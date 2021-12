L’Ontario élargit les services relatifs aux troubles de l’alimentation pour les enfants et les jeunes

Dans le cadre du plan Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2021 : Bâtir l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario investit 8,1 millions de dollars cette année pour répondre immédiatement à la demande accrue de services de soutien aux soins spécialisés pour les enfants et les jeunes ayant reçu un diagnostic de troubles de l’alimentation. Ce nouvel investissement s’ajoute à un financement annualisé supplémentaire de 11,1 millions de dollars pour les services liés aux troubles de l’alimentation dans le cadre de Vers le mieux-être afin de contribuer à protéger les progrès de l’Ontario en améliorant l’accès aux services et aux mesures de soutien en matière de santé mentale et de troubles de l’alimentation partout dans la province.

« L’annonce d’aujourd’hui est un autre pas en avant dans notre plan visant à faciliter l’accès de tous les Ontariens au bon niveau de soins pour répondre à leurs besoins et se sentir soutenus dans leur cheminement vers le mieux-être, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Grâce à ces investissements, notre gouvernement élargit l’accès aux soins afin qu’un plus grand nombre d’enfants et de jeunes souffrant de troubles de l’alimentation puissent recevoir un traitement spécialisé, ce qui apporte espoir et tranquillité d’esprit aux familles. »

La pandémie de COVID-19 a été particulièrement difficile pour les enfants et les jeunes, et les fournisseurs de soins de santé ont constaté une augmentation des besoins en matière de services liés aux troubles de l’alimentation. Le gouvernement fournit 8,1 millions de dollars pour soutenir les services liés aux troubles de l’alimentation à l’Hospital for Sick Children, à l’Hôpital McMaster pour enfants, au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et au Children’s Hospital du London Health Sciences.

Ce financement permettra de financer 14 lits supplémentaires pour les patients hospitalisés ainsi que 10 places supplémentaires pour les traitements de jour afin d’aider les patients souffrant de troubles de l’alimentation à passer plus facilement des soins en milieu hospitalier aux soins communautaires, garantissant ainsi que les enfants et les jeunes reçoivent des soins de grande qualité dans les bons endroits.

« Au cours d’une année qui ne ressemble à aucune autre, nous avons constaté une augmentation de la demande de soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances de grande qualité qui répondent aux besoins uniques des populations vulnérables de l’Ontario, a déclaré Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances. Cet investissement contribuera à protéger nos progrès dans notre lutte contre la pandémie de COVID‑19 en veillant à ce que nos enfants, nos jeunes et nos familles dans tous les coins de la province aient un meilleur accès aux services immédiats et vitaux dont ils ont besoin – quand et où ils en ont besoin. »

Dans le cadre de cet investissement, le CHEO reçoit plus de 4,4 millions de dollars pour augmenter la capacité des patients hospitalisés ainsi que des services de traitement supplémentaires pour soutenir les enfants et les adolescents qui ont besoin de services de santé mentale et de troubles de l’alimentation. Ce financement permettra au CHEO de faire face à l’augmentation des admissions depuis mars 2020 et de fournir des soins de grande qualité et des mesures de soutien spécialisées à plus du double du nombre d’enfants et d’adolescents qu’il accueille aujourd’hui.

« Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario est une institution vitale pour notre province, et cet investissement essentiel protégera les progrès que nous avons réalisés en matière de mesures de soutien clés pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances, à un moment où l’aide est la plus nécessaire, a déclaré Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances. Construire un Ontario où les jeunes sont en sécurité, en bonne santé et épanouis, ici même, fait partie de notre plan pour nous remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19. »

En plus de ce nouvel investissement, le gouvernement fournit également un financement de 11,1 millions de dollars dans le cadre de Vers le mieux-être, afin de soutenir une vaste gamme de services spécialisés dans les troubles de l’alimentation pour les enfants, les adolescents et les adultes, dans tout le continuum de soins. Les services comprennent :