L’Ontario présente un Plan pour rester ouvert : Stabilité et relance pour le système de santé

Le gouvernement de l’Ontario a présenté son Plan plan pour rester ouvert : Stabilité et relance pour le système de santé, un plan en cinq points visant à offrir les meilleurs soins possible aux patients et résidents tout en veillant à ce que les ressources et les mesures de soutien soient en place pour garder la province et l’économie ouvertes. Le plan soutient les effectifs en santé de l’Ontario, élargit les modèles de soins innovants et fait en sorte que les lits d’hôpitaux soient à la disposition des patients au moment où ils en ont besoin.

« Lorsque nous avons présenté notre premier Plan pour rester ouvert en mars 2022, nous avons fait la promesse de bâtir un Ontario prêt pour les défis de demain parce que nous ne pouvons plus accepter le statu quo, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. La deuxième étape de notre plan offrira le soutien dont a besoin notre système de santé pour s’attaquer aux pressions urgentes d’aujourd’hui tout en se préparant à une éventuelle recrudescence hivernale afin que notre province et notre économie puissent rester ouvertes. »

Une fois pleinement mise en œuvre, cette prochaine étape du Plan pour rester ouvert ajoutera jusqu’à 6 000 travailleurs de la santé supplémentaires. En tenant compte des initiatives incluses dans la première étape du plan qui ajoutent 13 000 employés de plus, les deux plans combinés ajoutent 19 000 travailleurs de la santé supplémentaires, y compris du personnel infirmier et des préposés aux services de soutien à la personne, aux effectifs en santé de l’Ontario. Le plan permettra également de libérer plus de 2 500 lits d’hôpitaux afin que des soins soient offerts à ceux qui en ont besoin, et d’élargir les modèles de soins qui prodiguent de meilleurs soins plus adéquats pour éviter les visites inutiles aux services des urgences.

De plus, la prochaine étape du Plan pour rester ouvert de l’Ontario couvre temporairement les coûts de l’examen, de la demande et les frais d’inscription pour les infirmières et infirmiers formés à l’étranger et ceux à la retraite afin qu’ils puissent recommencer ou commencer à prendre soin des patients plus rapidement.

Voici certains des principaux faits saillants du plan :

Préserver notre capacité hospitalière

Afin de mieux soutenir la lutte contre la COVID-19 et de contribuer à freiner sa propagation, le gouvernement continue d’offrir l’accès au dépistage de la COVID-19 et aux médicaments Paxlovid et Evusheld pour traiter les personnes admissibles, et prévoit élargir l’admissibilité à Evusheld pour les populations à risque élevé au cours des prochaines semaines.

Les vaccins contre la COVID-19 et la grippe continueront également d’être offerts aux résidents de l’Ontario afin qu’ils puissent maintenir leur vaccination à jour pour se protéger et pour réduire le nombre d’hospitalisations en raison de maladies respiratoires.

Des tests antigéniques rapides gratuits continueront d’être offerts au public dans les épiceries et pharmacies participantes de toute la province ainsi que pour les milieux de travail, les écoles et les milieux d’hébergement collectif.

Offrir les soins appropriés au bon endroit

L’Ontario élargit les modèles de soins 9-1-1 hautement efficaces pour inclure d’autres affections, et procure maintenant aux ambulanciers paramédicaux la souplesse leur permettant d’offrir de meilleurs soins plus appropriés. Les patients qui ont été détournés des services des urgences à l’aide de ces modèles ont reçu les soins dont ils avaient besoin jusqu’à 17 fois plus vite, et 94 % des patients ont évité le service des urgences dans les jours suivant le traitement.

L’Ontario met en œuvre plusieurs initiatives pour permettre d’éviter des hospitalisations inutiles, améliorer le processus de déchargement des ambulances et réintroduire les services de relève en soins de longue durée.

L’Ontario présente une loi qui, si adoptée, aidera les patients dont les médecins ont déclaré qu’ils n’avaient plus besoin de traitements à l’hôpital et devraient plutôt être transférés dans un foyer de soins de longue durée tandis qu’ils attendent une place dans le foyer de leur choix.

L’Ontario continue de financer les soins paramédicaux communautaires afin d’offrir des soins supplémentaires aux aînés dans le confort de leur résidence avec leur admission dans un foyer de soins de longue durée. Ces initiatives permettront de libérer jusqu’à 400 lits d’hôpitaux.

Continuer de réduire les listes d’attente en chirurgie

Un accès à la chirurgie en temps opportun est important pour assurer la santé des patients et réduire la pression exercée sur le système de soins de santé à long terme. C’est pourquoi le gouvernement investit plus de 300 millions de dollars en 2022-2023 dans le cadre de la Stratégie de reprise des chirurgies de la province, ce qui porte l’investissement total à 880 millions de dollars au cours des trois derniers exercices financiers.

L’Ontario collabore avec des partenaires hospitaliers afin de définir des solutions innovantes pour réduire les temps d’attente pour les chirurgies et interventions, y compris en examinant des options permettant d’accroître la capacité chirurgicale en augmentant le nombre d’interventions chirurgicales couvertes par l’Assurance-santé de l’Ontario réalisées dans des établissements de santé indépendants.

L’Ontario investit plus d’argent afin d’accroître le nombre de chirurgies dans les hôpitaux pédiatriques et les cliniques privées existantes couvertes par l’Assurance-santé de l’Ontario, ainsi que pour financer plus de 150 000 heures supplémentaires de fonctionnement pour les appareils d’IRM et de tomodensitométrie dans les hôpitaux.

Alléger la pression exercée sur nos services des urgences

L’Ontario lance également un nouveau programme provincial de soutien entre pairs dans les services des urgences afin d’offrir un soutien supplémentaire sur demande et en temps réel ainsi qu’un encadrement offert par des médecins d’urgence expérimentés pour aider à prendre en charge les patients qui se présentent dans des services des urgences en milieu rural.

L’Ontario ajoute 400 médecins résidents en appui aux effectifs dans le Nord et dans les régions rurales de l’Ontario.

L’Ontario collabore avec l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario afin d’accélérer l’inscription des médecins, y compris ceux de l’extérieur de la province et qui pourraient vouloir travailler dans les services des urgences en milieu rural et du nord, afin qu’ils puissent commencer plus rapidement à travailler et à prendre soin des patients.

Continuer d’élargir les effectifs en santé de l’Ontario

L’Ontario collabore avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et Santé Ontario afin d’élargir le financement pour le programme de partenariat en matière d’Expérience d’exercice infirmier sous supervision, qui a déjà aidé plus de 600 infirmières et infirmiers de l’étranger à obtenir leur permis depuis janvier. La province prévoit que, d’ici la fin de l’exercice financier, 400 autres infirmières et infirmiers étrangers respecteront les exigences linguistiques et en matière d’exercice nécessaires pour travailler en Ontario.

Le gouvernement de l’Ontario collabore également avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario pour réduire les obstacles financiers qui pourraient empêcher des infirmières et infirmiers à la retraite ou formés à l’étranger de recevoir leur autorisation pour recommencer ou commencer à exercer en couvrant temporairement les coûts de l’examen, de la demande ainsi que les frais d’inscription, leur permettant ainsi d’économiser jusqu’à 1 500 $.

La province est consciente que les tarifs des agences ont augmenté de façon considérable, créant ainsi de l’instabilité pour les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les services des urgences. En réaction, l’Ontario discutera avec ses partenaires de première ligne pour mieux comprendre comment amener de la stabilité dans les hôpitaux et les services des urgences tout en protégeant la qualité des soins.

Alors que les mesures contenues dans ce plan seront mises en œuvre au cours des semaines et des mois à venir, les résidents de l’Ontario peuvent s’attendre à constater un accès plus rapide aux soins de santé, incluant des temps d’attente moins longs aux services des urgences, des temps d’attente moins longs pour des interventions chirurgicales et plus d’options de soins directement dans leurs collectivités. De plus, l’Ontario diminuera considérablement le risque de vivre une pénurie de lits d’hôpitaux durant une possible recrudescence hivernale afin que la province et l’économie puissent rester ouvertes.

« Élargir les mesures de soutien spécialisées pour les personnes ayant des besoins complexes et favoriser la transition depuis les hôpitaux vers des établissements de soins de longue durée, lorsqu’approprié, constituent des éléments clés du Plan pour rester ouvert : Stabilité et relance pour le système de santé de notre gouvernement, a déclaré Paul Calandra, ministre des Soins de longue durée. Nous agissons pour offrir aux résidents de l’Ontario les soins appropriés dans le bon milieu, où ils peuvent jouir de la meilleure qualité de vie possible, tout en libérant des lits d’hôpitaux plus que nécessaires. »

« Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires du système afin de réaliser ce plan et de soutenir les travailleurs de la santé de première ligne, a déclaré Matthew Anderson, président-directeur général de Santé Ontario. Ce plan offre des stratégies immédiates et à long terme qui nous permettront de répondre aux défis actuels et de mieux intégrer le système en prévision de l’avenir. »

Depuis le début de la pandémie, l’Ontario a agi immédiatement pour faire en sorte que nous puissions continuer de gérer la pandémie de COVID-19 et nous préparer pour le long terme.