PM Carney lance la Stratégie nationale de sécurité alimentaire

Le 11 juin 2026

Toronto (Ontario)

Le monde change rapidement. L’évolution du commerce, les conflits mondiaux et les changements climatiques exercent tous une pression de plus en plus grande sur nos systèmes alimentaires et énergétiques, ce qui a pour effet de faire augmenter les prix au pays et à l’étranger. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler : bâtir une économie canadienne plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Pour mener à bien cette mission, il est essentiel d’avoir en place un système alimentaire plus fort et offrant des coûts plus abordables.

Même si le Canada est l’un des plus importants exportateurs de produits agroalimentaires dans le monde, les Canadiennes et les Canadiens doivent toujours composer avec des prix alimentaires parmi les plus élevés du G7. La concurrence entre les détaillants alimentaires est insuffisante, nous ne tirons pas suffisamment parti des technologies dans nos secteurs agroalimentaires, et nos chaînes alimentaires dépendent trop fortement des fournisseurs étrangers. Nous avons besoin d’une nouvelle stratégie – pour plus de choix et de contrôle et pour plus de Canada dans votre assiette.

C’est pourquoi, aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a lancé la toute première Stratégie nationale de sécurité alimentaire du Canada. Assortie d’investissements de plus de 3 milliards de dollars sur dix ans, cette stratégie permettra d’ouvrir le marché aux détaillants indépendants, de stimuler la production alimentaire intérieure et de bâtir un système alimentaire plus fort et indépendant et offrant des coûts plus abordables à l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

La stratégie poursuit quatre objectifs :

Stimuler la concurrence entre les épiceries et offrir plus de choix à la population canadienne Investir 1 milliard de dollars dans les infrastructures alimentaires pour établir des marchés de produits alimentaires ou des carrefours alimentaires et élargir ceux déjà en place. L’objectif sera d’aider les épiciers indépendants à acheter et transporter des produits à prix concurrentiels, sans dépendre des grandes chaînes d’alimentation.

Fournir près de 130 millions de dollars au Bureau de la concurrence et au Tribunal de la concurrence pour enquêter sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles, les prévenir et les contrer. Augmenter la production alimentaire intérieure partout au Canada Lancer le nouveau Fonds de financement de projets agroalimentaires de 1 milliard de dollars, par l’intermédiaire de Financement agricole Canada afin de fournir un financement de démarrage aux entreprises pour leur permettre d’accroître leurs capacités de transformation alimentaire.

Mettre en place le Fonds pour la sécurité alimentaire de 150 millions de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises à moderniser leur équipement afin qu’elles puissent cultiver, produire et transformer plus d’aliments au Canada.

Créer le Fonds pour le financement de projets agroalimentaires de 100 millions de dollars pour aider les producteurs à accroître leur capacité de transformation agroalimentaire. Cultiver des fruits et légumes à l’année Investir 750 millions de dollars pour accroître considérablement la production de fruits et légumes au Canada pendant toute l’année, notamment dans des serres, des fermes verticales et d’autres espaces de culture fermés. Réduire les formalités administratives dans la chaîne d’approvisionnement agricole Moderniser la réglementation principale, accélérer les approbations visant les semences, les aliments pour animaux d’élevage, les engrais et les produits vétérinaires, et réduire les arriérés qui ralentissent le système afin d’alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur les agriculteurs et les producteurs.

Aider les entreprises alimentaires titulaires d’un permis provincial à se conformer à la réglementation fédérale, pour qu’un produit canadien fabriqué dans une province ou un territoire donné puisse facilement être vendu ailleurs au Canada.

La souveraineté d’un pays repose sur sa capacité à se nourrir, à s’approvisionner en énergie et à se défendre. La nouvelle Stratégie nationale de sécurité alimentaire du Canada va redonner aux Canadiennes et aux Canadiens le contrôle de ce qu’ils cultivent, de ce qu’ils achètent et de ce qu’ils mettent sur leur table. Ensemble, nous mettons en place un système alimentaire plus fort, plus résilient et plus abordable pour l’ensemble de la population canadienne.