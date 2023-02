L’Assemblée législative de l’Ontario reprendra ses travaux le 21 février. Personnellement, je suis très heureux de revenir à l’Assemblée législative avec Marit Stiles comme chef nouvellement élue de l’opposition officielle. Je connais Marit depuis qu’elle a été élue pour la première fois en 2018. Sa force et son engagement à améliorer la vie de tous les Ontariens et Ontariennes, elle m’a toujours impressionné.

C’est une Terre-Neuvienne terre-à-terre, née et élevée, qui a appris le sens du travail en grandissant sur une ferme. En tant qu’ « insulaire », elle a une grande compréhension et un grand respect pour nos précieuses ressources naturelles, notre environnement et nos travailleurs. Marit dit que : « Vous ne pouvez pas vivre à Terre-Neuve sans connaître à la fois le pouvoir et la fragilité de la nature. Les pêcheurs, les agriculteurs, les chasseurs — quiconque vit et dépend si étroitement de la terre et de la mer sait que nous ne pouvons jamais tenir cela pour acquis. Notre nouveau chef et le caucus du NPD ont du travail à faire avant les élections de juin 2026. Mais, bien que nous devions être conscients de l’horloge qui tourne, en tant que partie expérimentée, nous savons de garder un œil sur le jeu, pas sur le calendrier.

Certains Ontariens ont une idée fausse de ce que signifie être l’opposition officielle. Vous seriez surpris de voir combien de gens pensent que le travail de l’opposition officielle est de critiquer automatiquement, de pointer du doigt, d’embarrasser et d’accuser le gouvernement de faire un mauvais travail en gouvernant la province.

En réalité, le devoir de l’opposition officielle est de surveiller de près et d’examiner de près les décisions du parti au pouvoir et du Cabinet. Pour ce faire, nous créons un cabinet fantôme dirigé par le chef de l’opposition officielle. Les membres du cabinet fantôme, appelés critiques, se voient attribuer un portfolio le mieux adapté à leur expérience, à leurs connaissances et à leurs compétences.

Le titre de « critique » est à certains égards malheureux parce que le mot en est venu à signifier toujours adopter un point de vue défavorable. Le « critique » est généralement compris comme une personne qui juge durement les autres, fait des commentaires dérisoires et trouve à redire – souvent sans raison valable.

Mais ce n’est pas le cas pour un critique du cabinet fantôme. Au lieu de cela, leur devoir est d’examiner les propositions, les politiques et les décisions du gouvernement à trois fins essentielles.

La première consiste à s’assurer que les électeurs savent ce que le gouvernement planifie ou a fait pendant leur mandat. Parfois, un gouvernement peut choisir de ne pas informer les gens de renseignements généraux qui peuvent modifier profondément le point de vue du public sur l’orientation qu’il prend dans la province. Le travail de l’opposition est de s’assurer que les électeurs disposent de toute l’information dont ils ont besoin pour bien comprendre les effets des actions du gouvernement. L’opposition le fait en entendant des électeurs qui croient que le gouvernement doit modifier les projets de loi actuels ou proposés. De plus, les règles de l’Assemblée législative nous laissent le temps de poser des questions au gouvernement au nom de la population et d’exprimer d’autres idées.

Cela nous amène à la deuxième tâche de l’opposition : examiner les plans et les projets de loi du gouvernement pour souligner les faiblesses ou les lacunes. Pour ce faire, l’opposition a des membres dans des comités pour examiner les projets de loi proposés et pour travailler avec le gouvernement afin de proposer des amendements ou des changements qui amélioreraient les lois. Le comité peut présenter des améliorations avant qu’un projet de loi ne soit débattu et adopté à l’heure de la troisième et dernière lecture.

Enfin, l’opposition peut présenter ses propres idées pour améliorer la vie des Ontariennes et des Ontariens en présentant un projet de loi d’initiative parlementaire (CGP). Tout député qui n’est pas ministre peut présenter un CGP. Il peut s’agir de régler un problème local dans la propre circonscription d’un député ou dans l’ensemble de la province.

Pour devenir une loi de l’Ontario, un projet de loi doit passer par toutes les étapes prescrites par l’Assemblée législative, avec l’appui de la majorité de la Chambre. Naturellement, le gouvernement préférerait qu’il obtienne le crédit de tout changement positif. Par conséquent, il est courant que les députés ministériels refusent leur appui à un CGP sous la direction du premier ministre et du Cabinet simplement parce qu’un membre de l’opposition plutôt qu’un membre du gouvernement l’a initié. Cependant, c’est un outil précieux pour l’opposition d’entamer une conversation sur une question ou de pousser l’aiguille politique.

Il y a plusieurs façons dont l’opposition officielle peut travailler à Queen’s Park pour améliorer la vie de tous les Ontariens et Ontariennes. Travailler avec des gouvernements comme les conservateurs actuels de Ford peut parfois être frustrant. Néanmoins, en fin de compte, je suis toujours récompensé par le travail acharné et l’efficacité de notre équipe.

J’ai toujours soutenu que pour qu’un politicien soit efficace, il doit posséder la capacité de parler et de communiquer. Cependant, leur capacité d’écouter les paroles des électeurs avec compréhension et compassion est encore plus critique. Les politiciens doivent maîtriser l’habileté d’ouvrir leurs oreilles et leurs esprits plutôt que leur bouche. D’ici juin 2026, les Ontariennes et Ontariens auront l’occasion de voir Marit Stiles en action en tant que nouveaux chefs du NPD. Les électeurs auront l’occasion de voir à quel point cela fait une différence d’avoir un leadership qui écoute et répond à ce qui compte pour les gens plutôt qu’un leadership qui utilise leur position pour contourner une consultation significative et faire passer leur propre programme.

J’ai hâte de poursuivre nos travaux en tant qu’opposition officielle avec Marit Stiles à la barre.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected] ou par téléphone au 705-461-9710 ou sans frais au 1-800-831-1899.