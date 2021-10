L’augmentation temporaire du salaire des préposés aux services de soutien à la personne est prolongée

Le gouvernement de l’Ontario investit 373 millions de dollars supplémentaires pour prolonger l’augmentation de salaire temporaire des préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) et des travailleurs de soutien direct. Cette augmentation se poursuivra jusqu’au 31 mars 2022 et contribuera à recruter et à maintenir en poste des travailleurs dans ces secteurs essentiels pour protéger les progrès de l’Ontario tout en continuant d’adopter une approche prudente et circonspecte en matière de déconfinement.

« Les PSSP et les travailleurs de soutien direct sont essentiels dans notre lutte contre la COVID‑19, et nous prolongeons ces augmentations de salaire temporaires en reconnaissance de leur dévouement à la protection de la santé et du bien-être des Ontariens durant la pandémie, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Notre gouvernement protège nos progrès en veillant à recruter et à maintenir en poste ces travailleurs de la santé essentiels, afin que les patients les plus vulnérables de notre province continuent d’avoir accès aux soins de qualité dont ils ont besoin. »

Le gouvernement prolonge l’augmentation de salaire pour plus de 158 000 PSSP et travailleurs de soutien direct qui fournissent des services de soutien personnel ou des services de soutien direct financés par l’État, dans le cadre des soins à domicile et en milieu communautaire, des soins de longue durée, des hôpitaux publics et des services sociaux. Cette augmentation comprend :

3 $ l’heure pour environ 38 000 travailleurs admissibles dans les soins à domicile et en milieu communautaire;

3 $ l’heure pour environ 50 000 travailleurs admissibles dans le secteur des soins de longue durée;

2 $ l’heure pour environ 10 000 travailleurs admissibles dans les hôpitaux publics;

3 $ l’heure pour environ 60 000 travailleurs admissibles dans les services à l’enfance, communautaires et sociaux fournissant des services de soutien personnel direct aux personnes qui ont besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne.

Depuis le 1er octobre 2020, l’Ontario a investi plus de 1,3 milliard de dollars pour augmenter temporairement les salaires des PSSP et les travailleurs de soutien direct, afin d’aider à stabiliser, à recruter et à maintenir en poste la main-d’œuvre nécessaire pour fournir un niveau élevé de soins pendant la pandémie de COVID-19. Cette récente augmentation salariale temporaire s’appuie sur la précédente prolongation de l’amélioration salariale du gouvernement, le 23 août 2021, qui devait expirer le 31 octobre 2021. Le gouvernement continue d’examiner une solution permanente pour régler une série de problèmes de longue date de recrutement et de maintien en poste des PSSP et des travailleurs de soutien direct.

« Cet investissement est une reconnaissance du travail acharné et des sacrifices continus que les PSSP et les travailleurs de soutien direct continuent de faire pour garder les Ontariens, y compris les plus vulnérables de notre province, en sécurité et en santé, a déclaré Prabmeet Sarkaria, président du Conseil du Trésor. En tant que gouvernement, nous sommes déterminés à améliorer les soins à domicile et en milieu communautaire, les soins de longue durée, les hôpitaux publics et le secteur des services sociaux dans tous les coins de la province. »

« Tout au long de la pandémie, les PSSP ont fourni des soins de qualité à nos résidents, a déclaré Rod Phillips, ministre des Soins de longue durée. Ils sont l’épine dorsale des soins de longue durée, et en améliorant leur expérience professionnelle dans le secteur, nous respecterons notre engagement de recruter et de retenir des milliers de PSSP au cours des prochaines années. »

« Les PSSP et les travailleurs de soutien direct continuent de faire un travail incroyable pour s’assurer que les enfants et les adultes ayant des besoins spéciaux et des déficiences développementales sont bien pris en charge dans nos milieux vulnérables, a déclaré la Dre Merrilee Fullerton, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Nous avons dit pendant toute la pandémie que nous veillerions à ce qu’ils soient reconnus pour ce travail important, et nous continuons à tenir cette promesse avec la prolongation de l’augmentation de salaire. »