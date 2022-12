NFTP – Maître jongleur ?

Je ne me souviens pas de la dernière fois que mon équipe et moi nous sommes mis au travail plus tôt et plus rapidement qu’après cette dernière élection il y a à peine six mois. J’ai l’impression que nous avons travaillé comme jongleurs professionnels pour rester à jour. Mais le vrai talent de jonglerie se trouve dans les maisons des gens que je représente.

Pensez à un jongleur que vous avez vu sur scène ou à la télévision. Combien d’articles pourraient-ils essayer de garder dans l’air à la fois ? 3, 4, peut-être 5 articles ? Pensez maintenant à vos amis, à votre famille ou à vos voisins, ils peuvent tousse avoir des difficultés a ménage en ce moment. Ils jonglent avec une multitude de problèmes à la fois, les taux croissants de COVID et de VRS, les frais de garde d’enfants, l’essence de leur véhicule, l’épicerie et bien plus encore. De plus, ils jonglent des factures de chauffage qui augmente à une vitesse inabordable.

Si un artiste laisse tomber la balle, nous pouvons en rire. Mais si un jongleur responsable de sa famille laisse tomber la balle, le bien-être de ses proches est en jeu.

À l’approche de l’hiver, les familles se sentent pressées par la montée du coût de tout, en particulier, en ce qui concerne les augmentations actuelles et futures des prix du gaz naturel. Mon équipe entend des histoires d’électeurs véritablement inquiets et frustrés. Nous recevons des appels pour de l’aide afin de payer des factures incroyablement élevées.

Les statistiques montrent qu’environ la moitié de toutes les maisons canadiennes sont chauffées avec des fournaises à gaz. Cet été, les prix du gaz naturel ont passé environ 9 $ le gigajoule, ce qui représente environ 3,5 fois le prix moyen au cours des 6 dernières années. Les analystes disent qu’il y a peu ou pas de chance que le prix baisse à nouveau bientôt.

Le gaz naturel est commercialisé en tant que marchandise. Le Canada a exporté moins de 10 % de sa production de gaz naturel au cours des années passées. Cependant, étant donné que le gaz naturel produit par la Russie est interdit, en raison de la guerre en Ukraine, plus en plus de pays font compétition pour acheter notre gaz naturel. Cette augmentation de demande permet aux compagnies gazières d’augmenter les factures de plus en plus chaque mois. Les compagnies gazières ne se soucient pas de savoir si le consommateur vient de North Bay ou de l’Atlantique Nord européen.

Les compagnies gazières ajustent leurs prix tous les trois mois. Le 1er octobre, la Commission de l’énergie de l’Ontario a approuvé une nouvelle augmentation tarifaire de 5 à 10 % (selon la région de la province dans laquelle vous vivez). Ce qui est pire, c’est que l’augmentation s’ajoute à une hausse des taux entre 18 et 23 pour cent en juillet . Par conséquent, nous paierons 500 $ de plus que l’an dernier.

Au cours de leur campagne électorale, les conservateurs ont fait de grandes promesses de rendre les factures d’énergie plus abordables. Mais après plus de quatre ans, les Ontariennes et Ontariens n’ont que vu leurs factures d’énergie augmenter. M. Ford a laissé les familles désespérer. Il continue d’approuver discrètement les augmentations des tarifs du gaz naturel tout en regardant les entreprises de ses amis riches partisans de grossir.

Les conservateurs disent que parce que le pétrole et le gaz naturel sont des produits de base assujettis aux prix du marché mondial, il n’y a rien qui peut être fait pour contrôler le prix. Ce n’est pas vrai. Les néo-démocrates disent que quelqu’un doit intervenir pour protéger les familles.

Le gouvernement pourrait ordonner aux entreprises du secteur de l’énergie de consacrer beaucoup plus d’argent aux programmes d’énergie de conservation afin d’aider les clients. Ils devraient envisager un programme d’aide pour les consommateurs, particulièrement ceux à revenu faible qui auront les plus grandes difficultés. Ils devraient s’assurer qu’ils peuvent manger et chauffer tout au long de cet hiver.

Le NPD a un plan réalisable.

Le NPD provincial appuie le plan proposé par ses homologues fédéraux pour aider à compenser efficacement les coûts de chauffage des consommateurs. Le directeur parlementaire du budget (DPB) fédéral a publié ses conclusions sur la proposition du NPD fédéral. Le plan était d’appliquer un impôt sur les profits excédentaires des compagnies pétrolières et gazières. Le rapport indépendant du DPB a confirmé que la proposition du NPD générerait 4,3 milliards de dollars en 5 ans. Cet argent pourrait être utilisé pour renoncer la TVH ou la TPS sur le chauffage domestique pour les familles. Certains lecteurs se souviendront peut-être qu’il y a quelque temps, j’ai présenté un projet de loi d’initiative parlementaire qui demandait le retrait de la TVP sur les factures de chauffage domestique. Le projet de loi a malheureusement été rejeté.

Nous devrions aider les gens à installer des systèmes de chauffage plus écoénergétiques et respectueux de l’environnement qui aidera aussi à réduire considérablement la consommation d’énergie tout en nous gardant chaud et confortables.

En fin de compte, l’Ontario doit changer à une énergie renouvelable et moins chère afin de lutter contre la crise climatique. Cela réduira les factures des gens et réduira les émissions au lieu d’empêcher la province de dépendre du gaz naturel de plus en plus cher.

En attendant, je reconnais tous ceux qui font de leur mieux pour jongler tous les coûts, les demandes et les pressions inquiétantes afin de garder leurs familles en bonne santé, au chaud et en sécurité.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale.