Déclaration du premier ministre à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste

Le 27 janvier 2023

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste :

« Aujourd’hui, en cette Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, je me joins aux Canadiens pour honorer la mémoire des plus de six millions de Juifs qui ont été assassinés pendant l’Holocauste. Nous nous souvenons des nombreux Roms et Sinti, des personnes en situation de handicap, des personnes 2ELGBTQI+, des Noirs, des Slaves, des opposants politiques et des Témoins de Jéhovah qui ont également été persécutés et tués par les nazis et leurs collaborateurs. Nous rendons aussi hommage aux survivants et aux personnes qui ont donné leur vie pour sauver celle des autres pendant l’Holocauste.

« Le 27 janvier de chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau en 1945, nous unissons nos voix et promettons “Plus jamais”. Ce jour-là, et dans les semaines qui ont suivi, le monde a pu constater l’ampleur réelle des massacres, de la famine systémique et du génocide qui ont eu lieu. En 2023, l’Holocauste semble de plus en plus lointain. Il est donc plus important que jamais d’écouter les récits des survivants et d’en tirer des leçons. Face à la montée inquiétante de l’antisémitisme dans nos communautés, nous devons assumer notre responsabilité collective de dénoncer la haine et la discrimination, partout et en tout temps.

« Il ne suffit pas de dire simplement “Plus jamais”. Nous devons également prendre des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination, la rhétorique haineuse et le racisme auxquels le peuple juif continue d’être confronté. C’est pourquoi, l’année dernière, le gouvernement du Canada a criminalisé la promotion délibérée de l’antisémitisme en niant, en tolérant ou en minimisant l’Holocauste. Nous avons accordé un financement sans précédent pour renforcer la commémoration de l’Holocauste, notamment en appuyant la construction du nouveau Musée de l’Holocauste à Montréal, la création du Holocaust Museum à Toronto et le projet de réaménagement du Jewish Community Centre of Greater Vancouver, qui comprendra un nouveau siège pour le Vancouver Holocaust Education Centre. L’envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme, l’honorable Irwin Cotler, continue de faire progresser nos efforts pour combattre l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination raciale et pour préserver la mémoire de l’Holocauste au pays et à l’étranger.

« Cette année, pour souligner la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, les Nations Unies ont choisi le thème Foyer et appartenance pour nous inviter à réfléchir à la manière dont les victimes et les survivants de l’Holocauste ont été contraints de modifier leur idée d’appartenance. Beaucoup d’entre eux ont trouvé un foyer au Canada et y ont forgé des communautés solides qui ont contribué à faire du Canada le pays fort et diversifié que nous connaissons aujourd’hui.

« Alors que nous réfléchissons aux atrocités de l’Holocauste, nous renouvelons notre engagement à honorer la mémoire de la Shoah et à continuer de tirer les leçons des horreurs du passé. Aujourd’hui, nous disons “Plus jamais” et nous réaffirmons également notre responsabilité commune de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour combattre la haine, l’antisémitisme et la discrimination sous toutes ses formes. »