Le ministre Calandra dépose la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire

Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement, a publié la déclaration suivante :

« Le mois dernier, j’ai annoncé que nous allions annuler certaines décisions concernant des plans officiels et des modifications de plans officiels parce que je n’étais pas convaincu qu’elles avaient été prises de façon à appuyer la réalisation de notre but de bâtir au moins 1,5 million de domiciles tout en maintenant et en renforçant la confiance du public. Le projet de loi d’aujourd’hui concrétise cet engagement.

Depuis que j’ai annoncé ce recul, j’ai reçu des commentaires de nombreux maires et présidents de conseil qui s’entendent pour dire que nous devons être plus ambitieux. J’ai hâte de recevoir la rétroaction de nos partenaires municipaux au sujet des changements apportés aux plans officiels et aux modifications. Pendant qu’ils préparent cette rétroaction et compte tenu du besoin d’être plus ambitieux, j’encourage nos partenaires municipaux à donner la priorité à l’augmentation de la densité, surtout près des transports en commun.

De notre côté, nous ferons de même. Je reconnais que dernièrement, du temps et de l’attention ont été consacrés aux efforts visant à nous montrer dignes des valeurs auxquelles la population s’attend de nous, mais avec ce projet de loi, il est temps de refocaliser et de redoubler d’efforts pour accélérer la construction de plus de logements. Que ce soit dans le cadre de l’imminente déclaration de planification provinciale qui guidera la construction résidentielle et la croissance des collectivités dans tout l’Ontario ou dans celui de notre prochain plan d’action pour l’offre de logements, je collaborerai avec les municipalités afin de mettre en œuvre pleinement ou essentiellement les recommandations restantes du Groupe d’étude sur le logement abordable. Les commentaires que nous avons reçus récemment des maires et des présidents de conseil au sujet de ces recommandations et le dialogue que nous tiendrons avec les municipalités et les autres parties prenantes au forum provincial sur le logement vers la fin du mois seront des éléments importants de ce travail.

La bonne nouvelle est que nous ne repartons pas de zéro. Le travail que nous ferons ensemble désormais se fondera sur les mesures que notre gouvernement a prises pour faire bâtir plus de domiciles, y compris les plans d’action antérieurs pour l’offre de logements et le retrait de la portion provinciale de la TVH sur les logements à vocation locative neufs.

En collaborant étroitement avec les municipalités et le gouvernement fédéral, l’Ontario continuera à mettre en œuvre un plan ambitieux qui permettra de bâtir les domiciles dont la population de notre province a besoin et qu’elle mérite. »