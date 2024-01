Jagmeet Singh s’engage à défendre les 400 travailleuses et travailleurs de l’usine AV Terrace Bay

Vendredi, le chef du NPD du Canada, Jagmeet Singh, accompagné de Yuk-Sem Won, candidate du NPD dans la circonscription de Thunder Bay–Rainy River, s’est engagé à se battre pour que le gouvernement fédéral vienne en aide aux 400 travailleuses et travailleurs de l’usine AV Terrace Bay après avoir rencontré les leaders de la section locale 665 du Syndicat des Métallos.

« La fermeture de l’usine a des conséquences catastrophiques pour les 400 employé·es licencié·es, leurs familles, les PME de la ville et les autres travailleuses et travailleurs. C’est toute la communauté qui est touchée, a déclaré M. Singh. Où est la députée libérale de la région lorsque les travailleuses et travailleurs ont besoin de soutien? Elle manque à l’appel! Le gouvernement de Justin Trudeau a la responsabilité de collaborer avec la province et la municipalité et d’amener l’entreprise à s’asseoir à la table avec les travailleuses et travailleurs pour rouvrir l’usine.

Et lorsque les temps sont durs, les gens voient que Pierre Poilievre n’est pas celui qu’il prétend être – il n’est pas là pour aider les travailleuses et travailleurs dans leurs moments difficiles, mais plutôt pour protéger les intérêts des riches et des puissants. Les Canadiennes et Canadiens méritent mieux. »

L’absence d’indication quant à la réouverture éventuelle de l’usine de pâte à papier de Terrace Bay sème la panique et l’incertitude chez les travailleuses et travailleurs et leurs familles. Jagmeet Singh et le NPD se sont engagés à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il utilise son pouvoir afin de trouver une solution pour l’usine et de créer des perspectives d’emploi dans la région. Ils se sont également engagés à faire pression pour que les travailleuses et travailleurs touchés soient couverts par l’assurance-emploi, même s’il faut pour cela recourir à des dispositions spéciales, et à continuer à lutter pour la réforme de l’assurance-emploi afin que les travailleuses et travailleurs puissent bénéficier d’une aide lorsqu’ils en ont besoin.

« Beaucoup de travailleuses et travailleurs sont extrêmement préoccupés en ce moment. Ils ne savent pas où ils trouveront un autre emploi et ne veulent pas avoir à déménager ou à voyager pendant des heures pour trouver un emploi en dehors de leur communauté, a déclaré Mme Won. Alors que les autres partis se rangent souvent du côté des grandes entreprises et des PDG, le NPD soutient toujours les travailleuses et travailleurs, en particulier dans les périodes difficiles comme celle-ci. Les travailleuses et travailleurs de la section locale 665 du Syndicat des Métallos et tous les travailleuses et travailleurs de la région peuvent compter sur le NPD pour toujours se battre pour eux. »