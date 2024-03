Des Premières Nations et l’Ontario ont franchi une étape les rapprochant de la construction d’une route toutes saisons dans le Cercle de feu

Le gouvernement de l’Ontario et les Premières Nations Marten Falls et Webequie ont signé une entente en vue d’aménager des infratructures communautaires pouvant soutenir des possibilités de développement de la région, y compris la construction de routes toutes saisons dans la région riche en minéraux du Cercle de feu.

« Je veux féliciter le chef de la Première Nation Marten Falls, Bruce Achneepineskum, et le chef de la Première Nation Webequie, Cornelius Wabasse, de leur vision de l’avenir et de leur engagement à renforcer les collectivités, » a dit George Pirie, ministre des Mines. « Leur leadership et leur volonté de faire des progrès dans ces importants projets d’infrastructures contribuent à la réalisation du corridor vers la prospérité. Ces routes amélioreraient le bien-être et les moyens de subsistance de leurs collectivités en améliorant l’accès à des biens et services d’importance critique. Le réseau routier réaliserait aussi le potentiel générationel en minéraux critiques dans la région du Cercle de feu. »

L’entente de développement communautaire signée aujourd’hui lors d’une cérémonie au congrès de l’Association des prospecteurs et entrepreneurs du Canada à Toronto engage la Province à soutenir des projets d’infrastructures prêts à mettre en chantier. Ceci peut inclure la construction d’installations de santé et de formation, de centres de loisirs, d’immeubles commerciaux et d’installations de développement de la main-d’œuvre. Ces projets contribueraient au mieux-être des Premières Nations et les aideraient à mieux se préparer à une pleine participation aux projets de construction de routes reliant les dépôts de minéraux critiques du Cercle de feu aux centres manufacturiers du Sud, pavant ainsi la voie à une chaîne d’approvisionnement d’origine ontarienne pour les piles des véhicules électriques.

« Nous en sommes maintenant à commencer la réflexion sur la construction de routes et leur exploitation et nous demeurons engagés à être de forts intendants de nos terres et de notre environnement ainsi qu’à créer un équilibre avec notre volonté d’être des partenaires actifs dans les possibilités économiques et les avantages grandissants, dans l’intérêt de nos deux collectivités et des autres collectivités des Premières Nations, » a dit le chef de la Première Nation Marten Falls, Bruce Achneepineskum.

« Se trouver à la table où se planifie et se met en œuvre l’aménagement de la route est un élément clé des fondations de notre avenir, un avenir qui reflète la vision de notre collectivité et nous apporte le bien-être ainsi que la prospérité, » a dit le chef de la Première Nation Webequie, Cornelius Wabasse.

Les Premières Nations Marten Falls et Webequie mènent actuellement trois évaluations environnementales (ÉE) concernant les routes qui pourraient devenir le corridor de la prospérité. L’entente d’aujourd’hui engagerait la Province et les deux Premières Nations à travailler ensemble aux décisions concernant la construction, la propriété et l’exploitation du réseau routier si les évaluations environnementales sont approuvées. Cette collaboration accélérera les calendriers du projet et permettra de veiller à ce que les collectivités soient prêtes à participer aux futures possibilités de développement économique dans la région.

Les trois parties se sont engagées à ce que leur collaboration continue de se baser sur les principes fondamentaux concernant Bimachiiowin. Pour les Premières Nations Marten Falls et Webequie, cela signifie améliorer le bien-être et les moyens de subsistance de leurs collectivités tout en mettant l’accent sur la viabilité à longue échéance pour bien protéger l’avenir de la terre et des populations. L’Ontario et ces deux Premières Nations meneuses reconnaissent l’importance critique de développer plus encore les relations et les partenariats avec les Premières Nations avoisinantes et de tenir compte de leurs intérêts dans les plans de construction routière.

At the same time as this notice was being made at the PDAC, Chief of Cat Lake First Nation Russell Wesley held a press conference about the injunction his community has received to prevent the start of road construction for a gold project in its territory. An Anishinaabe-led impact assessment is underway, which will take a year, but the government pre-empted the report and authorized the mining company to construct the road. Cat Lake First Nation won a temporary injunction to halt the project while its case alleging the government failed in its duty to consult the First Nation can be heard.