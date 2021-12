L’Ontario prend d’autres mesures pour assurer la sécurité des résidents des établissements de soins de longue durée

Compte tenu de l’évolution de la situation due au variant Omicron, le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, prend d’autres mesures pour protéger la santé et la sécurité des résidents, du personnel et des fournisseurs de soins des foyers de soins de longue durée.

Les mesures temporaires suivantes entreront en vigueur dans les foyers de soins de longue durée à 0 h 01 le jeudi 30 décembre 2021 :

L’accès aux foyers de soins de longue durée par les visiteurs généraux sera interrompu. Les fournisseurs de soins désignés pourront continuer à pénétrer dans les foyers de soins de longue durée.

Les absences de jour pour tous les résidents, à des fins sociales, seront suspendues.

« Nous savons que les résidents des foyers de soins de longue durée sont plus vulnérables à la COVID-19. Compte tenu des taux d’infection communautaires élevés dus au variant Omicron, il est temps de prendre d’autres mesures, a déclaré Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée. Outre les mesures que nous avons déjà prises, ces nouvelles mesures provisoires permettront d’assurer la sécurité des résidents et d’aider le personnel essentiel à rester au travail. »

Le gouvernement surveillera de près la situation dans les foyers de soins de longue durée et continuera d’adapter les mesures, le cas échéant, pour maintenir la sécurité des résidents et du personnel.

Au début du mois, le gouvernement a adopté des politiques dans les foyers de soins de longue durée pour optimiser la sécurité des résidents et du personnel, notamment l’obligation pour tous les visiteurs généraux d’être entièrement vaccinés pour pénétrer dans un foyer. La province exige également que tout le personnel s’occupant d’un résident déclaré comme un cas confirmé ou soupçonné de COVID-19 porte un respirateur N95 dont l’ajustement et l’étanchéité ont été vérifiés. Cependant, le taux de transmissibilité élevé du variant Omicron se traduira probablement par une exposition du personnel à la COVID-19 ou la contractant au sein de la collectivité, et par une augmentation du nombre d’éclosions dans les foyers de soins de longue durée. Par conséquent, il est primordial de s’assurer, dans la mesure du possible, que la COVID-19 ne pénètre pas dans les foyers, et de prévenir la propagation au sein des foyers. L’objectif le plus important consiste à prévenir les conséquences graves pour les résidents et le personnel.

« Je comprends que ces nouvelles mesures temporaires auront des répercussions sur la capacité des résidents d’avoir des contacts étroits avec un grand nombre de leurs amis et des membres de leur famille, a affirmé le ministre Phillips. Nous devons rester vigilants face au variant Omicron afin de protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée. »

« Nous savons que ces mesures sont difficiles pour les résidents et les familles, mais nous devons rester forts pour protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les résidents des foyers de soins de longue durée, a ajouté le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. J’encourage tout le monde à obtenir sa dose de rappel dès que possible afin que nous puissions assurer la sécurité de tout un chacun grâce à la protection supplémentaire qu’offre la vaccination. »

La vaccination reste la meilleure protection contre la COVID-19 et ses variants. Il est vivement recommandé à tous les Ontariens et toutes les Ontariennes admissibles de se faire vacciner ou de recevoir leur dose de rappel dès que possible.