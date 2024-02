Le NPD obtient la gratuité des contraceptifs et des médicaments contre le diabète, première étape vers la couverture complète pour les gens du Nord de l’Ontario

Plus tard cette semaine, les néo-démocrates présenteront un cadre pour les prochaines étapes de l’assurance-médicaments universelle pour les Canadiennes et Canadiens. Dans un premier temps, le NPD a forcé le gouvernement à couvrir gratuitement les médicaments contraceptifs, les médicaments et les appareils pour le traitement du diabète pour toutes les personnes qui en ont besoin.

Ces mesures peuvent permettre aux femmes d’économiser chaque année environ 200 $ pour la contraception et environ 1 500 $ pour les personnes atteintes de diabète.

« Depuis trop longtemps, les gens du Nord de l’Ontario doivent faire des choix difficiles – remplir leurs ordonnances ou mettre de la nourriture sur la table, a déclaré le député néo-démocrate Charlie Angus (Timmins–Baie James).

Le NPD s’est engagé à mettre en place un régime universel d’assurance-médicaments, et nous avons pris les premières mesures pour assurer la couverture complète des contraceptifs et des médicaments contre le diabète. Les gens ont besoin d’aide maintenant pour couvrir ces coûts, et les néo-démocrates ont forcé les libéraux à agir après des décennies de promesses non tenues. Les conservateurs, quant à eux, ne cherchent qu’à vous rendre la vie plus chère au profit du gratin de Bay Street. Leur cheffe adjointe, la députée Melissa Lantsman, est une ancienne lobbyiste des grandes sociétés pharmaceutiques. Les conservateurs de M. Poilievre protégeront toujours les profits au détriment de la population canadienne. »

Les libéraux promettent de concrétiser l’assurance-médicaments depuis 1997, mais jusqu’à présent, aucun progrès n’a été réalisé pour fournir gratuitement les médicaments dont les gens ont besoin. Le Canada est le seul pays du G7 à disposer d’un système de santé universel qui ne comprend pas de régime d’assurance-médicaments. M. Singh et le NPD ont fait pression sur le gouvernement, grâce à l’entente de soutien et de confiance, pour qu’il mette en place un cadre pour l’assurance-médicaments afin d’économiser de l’argent pour les Canadiennes et Canadiens ainsi que le système de soins de santé.

« Les libéraux et les conservateurs laissent les grandes sociétés pharmaceutiques s’en tirer à bon compte et leur permettent d’imposer aux Canadiennes et Canadiens des prix ridicules pour leurs médicaments, a déclaré M. Singh. En donnant aux gens du Nord un meilleur accès aux médicaments dont ils ont besoin, on réduira le nombre de personnes qui se rendent aux urgences pour des problèmes de santé évitables, a ajouté la députée néo-démocrate Carol Hughes (Algoma–Manitoulin–Kapuskasing).

Les néo-démocrates se sont battus pour les Canadiennes et Canadiens en obtenant le cadre de l’assurance-médicaments. Mais nous sommes aussi allés plus loin et avons forcé les libéraux à fournir gratuitement des contraceptifs et des médicaments contre le diabète afin de remettre plus d’argent dans les poches des gens. Nous allons continuer de nous battre pour que tout le monde ait la couverture dont il a besoin. »