L’ÉSC Trillium de Chapleau offrira le programme de l’Académie des habiletés de Hockey Canada

C’est avec fierté que l’École secondaire catholique Trillium (Chapleau) offrira le programme Académie des habiletés Hockey Canada (AHHC) dès l’année scolaire 2026-2027. Ce nouveau programme spécialisé, offert pour la première fois dans la communauté de Chapleau, permettra aux filles et aux garçons ayant une passion pour le hockey de développer leurs compétences dans le cadre de la journée scolaire.

Le programme AHHC s’insérera dans le cours d’Éducation physique des élèves participants de la 7e à la 12e année et sera livré par des membres du personnel certifiés et expérimentés de l’ÉSC Trillium. Des élèves inscrits dans ce nouveau programme pourront développer leurs habiletés techniques sur glace au Centre récréatif de Chapleau. De plus, ils profiteront d’un entraînement spécialisé qui comprendra des sessions de conditionnement hors glace. En 2026-2027, le programme pourra admettre 20 participants au coût de 300 $ par élève. Ces frais serviront à débourser certains coûts, dont la location de la patinoire et l’équipement.

Ayant pour but de rehausser l’expérience pédagogique des élèves en intégrant le hockey à la journée scolaire, ce programme renforcera la confiance et l’estime de soi chez les participants tout en offrant des occasions de développement scolaire et sportif. Le programme AHHC permettra aux élèves de bâtir leurs compétences en salle de classe et sur la glace.

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement du programme et de l’inscription, les familles sont invitées à communiquer avec l’ÉSC Trillium au 705-864-1211 ou par courriel : [email protected].

« Un grand nombre d’élèves de notre école sont des passionnés du hockey. Ce programme spécialisé leur permettra de poursuivre cette passion et de vivre du succès dans leurs études. Forts de notre tradition d’excellence académique et sportive, nous sommes fiers d’offrir de nouveaux programmes qui enrichissent l’expérience scolaire de nos élèves et de leurs familles », explique Marcel Bouchard, directeur de l’ÉSC Trillium.