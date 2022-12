L’Ontario souligne la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes

Aujourd’hui, la D re Merrilee Fullerton, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, a publié la déclaration suivante :

« Nous nous unissons aujourd’hui aux Canadiennes et Canadiens des quatre coins du pays pour souligner la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Cette journée nous rappelle solennellement la tragique fusillade survenue il a 33 ans à l’École Polytechnique de Montréal, qui a coûté la vie à 14 femmes et blessé 13 autres personnes.

Nous rendons hommage aux femmes qui ont perdu la vie lors de cette terrible journée et nous nous souvenons d’elles :

Geneviève Bergeron

Hélène Colgan

Nathalie Croteau

Barbara Daigneault

Anne-Marie Edward

Maud Haviernick

Barbara Klucznik-Widajewicz

Maryse Laganière

Maryse Leclair

Anne-Marie Lemay

Sonia Pelletier

Michèle Richard

Annie St-Arneault

Annie Turcotte

Cette effroyable tuerie est un rappel qui donne à réfléchir à la violence meurtrière dont les femmes ont fait l’objet au cours de l’histoire, et qu’elles continuent à subir de nos jours. Malheureusement ici, au Canada, une femme est tuée par son partenaire intime tous les six jours, et une femme sur trois est victime de violence sexuelle au cours de sa vie.

Alors que nous nous remémorons ces femmes assassinées à Montréal – ainsi que toutes les autres qui ont péri ou dont la vie est à jamais perturbée à cause d’actes de violence – restons solidaires et déterminés à créer une meilleure province exempte de violence fondée sur le genre.

Nous devons continuer d’avoir en permanence des conversations ouvertes sur la violence envers les femmes et d’encourager les survivantes à faire connaître leur histoire. Nous devons continuer d’éduquer les Ontariennes et Ontariens de tous âges sur ce que sont les relations saines, égalitaires et non violentes. Et nous ne devons tolérer d’aucune façon la violence faite aux femmes et aux filles afin que celles-ci puissent vivre d’espoir et sans peur.

Notre gouvernement est d’avis que chaque femme a le droit fondamental de vivre en sécurité dans sa maison et sa collectivité. Nous savons que pour parvenir à faire respecter ce droit, les mots ne suffisent pas. C’est d’ailleurs pourquoi nous collaborons avec tous les ordres de gouvernement et des partenaires communautaires pour prévenir la violence sous toutes ses formes faite aux femmes et lutter contre cette violence. Nous affectons, par exemple, des sommes importantes aux initiatives de prévention de la violence et à un large éventail de mesures de soutien qui aident les survivantes à se rétablir et à rebâtir leur vie. Nous poursuivrons le travail visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre afin que toutes les femmes et les filles puissent vivre librement sans craindre la violence. »