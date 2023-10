GENDRON, Roger Joseph

8 août 1923 – 11 octobre 2023

C’est avec le cœur brisé que la famille de Roger Gendron annonce son décès paisible au Centre de santé Lady Dunn – Soins de longue durée à Wawa, le mercredi 11 octobre 2023, à l’âge de 100 ans plus 2 mois et 3 jours. Son dernier souhait a été exaucé : retrouver sa belle épouse, Eva (née Allaire), qui lui manquait tant.

Roger laisse dans le deuil ses 8 enfants : Jocelyne (Henry), Mario, Liliane (Ken), Lynda (Wilfred), Conrad (Johanne), Gilles, Carol (Frank) et Nichole (Gary). Grand-père dévoué de 14 petits-enfants : André, Ryan, Derek, Durwin, Sara, Nathalie, Graham, Danielle, Dallas, Fayanne, Shawn, Tyler, Justin et Meghan. Fier arrière-grand-père de 15 arrière-petits-enfants : Shane, Samara, Rylee, Cadence, Linkin, Asher, Lucas, Alexander, Arya, Kori, Isaac, Parker, Harper, Haddie et Emersyn. Il était le frère de Fernand Gendron et de Réjeanne (Gendron) Desbiens. Roger laisse également dans le deuil ses quatre beaux-frères et ses cinq belles-sœurs. Ses parents, feu George Gendron et feu Marie Fraser, ainsi que sept sœurs et deux frères l’ont précédé dans la tombe.

À l’âge de 20 ans, Roger s’est engagé dans l’armée au Québec et a commencé son entraînement. Au moment où il était censé partir outre-mer, la guerre avait pris fin. Il a travaillé de nombreuses années dans l’exploitation forestière au Québec. Au début du mois de mai 1957, il décide de se rendre dans le nord de l’Ontario où son frère Fernand travaille à White River. Il a été embauché par le Chemin de fer Canadien Pacifique, où il a travaillé pendant de nombreuses années. Sa femme, Eva, et ses quatre enfants les plus âgés (de 8 mois à 4 ans à l’époque) le suivent et arrivent du Québec le 31 mai 1957. Quatre autres enfants sont venus s’ajouter à la famille au cours des cinq années qui ont suivi. Lorsque Abitibi-Price a commencé à construire une scierie à White River, il a décidé qu’il avait besoin d’un changement. Il a été embauché et a continué à travailler jusqu’à sa retraite en 1987.

Roger était un véritable père de famille. Il adorait les réunions de famille, parfois énormes, surtout à Noël. Il aimait entendre les guitares et les gens chanter. S’il passait une mauvaise journée, la musique lui redonnait toujours de l’entrain, il tapait du pied et essayait de chanter. Il avait également un grand sens de l’humour et aimait faire rire les gens. Jusqu’à sa mort, il était un fervent partisan des Canadiens de Montréal. Roger a été membre à vie de la Légion royale canadienne, à laquelle il s’est joint en 1957. Il était également très impliqué dans l’église catholique St. Basil’s, dont il a été le concierge pendant de nombreuses années. Il était un père, un grand-père et un arrière-grand-père formidable et une véritable source d’inspiration. Il manquera beaucoup à sa famille et à tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître.

La crémation a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, à Sault Ste. Marie. Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.

La famille aimerait remercier chaleureusement tous les médecins, les infirmières et le personnel d’entretien pour les soins extraordinaires qu’ils ont prodigués à Roger pendant son séjour de deux ans et demi au centre de soins de longue durée.

(Les arrangements sont confiés à Kerry Funeral Home, Wawa.