Comment la fusion des bureaux de santé publique du Nord améliorera-t-elle le service ?

Aimez-le ou détestez-le, nous avons besoin du gouvernement. Avant 500 av. J.-C., le but du gouvernement était de servir les intérêts des dirigeants de l’époque, qu’ils soient des monarques, des dictateurs, des aristocrates ou une classe dirigeante privilégiée. Nous avons les Grecs à remercier d’avoir réorienté la cible des intérêts gouvernants. Les Grecs ont proposé le concept qu’une terre devrait être gouvernée par un gouvernement qui est par et pour le peuple. La Grèce ancienne était la naissance de la démocratie.

Un gouvernement a un large éventail de responsabilités. Cependant, l’une des plus grandes priorités est la protection des gens. Cela comprend la défense nationale, la sécurité personnelle, la fourniture d’infrastructures, de soins maladie et de soins aux personnes âgées. Cela doit également inclure la réglementation et la surveillance de l’entreprise pour s’assurer que les produits, l’équipement, les appareils et les services que nous achetons sont sécuritaires.

Pardonnez-moi d’être franc; mais après avoir été témoin de ce qui se passe avec la débâcle de la Ceinture de verdure et la disparition de notre système de soins de santé universel, il me semble que l’objectif de protéger les intérêts diminue rapidement, presque de jour en jour, sous la direction du premier ministre Ford.

J’ai récemment assisté à la conférence annuelle de l’Association des municipalités de l’Ontario à London. La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a profité de l’occasion pour annoncer que la province prévoit annuler les compressions du ministère dans la formule de financement des bureaux de santé publique (BSP) et offrir un financement spécial aux unités qui fusionnent pour former de plus grandes BSP. Ils ont l’intention de fusionner les BSP de l’Ontario, élargissant ainsi considérablement le territoire dont ils sont responsables. Et, juste pour graisser la roue et faire taire les opposants, elle a expliqué que seules les BSP qui fusionnent volontairement rapidement (avant d’être forcées plus tard?) recevront des fonds ponctuels supplémentaires. En d’autres termes, le gouvernement exploite le désespoir financier des BSP pour acheter leur coopération.

Les résidents du Nord savent par expérience que, ici, les BSP fournissent des services à des régions qui sont déjà vastes, dont certaines couvrent des dizaines de collectivités ayant des besoins et des circonstances uniques. Les réalités auxquelles font face les bureaux du Nord sont différentes de celles des régions urbaines et du sud de l’Ontario. Fusionner pour certains peut tout simplement ne pas être réalisable. Le fait d’offrir des fonds supplémentaires aux BSP qui peuvent s’unir désavantage les résidents du Nord qui font déjà face à des décennies de sous-financement.

Avant la pandémie, le gouvernement avait annoncé en 2019 qu’il réduisait la part provinciale du financement de la santé publique. Il est passé d’une formule de partage des coûts 75-25 avec les municipalités à 70 % de la province et à 30 % des municipalités. Après avoir reçu une critique des électeurs et des administrateurs des bureaux de santé, le premier ministre Ford a cédé et mis en œuvre des réductions rétroactives et a offert des fonds d’atténuation pour aider les gouvernements locaux à faire la transition vers la nouvelle formule. Ce financement d’atténuation a été considéré comme temporaire, mais s’est poursuivi jusqu’à récemment.

Les municipalités éprouvent déjà des difficultés, surtout ici dans le Nord, c’était inutile et injuste dès le départ.

La ministre Jones a donc profité de la conférence pour vendre ses plans, annonçant un retour à l’ancienne formule de partage des coûts de 75 % à 25 % pour la santé publique entre la province et les municipalités. À première vue, il pourrait sembler que la province ait remis les BSP là où elles étaient auparavant. C’est peut-être une bonne nouvelle, mais ce n’était pas une amélioration. Il ne faut pas oublier que la province a réduit son financement de la santé publique de 12,1 % cette année.

Oh wow, merci beaucoup, Monsieur le Ministre!

Après avoir bricolé avec le système BSP, les habitants du Nord de l’Ontario sont moins bien lotis qu’avant. En effet, le gouvernement Ford met en œuvre un nouveau régime qui donne l’illusion que les BSP soutiennent les plans de fusion. Ils ont cruellement besoin de fonds supplémentaires; ils ne vont certainement pas fonctionner bien avec une réduction de financement de 12,1 pour cent. Pire encore, ils ne peuvent accéder à l’argent que s’ils fusionnent volontairement – avant d’être forcés d’aller plus tard. Alors, bien sûr, ils se conformeront et diront merci.

La nouvelle politique du gouvernement est inacceptable et nuira aux populations vulnérables du Nord qui pourraient ne pas s’intégrer dans la solution à l’emporte-pièce du gouvernement pour toutes les BSP. Lorsque les services santé publique souffrent, cela signifie que les patients locaux souffrent. Je veillerai à ce que Preimier Ford et le ministre Jones reçoivent ce message lorsque je retournerai à l’Assemblée législative. Le gouvernement Ford doit également rappeler que son devoir est de faire ce qu’il y a de mieux pour tous, pas seulement de renforcer son pouvoir politique et de remplir les poches de certains partisans.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à ma nouvelle adresse, [email protected] ou par téléphone sans frais au 1-800-831-1899.