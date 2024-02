L’Ontario investit 110 millions de dollars pour connecter plus de 300 000 personnes aux équipes de soins primaires

Le gouvernement de l’Ontario investit 110 millions de dollars pour donner à 328 000 personnes l’accès à des équipes de soins primaires, ce qui rapproche la province de son objectif d’accès aux soins primaires pour l’ensemble de la population.

« Notre gouvernement fait des investissements records pour faire en sorte que toutes les personnes qui souhaitent avoir un fournisseur de soins primaires puissent en avoir un, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Il reste du travail à faire, mais le fait de donner à des centaines de milliers de personnes de plus un accès à des soins primaires nous rapproche encore plus de cet objectif. »

L’Ontario fait figure de chef de file dans le pays, car 90 % des Ontariennes et Ontariens ont régulièrement accès à un fournisseur de soins. Pour soutenir les 1,3 million de personnes qui ne bénéficient pas de soins primaires, le gouvernement fait un investissement record de 90 millions de dollars afin d’ajouter au réseau plus de 400 nouveaux fournisseurs soins primaires dans le cadre de 78 équipes interprofessionnelles nouvelles et élargies de soins de santé primaires. Outre les autres investissements historiques visant à augmenter le nombre de places dans les facultés de médecine et les efforts pour éliminer les obstacles afin que les médecins hautement qualifiés formés à l’étranger puissent soigner la population de l’Ontario, la modélisation du ministère de la Santé montre que ces initiatives aideront à donner un accès aux soins primaires à jusqu’à 98 % de la population de l’Ontario au cours des prochaines années.

Les équipes interprofessionnelles de soins primaires mettent les gens en contact avec une série de professionnels de la santé qui travaillent ensemble sous un même toit, notamment des médecins, du personnel infirmier praticien, autorisé et auxiliaire, des physiothérapeutes, des travailleuses et travailleurs sociaux et des diététistes, entre autres. L’accès en temps utile aux soins primaires permet aux gens de rester en meilleure santé plus longtemps en recevant plus vite un diagnostic et un traitement, ainsi qu’un soutien plus cohérent dans la gestion de leur santé au quotidien, tout en soulageant la pression exercée sur les services d’urgence et les cliniques sans rendez-vous.

Un montant supplémentaire de 20 millions de dollars permettra d’aider toutes les équipes interprofessionnelles de soins primaires existantes à faire face à l’augmentation des coûts de fonctionnement des installations et fournitures, afin qu’elles puissent continuer à fournir des soins de qualité élevée aux personnes qu’elles soignent.

À Peterborough, un financement de plus de 3 millions de dollars permettra au nouveau Centre de santé communautaire de Peterborough d’offrir des soins primaires à 11 375 personnes. Les programmes et les services comprendront des soins primaires complets, des services de santé mentale et la gestion des maladies chroniques. L’inclusion de soins culturellement appropriés fournis par des praticiens traditionnels du mieux-être sera un élément important du Centre, qui servira également de carrefour pour la coordination des services sociaux, des soins à domicile et de la collaboration avec les partenaires de soins de santé et les partenaires autochtones dans la collectivité.

Un autre exemple est celui de Kingston, où un financement de plus de 4 millions de dollars aidera jusqu’à 10 000 personnes à obtenir des soins primaires dispensés par une équipe dans l’installation modèle de Periwinkle. L’équipe fera partie de l’équipe Santé Ontario de Frontenac, Lennox et Addington (ESO-FLA) et sera intégrée aux hôpitaux et aux organismes communautaires pour fournir des soins aux patients périnataux, aux nouveau-nés et aux personnes qui ont quitté l’hôpital et qui ont besoin de soins de suivi en temps opportun, y compris les patients atteints de cancer.

Depuis le lancement de Votre santé : Plan pour des soins interconnectés et commodes l’année dernière, le gouvernement a fait des progrès constants pour s’assurer que le système de soins de santé est mieux équipé pour répondre aux besoins des patients et leur fournir les bons soins au bon endroit, un accès plus rapide aux services et un accès à un personnel de santé élargi.