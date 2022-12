NFTP – Un nouveau régime automobile

Récemment, je me suis retrouvé chez un concessionnaire automobile en attendant que mes pneus soient changés sur mon véhicule. Étant donné mes allers-retours constants entre Queen’s Park et mon bureau de circonscription à Elliot Lake, j’étais chanceux de ne pas avoir rencontré de difficultés sur la route. J’étais en retard changer mes pneus .

Alors que j’étais dans la salle d’attente, j’ai rapidement entamé une conversation avec une femme qui attendait également sa voiture. Il est vite devenu évident qu’elle était moins que ravie parce qu’ils ont soudainement dû acheter un nouveau véhicule. La leur avait suivi son cours. Le mécanicien lui a dit quelques semaines auparavant que l’ancienne voiture aurait pu durer plusieurs années s’ils avaient complété les réparations suggérées. Maintenant, elle était frustrée avec son mari parce qu’elle soupçonnait qu’il avait délibérément ignoré les rapports d’inspection afin que la voiture s’effondre. La dame était convaincue du nouveau projet de voiture de son mari.

Je suis sûr que les Ontariens peuvent voir la similitude de cette histoire avec celle que joue le gouvernement Ford avec notre système de soins de santé.

Les soins de santé sont sous-financés depuis des années grâce aux gouvernements conservateurs et libéraux successifs. Depuis son élection en 2018, de nombreux intervenants ont demandé au premier ministre Ford de faire les investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le système de soins de santé de l’Ontario. La liste des professionnels de la santé et des associations qui ont fait la demande qu’il fournisse le financement nécessaire pour les soins santé est longue. La liste comprend l’Association médicale de l’Ontario, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario, et de nombreux syndicats de travailleurs de la santé. La Coalition ontarienne des soins de santé (CSO), qui représente plus de 500 organismes de soins de santé, fait également partie de la liste.

On peut faire valoir que, comme le mari dans l’histoire ci-dessus, le premier ministre Ford orchestre délibérément un plan pour atteindre un objectif conservateur – la privatisation des soins de santé.

Depuis plusieurs années, le premier ministre Ford et ses ministres de la Santé assurent aux électeurs ontariens que les conservateurs n’ont pas l’intention de privatiser les soins de santé, c’est-à-dire jusqu’à récemment. Aujourd’hui, cependant, la ministre de la Santé, Sylvia Jones, affirme que « toutes les options sont sur la table ».

L’OHC s’intensifie pour défier le gouvernement de l’Ontario. Les nouvelles CBC ont rapporté le 16 août 2020 que l’OHC consultait des avocats et convoque des réunions d’urgence avec les dirigeants syndicaux et les organisations de soins de santé pour protéger les hôpitaux publics de tout effort de privatisation dirigé par le gouvernement du premier ministre Doug Ford.

Natalie Mehra, directrice générale de l’OHC, a déclaré à CBC : « Nous les combattrons avec tout ce que nous avons. Tout est sur la table pour défendre notre système de soins de santé publique sans but lucratif. Nous ne permettrons pas, sans une bataille, la privatisation à but lucratif des hôpitaux de l’Ontario.

Les néo-démocrates se joignent à cette bataille. La députée néo-démocrate Catherine Fife a déclaré à l’Assemblée législative de l’Ontario qu’il est inadmissible que, même maintenant, au milieu d’une crise des soins de santé, le gouvernement Ford choisisse de sous-dépenser pour les soins de santé de près de 900 millions de dollars. Par conséquent, les soins intensifs pédiatriques de la province sont débordés, les chirurgies sont annulées et les familles ayant des enfants malades attendent plus de 10 heures pour obtenir des soins. En modifiant le financement des soins de santé de 859 millions de dollars, Doug Ford envoie un message clair que son gouvernement ne veut pas dépenser l’argent pour résoudre la crise dans nos hôpitaux. L’Ontario devrait plutôt investir davantage pour s’assurer que les gens reçoivent les soins et le traitement dont ils ont besoin lorsqu’ils en ont besoin.

Pendant des mois, le NPD a demandé que le gouvernement Ford respecte les travailleurs de la santé avec des mesures d’assurer des salaires équitables, des avantages sociaux et des motivations pour que les travailleurs de la santé restent dans le secteur. La province devrait également accélérer l’octroi de permis aux travailleurs de la santé formés à l’étranger. Malheureusement, le plan du premier ministre Ford ne semble pas se préoccuper de la santé et du bien-être des Ontariennes et des Ontariens.

Malgré les mises en garde, le gouvernement a adopté le projet de loi 124, la Loi visant à protéger un secteur public durable pour les générations futures. L’adoption de l’article 124 a démontré que l’équité et le respect à l’égard des travailleurs de la santé et du secteur public ne faisaient pas partie des objectifs du premier ministre Ford. Le projet de loi 124 limitait les augmentations salariales pour les infirmières et les travailleurs du secteur public à seulement 1 % par année. M. Ford a choisi d’adopter le projet de loi malgré d’innombrables avertissements selon lesquelles le projet de loi était inconstitutionnel et qu’il serait contesté devant les tribunaux. Il est intéressant de noter que seulement quelques jours avant, les tribunaux ont arrêté le projet de loi en déterminant qu’il : « ne s’agit pas d’une limite raisonnable à un droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article 1 de la Charte ». Les tribunaux ont déclaré que la loi portait atteinte aux droits des requérants à la liberté d’association et à la négociation collective.

Et si certains ne sont toujours pas certains des intentions et des objectifs ultimes du premier ministre Ford, bien que le système judiciaire lui ait dit que l’article 124 est inconstitutionnel, il a déjà indiqué que le gouvernement interjetterait appel de la décision.

Dans un effort pour protéger les patients de l’Ontario, la porte-parole du NPD en matière de santé, France Gélinas, a proposé la Loi sur les soins de santé qui ne sont pas à vendre. Si elle est adoptée, la loi imposerait des conséquences aux cliniques et aux professionnels qui utilisent des échappatoires pour facturer aux patients les services et les suppléments couverts par l’Assurance maladie de l’Ontario. Les pénalités auraient inclus des amendes, des suspensions de permis et l’obligation de rembourser les patients.

Mais les conservateurs se sont ralliés derrière le premier ministre Ford et ont rejeté le projet de loi de France. Gélinas a déclaré : « Nous savons que Doug Ford veut envoyer plus de chirurgies dans des cliniques à but lucratif, et nous avons maintenant la preuve qu’il est d’accord que les Ontariens sont forcés de retirer leur carte de crédit pour accéder aux services couverts par l’Assurance maladie de l’Ontario. En rejetant ma proposition et en imposant des frais supplémentaires, les conservateurs de Doug Ford ont confirmé qu’ils n’arrêtent pas leur projet de privatisation.

Que faudra-t-il pour que le gouvernement fasse ce qu’il faut? Nous devons prendre des mesures immédiates pour nous assurer que nos enfants sont en sécurité et que les hôpitaux sont équipés de personnel dans toute la province.

La dame de la concession était naturellement frustrée et déçue. Lorsque nous faisons confiance à une relation, nous nous attendons à offrir et à recevoir l’équité, l’honnêteté et le respect. Il m’a semblé qu’elle sentait que sa confiance l’avait amenée à être manipulée, tout comme les Ontariens commencent à se rendre compte de la façon dont notre crise des soins de santé pourrait également être orchestrée.

Le message des néo-démocrates pour le premier ministre Ford est la suivante : « Les soins de santé de l’Ontario ne sont PAS À VENDRE! »

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale.