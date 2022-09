Le premier ministre Doug Ford souligne le décès de Sa Majesté la reine Élizabeth II

Aujourd’hui, le premier ministre Doug Ford a émis la déclaration suivante au sujet du décès de Sa Majesté la reine Élizabeth II :

« En cette triste journée, je me joins à tous les citoyens et citoyennes de la province, du pays et du monde entier pour commémorer la vie remarquable de Sa Majesté la reine Élizabeth II, reine du Canada. Tout au long de son règne historique, elle a fait preuve de dévouement et a été respectée et admirée pour son sens du devoir et son engagement caritatif.

Depuis son ascension au Trône en 1952, la reine Élizabeth II est le monarque ayant régné le plus longtemps sur sa nation de l’histoire, dirigeant le Royaume-Uni et le Commonwealth à travers des décennies de changements. Malgré toutes ses responsabilités, la reine Élizabeth II a toujours accordé une place spéciale au Canada dans son cœur, où elle a effectué vingt-deux visites officielles au cours de sa vie.

Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances au Roi, Charles III, et le félicite par le fait même pour son ascension au Trône du Royaume-Uni. Je lui souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de l’héritage de sa mère bien-aimée. Au nom de tous les Ontariens et Ontariennes, je tiens à transmettre nos pensées et nos prières aux membres de la Famille royale, ainsi qu’aux légions d’admirateurs de Sa Majesté dans le monde entier.

Longue vie au Roi! »