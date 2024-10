Nomination d’une direction des communications et des relations externes au CSC Nouvelon

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon est fier d’annoncer la nomination de Mme Amélie Cyr au poste de direction du Service des communications et des relations externes. Une gestionnaire qui se démarque par sa formation et son expérience pertinente dans le domaine des communications et de la promotion, Mme Cyr entreprendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er septembre 2024.

Amélie Cyr a amorcé sa carrière au CSC Nouvelon en 2018 à titre de coordonnatrice des communications et de la promotion et a accumulé une expertise dans le développement et la mise en oeuvre d’initiatives variées en communications internes et externes, en marketing et en valorisation. Dans le cadre de ses fonctions, elle a entre autres coordonné les campagnes d’inscriptions et veillé au rayonnement du CSC Nouvelon et de ses écoles dans les médias sociaux ainsi qu’au niveau communautaire. Mme Cyr avait oeuvré au Bureau de Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt, en tant qu’agente des communications et adjointe, ainsi qu’à l’Université de Sudbury à titre de coordonnatrice de projets avant de se joindre au CSC Nouvelon.

Mme Cyr compte une expertise qui lui sera très utile dans ses nouvelles fonctions. Grâce à ses connaissances du milieu scolaire et des priorités du Conseil, elle sera en mesure de diriger l’équipe des communications et des relations externes pour ainsi contribuer à une gestion efficace et responsable du CSC Nouvelon.

« Amélie a exercé un leadership hors pair dans le secteur des communications internes et externes et a grandement contribué au rayonnement de nos élèves, des membres de notre personnel et de nos écoles », explique M. Paul Henry, directeur de l’éducation et secrétaire trésorier au CSC Nouvelon. « Une communicatrice chevronnée, Mme Cyr se démarque par son excellente compréhension du plan stratégique et de la structure et du fonctionnement de l’ensemble du Conseil. »