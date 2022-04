CHADWIC Summer Student Job Opportunity / Offre d’emploi d’été pour étudiant

CHADWIC Home, Inc.

Summer Student Job Opportunity

Marketing Assistant

CHADWIC Home requires a Marketing Assistant for an 8-week summer contract position.

This position is for a student who meets the criteria of the Canada Summer Jobs Initiative.

CHADWIC Home requires all employees, contractors, students, and volunteers to be fully

vaccinated against COVID-19, absent of a valid medical exemption or other reasonable

consideration pursuant to the Human Rights Code of Ontario.

Please send resume via e-mail to [email protected] by May 17, 2022

For more information, contact Bonnie Ross – Supervisor at 705-856-2848

Maison CHADWIC

Offre d’emploi d’été pour étudiant

Assistant Marketing

Nous recherchons un assistant marketing pour un poste contractuel d’été de 8 semaines.

Ce poste s’adresse à un étudiant qui répond aux critères de l’Initiative Emplois d’été Canada.

Maison CHADWIC exige que tous les employés, entrepreneurs, étudiants et bénévoles

soient entièrement vaccinés contre la COVID-19, en l’absence d’une exemption médicale

valide ou d’une autre considération raisonnable en vertu du Code des droits de la personne

de l’Ontario.

Faites parvenir votre CV par courrier électronique à [email protected] au plus

tard le 17 mai 2022

Pour plus d’informations, contactez Bonnie Ross – Superviseur à 705-856-2848.