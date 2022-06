Remerciements – Thanks from École secondaire Saint-Joseph

L’école secondaire Saint-Joseph (Wawa) remercie chaleureusement tous les partenaires ainsi que les membres de la communauté qui ont généreusement contribué à l’attribution de bourses scolaires lors de la soirée des finissants et finissantes du 27 juin 2022.

Sans vous cette remise de diplômes n’aurait pas été la même!

MERCI MILLE FOIS!

École secondaire Saint-Joseph (Wawa) wishes to thank those who contributed towards our grade 12 graduation event. Your generosity is greatly appreciated!

Sincères remerciements à :

Thanks to :

Madame la Gouverneure Générale

Le Lieutenant Gouverneur Général

Le Club des Lions

B.L Plumbing & Heating

Wawa Rent All & Repair

Alamos Gold Inc. Island Gold

Wesdome Gold Mines Ltd.

La Légion Royale Canadienne

ADFO et APDN-O

CUPE, Local 4274, Unité 61

CUPE, Local 3631

Monique et Jean Meloche

Carole et Alain Bouffard

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon

L’École élémentaire Saint-Joseph

Le Centre francophone de Chez-Nous

L’Unité 61 de la FÉESO

The Bishop Alexander Carter Foundation

The Wawa Volunteer Fire department

Le conseil des étudiants de l’École élémentaire Saint-Joseph

Le Club Rotary

MHS 60th Anniversary

Northern Lights Ford

Kurt Geldart General Contracting Ltd.

M. MacIntyre Trucking Inc.

Beaver Motel

Wawa Dental Centre

Comité du Fishing Derby de Wawa

Wawa Mission Motors

Chief William G. Rose Memorial Bursary

Programme COOP (CSCNO)

Cynthia Chiupka-Jozin, Green Cabin Pottery

Lady Dunn Health Centre, Bourse Pat Rose

Wawa Minor Hockey Association

Collège Boréal

J. Provost Contracting Ltd

Nawiinginokiima Forest Management Corporation

Canadian Institute of Mining and Metallurgy

Woodland Masonic Lodge

Merci à tous nos partenaires pour leur générosité!

Thank you to all of our generous partners!

Sincères félicitations à nos finissants et nos finissantes de 2022 :

Congratulations to the class of 2022 :

Robert Chalykoff

Hunter Chiasson

Indiana-Lou Impératori

Mathieu Lafrenière

Eben Leadbetter

Tianna Morden

Raelyn Scott

Wesley Stewart