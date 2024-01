L’Ontario aiguille plus de jeunes vers des services de santé mentale dans le district d’Algoma

Le gouvernement de l’Ontario accélère et facilite l’aiguillage des jeunes vers du soutien en santé mentale et en toxicomanie en lançant un nouveau carrefour bien-être pour les jeunes à Sault Ste. Marie afin de desservir le district d’Algoma et les régions avoisinantes. Il s’agit d’un des huit nouveaux carrefours que le gouvernement ajoute aux 14 qu’il a déjà créés depuis 2020, portant le nombre total à 22 dans la province.

« L’élargissement de notre réseau de carrefours bien-être pour les jeunes est une autre mesure qu’adopte notre gouvernement pour s’assurer que la population ontarienne de tous âges a un accès commode à des soutiens en santé mentale et en toxicomanie de la plus haute qualité qui soit, au moment et à l’endroit où elle en a besoin, a affirmé Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances. Nous allons continuer à investir dans les soins de santé mentale et aux toxicomanes dans le cadre du déploiement continu de Vers le mieux-être, et nous demeurons indéfectibles dans notre engagement à régler une bonne fois pour toutes les problèmes de longue date auxquels le système est confronté. »

Dans le district d’Algoma, les jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles peuvent visiter le carrefour pour accéder à des services de santé mentale, de lutte contre les dépendances et de soins primaires commodes et gratuits dans un environnement sécuritaire, accueillant et convivial pour les jeunes. Les jeunes peuvent venir pour obtenir de l’aide psychosociale ou du soutien par des pairs, prendre un rendez-vous ou accéder virtuellement à des services. Des soutiens permettent par ailleurs d’aider à aiguiller et à appuyer les jeunes qui ont besoin de soins plus spécialisés et intensifs vers des soutiens et des services adéquats dans la communauté, comme des lits de désintoxication.

« Notre gouvernement continue d’agir pour améliorer les services de santé mentale pour les collectivités à l’échelle de l’Ontario et d’appuyer les patients et les familles vivant avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, a affirmé Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Alors que nous continuons à accroître nombre de carrefours bien-être pour les jeunes dans la province, les jeunes d’Algoma recevront un accès plus rapide et simplifié aux soins de santé mentale dont ils ont besoin, dans un endroit commode, plus près de chez eux. »

Grâce à Votre santé : Plan pour des soins interconnectés commodes, le gouvernement élargit de façon importante le nombre de carrefours bien-être pour les jeunes dans la province pour accélérer et faciliter l’aiguillage des jeunes vers du soutien en santé mentale et en lutte contre la toxicomanie, des soins primaires, des services sociaux, etc.

Le Carrefour bien-être pour les jeunes d’Algoma est situé au 124, rue Dennis à Sault Ste. Marie, Ontario. Pour consulter le calendrier mensuel des événements offerts au carrefour, rendez-vous au www.algomayouthhub.com.