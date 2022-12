L’approbation de l’évaluation environnementale permet au projet Marathon Palladium de Generation PGM de se poursuivre à Marathon

Le Projet de palladium de Marathon de Generation PGM appuie la Stratégie ontarienne relative aux minéraux critiques en créant une autre source de palladium en Amérique du Nord. La mine devrait avoir une production équivalente annuelle d’environ 245 000 onces de palladium et une durée de vie de 13 ans. Le palladium est utilisé dans les convertisseurs catalytiques pour éliminer les substances chimiques nocives des émissions automobiles. Le succès de ce projet contribuera à réduire la pollution provenant de l’industrie automobile et à construire la chaîne d’approvisionnement des minéraux critiques et l’industrie de fabrication automobile en plein essor en Ontario.

« Nous approuvons cet important projet, tout en mettant en place des protections environnementales strictes, a déclaré David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Ce projet d’extraction de minéraux critiques est vital non seulement pour favoriser de nouvelles possibilités de croissance dans le Nord de l’Ontario, mais aussi pour permettre à l’Ontario de devenir un leader dans le domaine de la fabrication de véhicules électriques propres et durables. »

La mine devrait employer plus de 900 travailleurs durant la phase de construction, qui durera entre 18 et 24 mois, et environ 375 personnes par la suite, ce qui stimulera l’essor économique de la région et créera des emplois dans la collectivité locale.​

« Le gouvernement crée les conditions nécessaires pour que les entreprises puissent faire ce qu’elles font le mieux – construire des mines et créer des emplois, a dit George Pirie, ministre des Mines. Le projet de palladium-cuivre de Generation Mining montre que la Stratégie relative aux minéraux critiques de notre gouvernement fonctionne bien et que les entreprises investissent en Ontario. Ce projet stimulera l’économie de la région de Marathon et favorisera la prospérité économique des communautés autochtones locales. »

Le projet de palladium de Marathon a suivi le processus de la commission mixte en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). La communauté de Biigtigong Nishnaabeg, située à moins de 10 km du site du projet, a largement participé au processus et appuie le projet pourvu que les répercussions sur la communauté soient atténuées de manière efficace. De plus, la commission a tenu une vaste consultation auprès des communautés autochtones, de divers intervenants et du grand public.

Grâce à l’autorisation environnementale accordée par l’Ontario en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, Generation PGM pourra construire, exploiter et désaffecter une mine de palladium-cuivre à ciel ouvert, sous réserve d’autres permis et autorisations.

En améliorant la compétitivité des entreprises et des industries minières du Nord de l’Ontario, ce projet favorisera le développement des collectivités de la région, tout en appuyant les économies locales et régionales.

« Nous prenons des mesures concrètes pour consolider la position de l’Ontario comme chef de file mondial en matière d’exploration, de production et d’innovation de minéraux critiques, a dit Greg Rickford, ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones. Nos efforts créent de bons emplois et favorisent la prospérité des collectivités du Nord de l’Ontario, tout en respectant l’environnement. »