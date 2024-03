L’élastique s’est cassé pour les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle de l’Ontario

Alors que je me rendais dans les cliniques habituelles de ma circonscription, une amie m’a invitée à me joindre à elle et à son mari pour profiter de son saumon d’érable appétissant, dont elle sait qu’il est l’un de mes repas préférés. J’ai noté que son processus différait du mien alors que les ingrédients étaient pratiquement les mêmes que ma recette. Mais l’essentiel est que le sien était aussi savoureux que mon plat.

Je mentionne cela parce que parfois les commentaires de Nouvelles du parc sont que je suis plutôt critique de nombreuses politiques et décisions du gouvernement Ford. Certains laissent entendre que peu importe ce que fait le gouvernement Ford ; je les critique quand même.

Sûrement, bien que je puisse comprendre pourquoi certains lecteurs croiraient que c’est vrai, je dois dire que je ne suis pas d’accord. Je dis cela parce que les gouvernements sont élus pour influer sur les politiques qui profitent aux gens qui les élisent. Tout comme les culinaires peuvent utiliser différents processus ou techniques, le résultat est un succès savoureux. Par conséquent, les politiciens peuvent également suivre différentes voies pour obtenir le même résultat. Cependant, en politique, la clé est d’avoir un effet positif global qui aide les gens. Ma critique est généralement axée sur cet objectif principal : la politique ou la décision aide-t-elle les gens, en particulier le « petit gars » que Doug Ford prétend aimer tant ?

Je ne peux m’empêcher de me demander si le problème est que Doug Ford a oublié sa promesse d’être là pour les « petits gars » de l’Ontario. Ou peut-être que sa définition est très différente de celle de la plupart des Ontariens. À mon avis, les personnes qui ont besoin du soutien d’un organisme de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle sont considérées comme de « petits gars » qui ont juste besoin d’un coup de main.

Alors, où est-ce que je vais avec ça ?

Les lecteurs doivent savoir que j’ai entendu des organisations du secteur du développement de la circonscription et de toute la province qui font face à une ruine financière absolue si le « soulagement » promis par le premier ministre Ford ne leur parvient pas bientôt. Les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comprennent Community Living, qui, dans cette circonscription, ont des bâtiments à Sault Ste. Marie (CLA), Espanola (CLE) et Manitoulin (CLM). Ils offrent un soutien et une aide exceptionnels aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ils aident ces personnes à accéder aux mêmes options d’éducation, de logement, d’emploi, de services sociaux, de loisirs, et de retraite que n’importe qui d’autre. Ils s’efforcent de s’assurer qu’ils exercent leur droit de faire des choix éclairés concernant leur vie.

Je dois dire que les renseignements que les organismes m’ont communiqués m’ont pris au dépourvu. Selon le directeur exécutif de la CLA, John Policicchio, le secteur des services aux personnes handicapées n’a connu qu’une augmentation de 3,9 % au cours des 30 dernières années. Malheureusement, il a raison.

Le 23 février 2024, Policicchio a été cité par CBC News disant qu’au cours de ces trente années, l’inflation à elle seule a probablement augmenté de 60 pour cent. Toutefois, lors de la vérification des faits, la SRC a constaté que le calculateur d’inflation de la Banque du Canada avait déterminé que l’inflation avait en fait augmenté de 84 % entre 1994 et 2024.

« Examinons cela d’un point de vue auquel nous pouvons tous nous identifier. Pensez à vos propres frais de logement et de subsistance. Ont-ils augmenté au cours des 30 dernières années ? Loyer, nourriture, transport, vêtements, hydroélectricité, chauffage. Au cours des 30 dernières années (1993), avez-vous réalisé une augmentation des salaires ou des pensions ? Les organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle financés par la province n’ont même pas connu d’augmentation de cinq pour cent au cours de ces 30 années.

Les Ontariennes et Ontariens croient en l’équité et en la garantie que les gens ont accès aux mêmes droits fondamentaux, aux mêmes libertés et aux mêmes services essentiels. Et comme je l’ai dit ci-dessus, il peut y avoir plusieurs chemins pour obtenir le même résultat. Cependant, les gouvernements libéraux et conservateurs successifs n’ont guère pris de mesure pour aider les organismes de développement existants à suivre le niveau, et encore moins à s’améliorer ou à croître. Je serai toujours très critique à l’égard de ce niveau de négligence et de mauvaise gestion et je ne le soutiendrai pas. Les Ontariennes et Ontariens croient en l’équité et en la prise en soin les uns des autres.

Policicchio, de l’ACB, a déclaré : « Nous voyons le besoin, et nous demandons au gouvernement d’accorder une augmentation immédiate de 5 % du financement de base des organismes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, en plus d’une augmentation correspondante de 5 % du financement des passeports et des services spéciaux à domicile. »

Le financement des passeports sert à financer les services et le soutien de la participation communautaire, les activités de la vie quotidienne et la planification dirigée par la personne. Il fournit également du financement pour les services de relève aux aidants naturels et du soutien aux principaux dispensateurs de soins d’un adulte ayant une déficience intellectuelle. Cela aide à fournir certains des services essentiels dont ils ont besoin pour fonctionner avec une certaine indépendance.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la campagne #5 to Survive lancée par des groupes de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, y compris CLE et CLA. Les groupes savent que, de façon réaliste, il n’y a aucune chance que 30 ans de dépassement soient récupérés d’un seul coup. Au lieu de cela, à l’approche de la date à laquelle le déblocage du budget du gouvernement approche, ils proposent une augmentation réaliste et réalisable de 5 % du financement de base pour les organismes de services, passeport et services à domicile. Bien que cette augmentation relativement modérée ne permettrait pas de combler le déficit de financement historique, elle serait essentielle pour stabiliser le financement du secteur.

Avant la présente session de l’Assemblée législative, j’ai eu le privilège de rencontrer John Policicchio de l’APC pour discuter longuement des questions. Il a partagé une excellente analogie avec moi qui a vraiment frappé à la maison. John a expliqué que le gouvernement a ordonné d’étirer et d’étirer et d’étirer les fonds de son budget année après année. Mais une bande élastique ne peut s’étirer que jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. Eh bien, l’élastique s’est maintenant officiellement cassé pour les organismes de services aux personnes handicapées de l’Ontario.

Lorsque mon amie lui a fait un délicieux saumon d’érable en utilisant sa recette et ses techniques, j’ai facilement soutenu cela. Le résultat final a été un succès savoureux.

Lorsqu’il s’agit de fournir un financement adéquat aux organismes de services aux personnes ayant une perspective de développement avec un objectif et un résultat acceptables, je pourrais appuyer une proposition raisonnable de n’importe quel gouvernement. Il s’agit d’améliorer la vie de tous les Ontariens et Ontariennes, même les petits gars de Doug Ford.

Comme toujours, je vous invite à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected] ou appeler sans frais le 1-800-831-1899.