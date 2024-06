BUJOLD, Marc Andre

September 14, 1944 – June 23, 2024

Well, we have some news, Mr. Marc André Bujold from St-Joe’s Island has chosen to have a BBQ and not a funeral. He will be cremated. That’s rite folks cremated. Marc was a friendly gentleman, who was loved by all (or as we are told) and as funny as they come always laughing.

Marc leaves behind his wife Mary.

A daughter Cheryl who is just like him.

His three grandsons Cory who he claimed as his son and taught him the ropes. Justin as humble as they come and gentle like his Pepère.

Tyler his sidekick and ride or die.

Marc also has five great grandchildren who he adores and can put the biggest smile on his face. Lukey who is 8, Sebastian who is 4, Sydney Girl who is 2, Ella Bean who is 7 months and Miss Emilia who is brand new coming in at 1 month old.

Marc was well set in his golden years for with these beautiful grandchildren and great grandchildren came beautiful women who chose his grandsons. He would be well looked after and fed. Mandy his private nurse made sure he was always number one, Karen who cooked him some of the best meals he had tasted (no offence Mary) and Liz who was also in the medical field. Thank you for loving him through everything.

Pepère they called him showed his grandsons and started showing Lukey how to drive a side by side. He also showed his grandsons how to hunt, fish, how to work for your money around the farm (Marc reaped the rewards on that one lol) and how to appreciate what you got, and most of all be in each others lives and having a great time!

Marc would like to thank Terry over the years for the help he gave him. Don’t hold it over him when he almost shot your boot off.

Marc had many friends, and they did hold special places in his heart.

Marc was born in L’Alverne, Quebec, grew up on a farm with his predeceased parents Raymond and Nelda. Marc was lucky as they were a total of nine, with lots of laughter and lots of music and very hard-working folks! Predeceased by Guy (late Gisèle), Yvon and Gilles. Forever remembered by siblings Rolland (Anita), Francine, Nicole (Regis), Charles and Line as well as his many nieces and nephews.

Marc was a “Bucheron”, owned his own company, retiring in 1997, had built a log cabin, rebuilt a tractor, rebuilt a 1957 Chev. made sleighs, a wagon and you name it. He was a man of his word, he showed up, dressed up and ready to go. He was loved by many and will be remember by many. He passes his legacy and passes along his great qualities to his daughter, his grandsons and their families. That’s how Marc will be remembered by the stories that will be told in his honour and the love that will be shared. Shine bright as they will be looking at the stars for you. T-Boy will be sitting daily in your favourite chair on the patio.

In closing thank you to Dr. Crawford and staff at Matthew’s Hospital. To all the staff at Golden Birches Terrace in Blind River thank you for making Marc have a home away from home and showing him laughter is the best medicine. Thank you for providing him end of life care he wanted during his last journey before the spirit world.

A private celebration of Marc’s life will be held at a later date.

née le 14 septembre, 1944 – décès le 23 juin, 2024

Et bien nous avons des nouvelles M. Marc André Bujold, de l’Île St-Joe a choisi de faire un BBQ et non des funérailles. Il sera incinéré. C’est le rite de l’incinération.

Marc était un gentleman sympathique, aimé de tous (ou comme on nous le dit) et aussi drôle qu’on puisse toujours rire.

Marc laisse derrière lui sa femme Mary.

Une fille Cheryl qui lui ressemble.

Ses trois petits-fils Cory qu’il a revendiqué comme son fils et lui ont appris les ficelles du métier.

Justin aussi humble qu’ils soient et doux comme son Pépère.

Tyler son acolyte et chevauche ou meurs.

Marc a également cinq arrière-petits-enfants qu’il adore et qui peuvent lui mettre le plus grand sourire.

Lukey qui a 8 ans, Sébastien qui a 4 ans, Sydney Girl de 2 ans, Ella Bean qui a 7 mois et Miss Emilia qui est toute nouvelle arrive à 1 mois. Marc était bien placé dans ses années d’or car avec ces beaux petits-enfants et arrière-petits-enfants sont venues de belles femmes qui ont choisi ses petits-fils. Il serait bien soigné et nourri. Mandy, son infirmière privée, veillait à ce qu’il soit toujours numéro un, Karen qui lui préparait certains des meilleurs repas qu’il avait goûtés (sans vouloir offenser Mary) et Liz qui travaillait également dans le domaine médical. Merci de l’aimer à travers tout.

Pepere, ils l’appelaient, a montré à ses petits-fils et a commencé à montrer à Lukey comment conduire, chasser, pêcher, comment travailler pour son argent à la ferme (Marc a récolté les récompenses sur celui-là), leur a appris à apprécier ce que vous avez, et la plupart des soyez tous dans la vie des uns et des autres et passez un bon moment !

Marc tient à remercier Terry au fil des années pour l’aide qu’il lui a apportée. Ne lui en voulez pas quand il a failli vous arracher la botte.

Marc avait de nombreux amis et ils occupaient une place particulière dans son cœur.

Marc est né à L’Alverne, au Québec, et a grandi sur une ferme avec ses parents prédécédés Raymond et Nelda. Marc a eu de la chance car ils étaient neuf au total, avec beaucoup de rires et beaucoup de musique et des gens qui travaillaient très dur! Prédécédé par Guy (feu Gisèle), Yvon et Gilles. Dont on se souviendra a jamais par Francine, Nicole (Regis), Charles et Line, aussi par de nombreux neveux et nièces.

Marc était un Bucheron, il possédait sa propre entreprise, retraité en 1997, il avait construit une cabane en rondins, reconstruit un tracteur, une Chev de 1957. Il a fabriqué des traîneaux, un chariot et ainsi de suite. C’était un homme de parole, il s’est présenté, habillé et prêt à partir. Il était aimé par beaucoup et beaucoup se souviendront de lui. Il transmet son héritage et transmet ses grandes qualités à sa fille, ses petits-fils et leurs familles. C’est ainsi que Marc restera dans les mémoires par les histoires qui seront racontées en son honneur et l’amour qui sera partagé. Brillez de mille feux car ils regarderont les étoiles pour toi. Ton T-boy seras assis dans ta chaisse favourite aussi sur le patio.

En conclusion, merci à Dr Crawford et au personnel de l’hôpital Matthew. À tout le personnel de Golden Birch à Blind River, merci d’avoir permis à Marc d’avoir un chez-soi loin de chez lui et de lui avoir montré que le rire est le meilleur remède. Merci de lui avoir prodigué les soins de fin de vie qu’il souhaitait lors de son dernier voyage avant le monde des esprits.

Une célébration privée de la vie a Marc aura lieu ultérieurement.