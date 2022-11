Nouvelles du parc – Tout ce que j’ai vraiment besoin de savoir…

« Tout ce que j’ai vraiment besoin de savoir, j’ai appris à la maternelle. » Certains lecteurs reconnaîtront ce titre d’un livre écrit par Robert Fulghum. C’était son idéologie publiée ou une déclaration de croyances et de buts pour la vie. J’ai fait référence à ce livre dans des colonnes précédentes au fil des ans.

En substance, Fulghum a expliqué sa conviction qu’en suivant certains principes fondamentaux, nous aidons à rendre le monde meilleur et à améliorer considérablement nos chances de succès dans la vie. Ces leçons de vie incluent : partagez tout, ramassez vos propres désordres, ne pas prendre des choses qui ne sont pas les vôtres, jouez honnêtement, dites désolé quand vous blessez quelqu’un et s’aider les uns les autres. En fait, je pense qu’il y a beaucoup de bon sens derrière la philosophie de Fulghum. De plus, je crois que les politiciens feraient bien de se rappeler ces leçons dans l’exercice de leurs fonctions. Je sais que je ferais bien de suivre mes propres conseils.

Je soulève cette question ici parce que je suis triste, assis de l’autre côté de l’allée des chefs de gouvernement qui ne semblent tout simplement pas comprendre les éléments de la philosophie ci-dessus. Et, parce qu’ils ne retiennent pas ces leçons, tous les Ontariens font face à des difficultés complexes et inutiles.

Regardez le concept selon lequel nous devons tous jouer équitablement et traiter les autres comme nous voulons être traités. Cela inclut, agir raisonnablement, être honnête, et suivre les règles du jeu. Clairement, le premier ministre Ford ne comprend pas ce concept parce qu’il ne croit pas que les règles et les lois que nous appliquons s’appliquent à lui ou à son gouvernement. De quel genre de leadership un premier ministre t-il mettre en œuvre la clause dérogatoire, article 33 de la Loi constitutionnelle, lorsque la jurisprudence lui dit que ses actions ne sont pas légales ?

Plutôt que d’utiliser l’expression plus raffinée, « invoquer la clause dérogatoire », appelez-la comme elle est. C’est une décision délibérée de passer outre aux droits constitutionnels des citoyens.

La première fois qu’il a menacé de l’utiliser, c’était en 2018 lorsqu’il a dit qu’il l’utiliserait pour s’assurer que les sièges du conseil municipal de Toronto étaient réduits. En fin de compte, les tribunaux ont dit qu’il avait le pouvoir d’adopter la loi, mais il était en mesure de le faire s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait.

Plus tard, au printemps 2021, premier ministre Doug Ford a joyeusement adopté un projet de loi pour la publicité électorale 12 mois avant une élection régulière. Cela a effectivement atténué les critiques des actions du gouvernement conservateur. Voilà pour le respect des règles (lois). En plus de cela, le gouvernement n’a pas joué équitablement parce que bien qu’il ait étouffé les critiques de Ford, il a été autorisé à continuer à dépenser pour sa propre autopromotion.

Nous voyons maintenant que le premier ministre Ford s’en foutre de la commission d’enquête du gouvernement fédéral sur la nécessité d’invoquer la Loi d’urgence lorsque le Freedom Convoy a assiégé la ville d’Ottawa et d’autres lieux de transport à travers le pays. Ford refuse de comparaître, car il croit que les lois l’obligeant à témoigner, s’il est appelé, ne s’appliquent pas à lui malgré les nombreux avis juridiques et judiciaires qui affirment que sa revendication du privilège parlementaire n’est pas applicable.

Maintenant, le premier ministre Ford y est de nouveau, s’en prenant aux travailleurs de l’éducation du SCFP, dont certains ne gagnent que 39 000 $ par année. Après avoir souffert pendant plusieurs années du SCFP en vertu d’un contrat à bas salaires, Doug Ford prévoit imposer un contrat par voie législative parce que ces travailleurs veulent utiliser leur droit protégé par la Constitution de se syndiquer en tant que syndicat.

Il y a une raison pour laquelle les négociations de contrats de travail fonctionnent. La menace de grève garde les deux parties en négociation. Si le syndicat fait la grève ou si l’employeur déclare un lock-out, cela nuit aux deux parties. Le but est de continuer à parler et à aller de l’avant, même lentement, pour trouver un moyen de faire fonctionner les choses par le biais de compromis. Mais cela ne fonctionne que si tout le monde se conforme au franc-jeu et suit le même ensemble de règles. Aucun des deux côtés ne devrait avoir le dessus sur l’autre.

Présentement, le gouvernement offre de minuscules augmentations salariales de seulement 2,5 % chaque année pour ceux qui gagnent moins de 43 000 $ et de 1,5 % pour tous les autres. Avec un taux d’inflation en Ontario déjà fixé à 7 %, une telle offre est-elle juste ?

Ce sont les gens que nos enfants voient jour après jour. Ils aident nos enfants et soutiennent les enfants avec difficulté dans la salle de classe. Ils sont responsables de la sécurité, l’éducation et le bien-être de nos enfants. Pourtant, le gouvernement croit qu’il ne mérite pas plus que les 39 000 $ par année.

Le premier ministre Doug Ford et le ministre Stephen Lecce utilisent l’année scolaire de nos enfants comme monnaie d’échange pour intimider les travailleurs d’éducation les moins rémunérés.

Il suffit de regarder ce qui se passe dans les hôpitaux de l’Ontario parce que Doug Ford impose un plafond salarial de 1 % aux travailleurs du secteur public, y compris les infirmières. Ces professionnels hautement qualifiés et indispensables en ont assez qu’ils quittent la profession en masse. Si les travailleurs de soutien à l’éducation continuent de subir de tels mauvais traitements, eux aussi tourneront le dos à la recherche d’emplois qui peuvent payer un salaire vital.

Ministre Stephen Lecce et premier ministre Doug Ford mettent en péril le soutien de nos enfants en réduisant l’éducation publique, en essayant de maintenir les salaires derrière l’inflation et en lançant des attaques constantes contre les travailleurs de l’éducation. Nous avons déjà une pénurie de ces précieux travailleurs. Si ces gens partent, qu’adviendra-t-il de la sécurité et de l’éducation de nos enfants ?

Les néo-démocrates continueront de se battre pour les investissements dans les écoles, dont nos enfants ont besoin. M. Ford devrait respecter les droits des travailleurs, déchirer sa législation anti-travailleuse et retourner à la table de négociation avec un accord équitable qui retient les travailleurs de l’éducation plutôt que de les chasser.

Je n’essaierai pas de prétendre que tous les malheurs du monde peuvent être résolus si tout le monde respecte les simples directives mentionner ci-dessus. Cependant, imaginez à quel point notre communauté, notre province et le monde seraient meilleurs si nous repensions et appliquions ce que nous avons appris à la maternelle : à notre maison, à notre école, à notre travail et à nos loisirs. Imaginez à quoi ressemblerait notre monde si les politiciens appliquaient également ces leçons.

Comme toujours, n'hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de ces questions ou de toute autre question provinciale.