Waffles 30034011642 2C201204 1/19/25 Giant Eagle 12.3oz Blueberry Waffles 30034011642 2C202094 2/8/25 Giant Eagle 12.3oz Blueberry Waffles 30034011642 2C203284 3/28/25 Giant Eagle 12.3oz Blueberry Waffles 30034011642 2C204274 4/27/25 Giant Eagle 12.3oz Blueberry Waffles 30034011642 2C207134 7/13/25 Giant Eagle 12.3oz Blueberry Waffles 30034011642 2C208174 8/17/25 Giant Eagle 12.3oz Blueberry Waffles 30034011642 2C211093 11/8/24 Giant Eagle 12.3oz Blueberry Waffles 30034011642 2C212163 12/15/24 Giant Eagle 12.3oz Homestyle Waffles 30034011604 2C205114 5/11/25 Giant Eagle 12.3oz Buttermilk Waffles 30034011635 2C201234 1/22/25 Giant Eagle 12.3oz Buttermilk Waffles 30034011635 2C205174 5/17/25 Good and Gather 10.7oz Buttermilk Vanilla Waffles 85239157961 2C201114 1/10/25 Good and Gather 10.7oz Buttermilk Vanilla Waffles 85239157961 2C203274 3/27/25 Good and Gather 10.7oz Buttermilk Vanilla Waffles 85239157961 2C212213 12/20/24 Good and Gather 12.3oz Homestyle Waffles 85239157909 2C203264 3/26/25 Good and Gather 12.3oz Homestyle Waffles 85239157909 2C204114 4/11/25 Good and Gather 12.3oz Homestyle Waffles 85239157909 2C205024 5/2/25 Good and Gather 12.3oz Homestyle Waffles 85239157909 2C207114 7/11/25 Good and Gather 12.3oz Homestyle Waffles 85239157909 2C207224 7/22/25 Good and Gather 12.3oz Homestyle Waffles 85239157909 2C211143 11/13/24 Good and Gather 12.3oz Buttermilk Waffles 85239157916 2C205024 5/2/25 Good and Gather 12.3oz Buttermilk Waffles 85239157916 2C205224 5/22/25 Good and Gather 12.3oz Buttermilk Waffles 85239157916 2C207244 7/24/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C201064 1/5/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C201194 1/18/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C202084 2/7/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C203084 3/8/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C203284 3/28/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C204134 4/13/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C204274 4/27/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C205114 5/11/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C206014 6/1/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C206084 6/8/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C206214 6/21/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C208024 8/2/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C208104 8/10/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C208164 8/16/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C209214 9/21/25 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C211033 11/2/24 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C211243 11/23/24 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C212083 12/7/24 Good and Gather 12.3oz Blueberry Waffles 85239157923 2C212163 12/15/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C201054 1/4/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C201104 1/9/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C201174 1/16/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C201234 1/22/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C202014 1/31/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C202064 2/5/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C202234 2/22/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C202264 2/25/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C203074 3/7/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C203144 3/14/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C203214 3/21/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C204014 4/1/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C204124 4/12/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C204164 4/16/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C204254 4/25/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C204294 4/29/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C205154 5/15/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C206064 6/6/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C206134 6/13/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C206244 6/24/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C207084 7/8/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C207154 7/15/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C207294 7/29/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C207304 7/30/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C208144 8/14/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C208214 8/21/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C208274 8/27/25 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C210063 10/5/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C210133 10/12/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C210203 10/19/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C210263 10/25/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C210303 10/29/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C211043 11/3/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C211063 11/5/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C211133 11/12/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C211173 11/16/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C211223 11/21/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C211253 11/24/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C211273 11/26/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C212113 12/10/24 Great Value 12.3oz Homestyle Waffles 78742088532 2C212193 12/18/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C201044 1/3/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C201104 1/9/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C201164 1/15/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C201244 1/23/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C201254 1/24/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C202024 2/1/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C202054 2/4/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C202214 2/20/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C202224 2/21/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C202274 2/26/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C203074 3/7/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C203154 3/15/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C203224 3/22/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C203254 3/25/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C203264 3/26/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C204014 4/1/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C204124 4/12/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C204154 4/15/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C204264 4/26/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C204304 4/30/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C205014 5/1/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C205164 5/16/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C205234 5/23/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C205274 5/27/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C205284 5/28/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C206074 6/7/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C206084 6/8/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C206144 6/14/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C206154 6/15/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C207084 7/8/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C207094 7/9/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C207104 7/10/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C207304 7/30/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C207314 7/31/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C208014 8/1/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C208154 8/15/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C208284 8/28/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C209124 9/12/25 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C210053 10/4/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C210143 10/13/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C210203 10/19/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C210213 10/20/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C210273 10/26/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C210303 10/29/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C210313 10/30/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C211063 11/5/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C211143 11/13/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C211183 11/17/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C211213 11/20/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C211223 11/21/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C211273 11/26/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C212043 12/3/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C212053 12/4/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C212183 12/17/24 Great Value 12.3oz Buttermilk Waffles 78742088587 2C212193 12/18/24 Great Value 560g Blueberry Waffles 628915641967 2C205044 5/4/25 Hannaford 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41268196326 2C201214 1/20/25 Hannaford 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41268196326 2C203094 3/9/25 Hannaford 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41268196326 2C205044 5/4/25 Hannaford 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41268196326 2C206224 6/22/25 Hannaford 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41268196326 2C206284 6/28/25 Hannaford 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41268196326 2C207134 7/13/25 Hannaford 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41268196326 2C207274 7/27/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C201124 1/11/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C202244 2/23/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C203284 3/28/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C204194 4/19/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C205184 5/18/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C206214 6/21/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C207134 7/13/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C207194 7/19/25 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C210153 10/14/24 Hannaford 12.3oz Blueberry Waffles 41268196289 2C211163 11/15/24 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C201194 1/18/25 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C202074 2/6/25 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C203154 3/15/25 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C204194 4/19/25 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C205214 5/21/25 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C206244 6/24/25 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C207164 7/16/25 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C210103 10/9/24 Hannaford 12.3oz Homestyle Waffles 41268196296 2C211153 11/14/24 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C201024 1/1/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C202284 2/27/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C203154 3/15/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C204084 4/8/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C205224 5/22/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C206034 6/3/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C206214 6/21/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C207174 7/17/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C208094 8/9/25 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C210103 10/9/24 Hannaford 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41268196302 2C211163 11/15/24 Hannaford 12.3oz Multigrain Waffles 41268196319 2C201194 1/18/25 Hannaford 12.3oz Multigrain Waffles 41268196319 2C203144 3/14/25 Hannaford 12.3oz Multigrain Waffles 41268196319 2C204054 4/5/25 Hannaford 12.3oz Multigrain Waffles 41268196319 2C205034 5/3/25 Hannaford 12.3oz Multigrain Waffles 41268196319 2C211153 11/14/24 Hannaford 12.3oz Multigrain Waffles 41268196319 2C212063 12/5/24 Harris Teeter 12.3oz Blueberry Waffles 72036726483 2C203024 3/2/25 Harris Teeter 12.3oz Blueberry Waffles 72036726483 2C204134 4/13/25 Harris Teeter 12.3oz Blueberry Waffles 72036726483 2C205174 5/17/25 Harris Teeter 12.3oz Blueberry Waffles 72036726483 2C206214 6/21/25 Harris Teeter 12.3oz Blueberry Waffles 72036726483 2C208024 8/2/25 Harris Teeter 12.3oz Homestyle Waffles 72036726469 2C202064 2/5/25 Harris Teeter 12.3oz Homestyle Waffles 72036726469 2C203224 3/22/25 Harris Teeter 12.3oz Homestyle Waffles 72036726469 2C204164 4/16/25 Harris Teeter 12.3oz Homestyle Waffles 72036726469 2C205154 5/15/25 Harris Teeter 12.3oz Homestyle Waffles 72036726469 2C208274 8/27/25 Harris Teeter 12.3oz Homestyle Waffles 72036726469 2C211133 11/12/24 Harris Teeter 12.3oz Buttermilk Waffles 72036726476 2C203164 3/16/25 Harris Teeter 12.3oz Buttermilk Waffles 72036726476 2C204124 4/12/25 Harris Teeter 12.3oz Buttermilk Waffles 72036726476 2C205284 5/28/25 Harris Teeter 12.3oz Multigrain Waffles 72036726490 2C201194 1/18/25 Harris Teeter 12.3oz Multigrain Waffles 72036726490 2C202084 2/7/25 Harris Teeter 12.3oz Multigrain Waffles 72036726490 2C204054 4/5/25 Harris Teeter 12.3oz Multigrain Waffles 72036726490 2C205034 5/3/25 Harris Teeter 12.3oz Multigrain Waffles 72036726490 2C206064 6/6/25 Harris Teeter 12.3oz Multigrain Waffles 72036726490 2C211023 11/1/24 Harris Teeter 12.3oz Multigrain Waffles 72036726490 2C211153 11/14/24 HEB Higher Harvest 10.72oz Original Protein Waffles 41220013685 2C203274 3/27/25 HEB Higher Harvest 10.72oz Original Protein Waffles 41220013685 2C205304 5/30/25 HEB Higher Harvest 10.72oz Original Protein Waffles 41220013685 2C211073 11/6/24 HEB Higher Harvest 10.72oz Original Protein Waffles 41220013685 2C212203 12/19/24 HEB Higher Harvest 10.72oz Original Protein Waffles 41220013685 930005145 11/29/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C201084 7/8/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C201094 7/9/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C202134 8/13/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C202144 8/14/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C202154 8/15/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C202204 8/20/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C202214 8/21/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C203044 9/2/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C203054 9/3/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C203114 9/9/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C203124 9/10/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C203134 9/11/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C203184 9/16/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C203194 9/17/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204033 10/1/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204034 10/2/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204043 10/2/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204044 10/3/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204084 10/7/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204094 10/8/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204103 10/8/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204104 10/9/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204113 10/9/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204173 10/15/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204174 10/16/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204183 10/16/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204184 10/17/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204193 10/17/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204224 10/21/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C204234 10/22/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205013 10/29/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205023 10/30/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205034 11/1/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205064 11/4/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205074 11/5/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205084 11/6/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205094 11/7/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205134 11/11/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C205144 11/12/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206034 12/2/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206044 12/3/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206054 12/4/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206104 12/9/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206114 12/10/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206123 12/10/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206124 12/11/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206133 12/11/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206143 12/12/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206174 12/16/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206184 12/17/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206193 12/17/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206194 12/18/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206203 12/18/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206263 12/24/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C206273 12/25/24 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C207103 1/7/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C207113 1/8/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C207173 1/14/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C207183 1/15/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208064 2/4/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208074 2/5/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208084 2/6/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208124 2/10/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208134 2/11/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208194 2/17/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208204 2/18/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208214 2/19/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C208253 2/22/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209034 3/4/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209044 3/5/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209053 3/5/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209054 3/6/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209094 3/10/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209104 3/11/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209113 3/11/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209114 3/12/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209164 3/17/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209174 3/18/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209184 3/19/26 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209203 3/20/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C209253 3/25/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210023 4/1/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210033 4/2/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210043 4/3/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210103 4/9/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210113 4/10/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210123 4/11/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210173 4/16/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210183 4/17/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210193 4/18/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210233 4/22/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210243 4/23/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C210253 4/24/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C211203 5/20/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C211213 5/21/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C212123 6/11/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C212133 6/12/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C212143 6/13/25 Kodiak Cakes 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 705599012211 2C212153 6/14/25 Kodiak Cakes 10.72oz Dark Chocolate Waffles 705599012709 2C209223 3/22/25 Kodiak Cakes 10.72oz Chocolate Chip Waffles 705599013201 2C204274 10/26/25 Kodiak Cakes 10.72oz Chocolate Chip Waffles 705599013201 2C205193 11/16/24 Kodiak Cakes 10.72oz Chocolate Chip Waffles 705599013201 2C206024 12/1/25 Kodiak Cakes 10.72oz Chocolate Chip Waffles 705599013201 2C207203 1/17/25 No Name 560g Blueberry Waffles 60383987725 2C205044 5/4/25 Price Chopper 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41735157133 2C206014 6/1/25 Price Chopper 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41735157133 2C209144 9/14/25 Price Chopper 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41735157133 2C210223 10/21/24 Price Chopper 12.3oz Blueberry Waffles 41735157522 2C201204 1/19/25 Price Chopper 12.3oz Blueberry Waffles 41735157522 2C202094 2/8/25 Price Chopper 12.3oz Blueberry Waffles 41735157522 2C203164 3/16/25 Price Chopper 12.3oz Blueberry Waffles 41735157522 2C204274 4/27/25 Price Chopper 12.3oz Blueberry Waffles 41735157522 2C207264 7/26/25 Price Chopper 12.3oz Blueberry Waffles 41735157522 2C209144 9/14/25 Price Chopper 12.3oz Blueberry Waffles 41735157522 2C211033 11/2/24 Price Chopper 12.3oz Blueberry Waffles 41735157522 2C211163 11/15/24 Price Chopper 12.3oz Homestyle Waffles 41735157508 2C201224 1/21/25 Price Chopper 12.3oz Buttermilk Waffles 41735157515 2C202054 2/4/25 Publix 12.3oz Homestyle Waffles 641415000546 2C201294 1/28/25 Publix 12.3oz Homestyle Waffles 641415000546 2C204114 4/11/25 Publix 12.3oz Homestyle Waffles 641415000546 2C207164 7/16/25 Publix 12.3oz Homestyle Waffles 641415000546 2C211023 11/1/24 Publix 12.3oz Buttermilk Waffles 641415001543 2C201234 1/22/25 Publix 12.3oz Buttermilk Waffles 641415001543 2C205024 5/2/25 Publix 12.3oz Buttermilk Waffles 641415001543 2C205224 5/22/25 Publix 12.3oz Buttermilk Waffles 641415001543 2C207224 7/22/25 Schnucks 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41318100518 2C202034 2/2/25 Schnucks 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41318100518 2C205114 5/11/25 Schnucks 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41318100518 2C207264 7/26/25 Schnucks 12.3oz Chocolate Chip Waffles 41318100518 2C212083 12/7/24 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C202034 2/2/25 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C203024 3/2/25 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C204134 4/13/25 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C204274 4/27/25 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C206214 6/21/25 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C208034 8/3/25 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C209144 9/14/25 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C210153 10/14/24 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C211163 11/15/24 Schnucks 12.3oz Blueberry Waffles 41318101072 2C212163 12/15/24 Schnucks 12.3oz Homestyle Waffles 41318101010 2C201304 1/29/25 Schnucks 12.3oz Reduced Fat Buttermilk Waffles 41318101027 2C201304 1/29/25 SE Grocers 12.3oz Chocolate Chip Waffles 38259145067 2C203294 3/29/25 SE Grocers 12.3oz Chocolate Chip Waffles 38259145067 2C206224 6/22/25 SE Grocers 12.3oz Chocolate Chip Waffles 38259145067 2C210223 10/21/24 SE Grocers 12.3oz Chocolate Chip Waffles 38259145067 2C211173 11/16/24 SE Grocers 12.3oz Blueberry Waffles 38259117118 2C202094 2/8/25 SE Grocers 12.3oz Blueberry Waffles 38259117118 2C203084 3/8/25 SE Grocers 12.3oz Blueberry Waffles 38259117118 2C204274 4/27/25 SE Grocers 12.3oz Blueberry Waffles 38259117118 2C205174 5/17/25 SE Grocers 12.3oz Blueberry Waffles 38259117118 2C206084 6/8/25 SE Grocers 12.3oz Blueberry Waffles 38259117118 2C208164 8/16/25 SE Grocers 12.3oz Blueberry Waffles 38259117118 2C211243 11/23/24 SE Grocers 12.3oz Blueberry Waffles 38259117118 2C212163 12/15/24 SE Grocers 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 38259117132 2C201224 1/21/25 SE Grocers 12.3oz Reduced Fat Homestyle Waffles 38259117132 2C205114 5/11/25 SE Grocers 12.3oz Buttermilk Waffles 38259117101 2C202034 2/2/25 SE Grocers 12.3oz Buttermilk Waffles 38259117101 2C203154 3/15/25 SE Grocers 12.3oz Buttermilk Waffles 38259117101 2C205234 5/23/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C201054 1/4/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C201264 1/25/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C202234 2/22/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C203134 3/13/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C204054 4/5/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C204244 4/24/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C205154 5/15/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C206134 6/13/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C209124 9/12/25 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C210053 10/4/24 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C210263 10/25/24 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C211073 11/6/24 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C211243 11/23/24 Simple Truth 13.4oz Vanilla Buttermilk Waffles 11110108135 2C212053 12/4/24 Tops 12.3oz Blueberry Waffles 70784056043 2C201204 1/19/25 Tops 12.3oz Blueberry Waffles 70784056043 2C202094 2/8/25 Tops 12.3oz Blueberry Waffles 70784056043 2C203164 3/16/25 Tops 12.3oz Blueberry Waffles 70784056043 2C204134 4/13/25 Tops 12.3oz Blueberry Waffles 70784056043 2C206084 6/8/25 Tops 12.3oz Blueberry Waffles 70784056043 2C208034 8/3/25 Tops 12.3oz Blueberry Waffles 70784056043 2C211043 11/3/24 Tops 12.3oz Blueberry Waffles 70784056043 2C212073 12/6/24 Tops 12.3oz Homestyle Waffles 70784056012 2C201224 1/21/25 Tops 12.3oz Homestyle Waffles 70784056012 2C204124 4/12/25 Tops 12.3oz Homestyle Waffles 70784056012 2C207164 7/16/25 Tops 12.3oz Buttermilk Waffles 70784056050 2C201034 1/2/25 Tops 12.3oz Buttermilk Waffles 70784056050 2C201234 1/22/25 Tops 12.3oz Buttermilk Waffles 70784056050 2C208264 8/26/25 Tops 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70784056067 2C202094 2/8/25 Tops 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70784056067 2C203164 3/16/25 Tops 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70784056067 2C205124 5/12/25 Tops 12.3oz Chocolate Chip Waffles 70784056067 2C209154 9/15/25