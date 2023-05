Les écoles du CSC Nouvelon célèbrent la Semaine de l’éducation catholique

C’est sous le thème « À plusieurs, nous sommes un » que les écoles du Conseil scolaire catholique Nouvelon célèbreront la Semaine de l’éducation catholique. Du 30 avril au 5 mai, les conseils catholiques de la province auront l’occasion de faire connaître davantage la valeur ajoutée de l’éducation catholique et l’excellence de nos écoles francophones.

C’est par l’entremise d’activités pédagogiques et identitaires variées que les élèves et les membres du personnel approfondiront leur rôle d’agentes et d’agents de transformation de notre société selon les valeurs chrétiennes. Dans le but d’élargir l’espace catholique et francophone de nos élèves, les parents et les membres des médias sont invités à venir visiter nos écoles afin de partager ces moments avec les élèves.

« La Semaine de l’éducation catholique est l’occasion idéale pour nos écoles de faire valoir tout le bien et le beau qui se fait chez nous, » déclare Mme Suzanne Salituri, présidente du CSC Nouvelon. « Au-delà des livres et des leçons, nos élèves ont la chance, tous les jours, de s’épanouir dans un environnement qui favorise la transmission des valeurs catholiques et culturelles. Nos élèves sont nos porteurs d’espérance pour la société et constituent notre relève. »

Paul Henry, directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier au CSC Nouvelon renchérit : « Les parents reconnaissent la valeur ajoutée de l’éducation catholique de langue française pour leurs enfants. Cette semaine spéciale nous permet de vivre davantage le don de communion entre tous les membres de notre personnel, nos élèves et la communauté et de reconnaître la richesse de notre héritage catholique et francophone. »

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon offre une éducation catholique de langue française reconnue pour son excellence. Avec près de 5 900 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires, une école virtuelle et 10 écoles secondaires, le CSC Nouvelon offre un milieu propice à l’apprentissage et un programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte.