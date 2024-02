Git-R-Dun : Joue maintenant à Queen’s Park

On pourrait penser que puisque je passe tellement de temps à Toronto semaine après semaine, je profiterais des nombreuses formes de divertissement disponibles : musique, films, spectacles d’humour, stand-up, sports et spectacles en direct. Mais la vérité est que je m’aventure rarement dans de tels lieux. Le soir, avec les chaînes de nouvelles et de sports en arrière-plan, je me tourne vers mon téléphone cellulaire et mon ordinateur portable pour suivre tous les messages et appels téléphoniques de la journée reçut. Au moment où j’ai terminé, je suis prêt à frapper le sac pour me lever tôt pour mon entraînement régulier chaque matin.

Récemment, à mon grand regret, j’ai découvert que je détenais apparemment des billets de saison pour le théâtre en direct à Toronto. Je dis à mon grand regret parce que ce n’est pas un spectacle que je veux voir. Le pire, c’est que je verrai de nouvelles scènes se dérouler devant moi chaque jour à l’Assemblée législative.

Je dis cela parce qu’en préparant la reprise de la session à Queen’s Park après les vacances d’hiver, j’ai examiné les projets de loi qui se préparaient à l’horizon. J’ai lu que le gouvernement Ford présentait un projet de loi omnibus intitulé Loi visant à faire avancer les choses. Mon assistant, Max, m’a entendu dire à haute voix : « Quoi ? Git-r-Done !? Le premier ministre Ford se tourne-t-il maintenant vers Larry, le câblodistributeur pour obtenir des conseils politiques et stratégiques ?

Il n’y a pas si longtemps, il fut un temps où l’attribution des titres de loi reflétait la prévenance, la sobriété et la classe sociale. Lorsqu’un projet de loi est présenté, il doit apporter un air de détermination, de sincérité et de confiance, car il aura des répercussions sur des milliers de vies ou d’entreprises. S’abaisser à titrer des projets de loi qui constituent une promotion politique égoïste flagrante, un favoritisme ou de la propagande rend un mauvais service à l’institution du gouvernement. Et si vous n’êtes pas certain de la façon dont le titre du projet de loi ci-dessus est politiquement intéressé par le gouvernement Ford, il suffit de regarder le slogan de la campagne 2022 du Parti conservateur de l’Ontario. « Faisons-le. »

La politique est une affaire sérieuse, pas du plaisir et des jeux. Les moyens de subsistance, le bien-être et même la santé des gens dépendent des politiciens pour bien faire les choses. Si seulement la théâtralité du premier ministre Ford se limitait à la simple attribution de titres de projets de loi. Malheureusement, les politiciens d’aujourd’hui semblent plus concentrés sur la campagne et utilisent la théâtralité de chaque description pour le faire toute l’année. Leur attention devrait se concentrer sur le gouvernement aujourd’hui, pas sur les sondages de popularité et d’être élu demain.

Dernièrement, toute la façon dont les conservateurs gouvernent ressemble à l’intrigue d’une saison de l’ancienne série télévisée de feuilletons télévisés de nuit, Dallas. Intrigue, suspense, drame et scandale à gogo. Les conservateurs écrivent une intrigue et un scénario. Ils le font rapidement et, dans la mesure du possible, limitent les consultations avec les intervenants. Ensuite, ils ont mis leur spectacle sur scène pour voir comment les Ontariens réagissent. Si la réaction est significativement défavorable, ils retournent à la planche à dessin pour une réécriture de l’intrigue et du script, maintenant communs pour Doug Ford.

Par exemple, pensez au scandale de la ceinture de verdure qui a fait fureur récemment. Il y a eu un grand tollé public après les révélations d’irrégularités qui ont conduit à plusieurs démissions du cabinet et à des licenciements de fonctionnaires du ministère. Doug Ford n’a pas eu d’autre choix que de faire une réécriture et de revenir sur son échange de la Ceinture de verdure de 8,2 milliards de dollars.

Voici des exemples d’autres réécritures de l’intrigue par le gouvernement Ford :

Rappel des nouveaux permis de conduire bleus qui ne sont pas visibles la nuit

Fermeture des terrains de jeux publics pendant la pandémie

Compressions rétroactives dans la santé publique

Utilisation de la clause dérogatoire pour imposer un contrat aux travailleurs de l’éducation du SCFP

Renversement du projet de loi 124, qui plafonnait inconstitutionnellement les travailleurs de la fonction publique, les infirmières, les enseignants, etc., contrats à 1 pour cent

Un vrai démonstrateur ne peut pas continuer à utiliser les mêmes vieilles astuces et le même vieux scénario. Si vous voulez garder votre public impliqué et les garder à deviner ce qui est à venir, vous devez mélanger votre répertoire. L’une des tactiques du premier ministre Ford consiste à utiliser des projets de loi omnibus pour y parvenir. Les projets de loi omnibus facilitent de multiples modifications législatives sous le couvert de l’opportunisme. Mais ce que les projets de loi omnibus font vraiment, c’est d’enterrer sous une même couverture une pile de changements sans rapport. Nous espérons qu’en rendant le projet de loi si bourré et encombrant, personne n’aura le temps de passer en revue et de lire les petits caractères avant que les députés ne soient forcés de voter sur le projet de loi. Le Get It Done Act 2024 en est un excellent exemple. Il comprend :

Rationalisation du processus d’évaluation environnementale

Interdiction des péages sur les routes de l’Ontario

Renouvellement automatique des cartes d’identité du véhicule et des cartes d’identité avec photo

La tenue obligatoire de référendums provinciaux avant que de nouvelles taxes puissent être créées

Référendum sur la question de savoir si les Ontariennes et Ontariens veulent la mise en œuvre d’une taxe sur le carbone

Modifications à la Loi sur les rajustements du Régime officiel

Ma question est la suivante : si un gouvernement a confiance dans la qualité de son projet de loi, pourquoi voudrait-il le cacher ou essayer de le faire passer inaperçu – comme dans un projet de loi omnibus ? Et, tout comme le titre d’une loi, le contenu d’un projet de loi devrait refléter la prévenance, la sobriété et la classe sociale. On pourrait penser qu’un gouvernement serait fier de laisser les électeurs et même les critiques politiques voir la détermination, la confiance et la fierté du gouvernement. Un agriculteur voudrait-il glisser dans un tas d’articles meurtris ou mal formés enfouis dans un boisseau de produits ? Bien sûr que non. Les producteurs d’aliments de l’Ontario sont beaucoup plus fiers de leur travail pour obtenir quelque chose comme ça. Alors, pourquoi un gouvernement enterrerait-il ce qu’il fait pour la population de la province s’il croit en ce qu’il propose ?

Il semble que lorsqu’il s’agit d’élaborer des politiques, des lois et de gouverner, l’objectif ne devrait pas être de simplement « Git-r-Done », mais plutôt d’être méthodique, réfléchi et de bien faire les choses – la première fois. J’aimerais pouvoir simplement retourner les billets de saison pour le spectacle dirigé par le premier ministre Ford. Je ne suis pas satisfait des scènes que je vois se dérouler de l’autre côté de l’allée. Comme la plupart des Ontariens, je veux voir un spectacle de haut niveau avec des performances de haute qualité mettant en vedette une intrigue bien établie, y compris un dialogue transparent et significatif par un gouvernement qui écoute ce que son public attend.

