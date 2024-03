Les gouvernements aident à stimuler la production de sirop d’érable de l’Ontario

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent plus de 1 million de dollars dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) afin de soutenir la productivité et la croissance des entreprises du secteur acéricole de la province.

L’Initiative d’amélioration pour le secteur de l’acériculture soutient 77 acériculteurs grâce à une aide financière à frais partagés pour favoriser une gamme d’activités destinées à améliorer leurs exploitations. L’initiative soutient l’achat et l’installation d’équipement modernisé pour les acériculteurs admissibles qui augmentera la productivité, l’efficacité et la croissance, comme l’osmose inversée ou des systèmes de contrôle à distance. Elle offre par ailleurs de l’aide financière pour couvrir une portion des activités de gestion des terres à bois, notamment le marquage d’arbres et l’élaboration d’un plan forestier, afin d’aider à l’exploitation des entreprises admissibles.

« Les acériculteurs de l’Ontario travaillent fort pour produire des produits de qualité supérieure qui sont appréciés dans le monde entier, a déclaré l’honorable Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Ce financement les aidera à accroître leur efficacité et à moderniser leur équipement afin de maintenir la croissance de leurs entreprises acéricoles. »

« Le sirop d’érable est une gâterie purement canadienne et ce programme vise à accroître la taille, l’efficacité et la compétitivité du secteur acéricole de l’Ontario, a affirmé Lisa Thompson, ministre ontarienne de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Grâce à l’Initiative d’amélioration pour le secteur de l’acériculture, nous travaillons à hausser la production, afin de soutenir les objectifs précis de croissance fixés dans notre stratégie Cultiver l’Ontario. »

Cette initiative a été élaborée après des discussions avec des entreprises du secteur. Elle se fonde sur d’autres mesures prises par le gouvernement pour favoriser la croissance générale de l’industrie agricole et alimentaire, comme les récents investissements pouvant atteindre 12 millions de dollars par l’entremise de l’initiative Cultiver l’Ontario pour le développement des marchés, 25 millions de dollars par l’entremise de l’Initiative pour l’innovation en agrotechnologie et plus de 68 millions de dollars dans le cadre de l’Initiative ontarienne pour la durabilité agricole.

Le PCA durable est un investissement quinquennal (2023-2028) de 3,5 milliards de dollars par le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires pour renforcer la compétitivité, l’innovation et la résilience du secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels. Cela comprend 1 milliard de dollars dans des programmes et des activités du fédéral, ainsi qu’un engagement de 2,5 milliards de dollars dont 60 pour cent sont défrayés par le fédéral et 40 pour cent par les provinces et les territoires pour des programmes créés et exécutés par les provinces et les territoires.