il ne pleut jamais, mais il pleut…

Nous savons tous que dans la vie, parfois les choses tournent mal. Malheureusement, à l’heure actuelle, il semble que tel soit le cas pour le système de santé de l’Ontario. Bien avant le début de la pandémie et tous les problèmes qui l’ont accompagnée, les responsables des soins de santé de l’Ontario ont tiré la sonnette d’alarme. Ils essayaient désespérément de nous faire prendre conscience de l’assaut de problèmes qu’ils avaient à venir sur nous tous. Cela a commencé il y a longtemps avec le sous-financement des libéraux suivi des coupes impossibles de Doug Ford.

Depuis que les conservateurs de Ford ont pris le pouvoir en 2018, notre système de santé est aux prises avec de nombreux problèmes. Et après la pandémie, nous avons connu une forte spirale descendante.

L’un des enjeux les plus préoccupants à l’heure actuelle est le besoin urgent d’un plan d’action pour le maintien en poste et le recrutement des soins de santé. Nos vaillants travailleurs de la santé sont vraiment épuisés par le stress et le surmenage. Les infirmières et les préposés aux services de soutien à la personne quittent leur emploi partout au pays sans avoir l’intention de revenir un jour. Cet exode professionnel a provoqué des pénuries dans lesquelles chaque équipe, semaine après semaine, est en sous-effectif. C’est maintenant devenu un cycle sans fin alors que de plus en plus de travailleurs s’épuisent, ce qui conduit à nouveau à davantage de postes vacants.

Le gouvernement Ford a exacerbé cette situation en adoptant le projet de loi 124, une loi sur les restrictions salariales. Le projet de loi limite les travailleurs de la santé, entre autres, à une maigre augmentation de salaire de 1 %. Cette action ne peut qu’amener les travailleurs à penser que Ford était malhonnête lorsqu’il les a félicités comme de véritables héros. Malheureusement, il s’agit d’un cas où les actions sont plus éloquentes que les mots. Le projet de loi 124 fait que les salaires des travailleurs de la santé de l’Ontario prennent du retard par rapport à d’autres à travers le pays. Les travailleurs de première ligne sont ébranlés et se sentent encore plus abandonnés et non respectés.

Les pénuries de personnel font que les patients attendent avec impatience et souffrent plus longtemps. En conséquence, les temps d’attente pour les rendez-vous et les traitements s’allongent et les chirurgies sont reportées. Cela conduit à d’autres douleurs inutiles, à des souffrances et à des décès potentiels. L’Ontario a besoin de plus de travailleurs de la santé de première ligne. Personne ne devrait avoir à subir une agonie prolongée en attendant les soins dont il a besoin.

Dans certains de nos hôpitaux, malgré les meilleurs efforts de l’administration, des médecins et du personnel, les attentes aux urgences durent des heures. Le temps d’attente pour un premier rendez-vous avec un spécialiste lorsqu’un patient a besoin d’une arthroplastie du genou est déjà de plus de trois mois. En plus de cela, plusieurs chirurgies qui ont été reportées en raison de la pandémie et cela ajoute une anxiété supplémentaire pour ceux qui attendent une intervention chirurgicale.

Nous avons besoin dès maintenant d’un plan qui forme de nouveaux travailleurs de la santé et leur offre des emplois à temps plein à des salaires équitables. Et nous avons besoin d’un plan qui finance correctement les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les autres établissements de santé afin qu’il y ait suffisamment de personnel à chaque quart de travail. Les patients et leurs proches ont besoin d’être assurés que les gens reçoivent la qualité des soins qu’ils méritent. Et les travailleurs doivent être protégés contre l’épuisement professionnel ou les blessures causées par les accidents causés par l’épuisement. Et bien sûr, le Nord de l’Ontario doit obtenir sa juste part.

Il est important de noter également que l’ancien gouvernement libéral a supprimé 1 600 emplois en soins infirmiers pendant des années de gel des budgets des hôpitaux. Pire encore, Doug Ford n’a restauré aucun d’entre eux alors même qu’une pandémie s’emparait de notre système de santé. Contrairement à la façon dont Doug Ford gère notre crise des soins de santé, c’est le programme du Québec. Dans cette province, ils dépensent 1 milliard de dollars pour retenir les infirmières et embaucher de nouveaux employés administratifs pour les aider à se concentrer sur les patients. À l’été 2020, Québec a également embauché 10 000 préposés aux services de soutien à la personne.

Le NPD propose depuis un certain temps un moyen de régler de façon permanente les pénuries de travailleurs de la santé. Le Canada a la chance d’être un endroit privilégié pour les professionnels formés à l’étranger qui immigrent de partout dans le monde dans cette grande province. Non seulement pourraient-ils combler les postes vacants, mais ils méritent une chance de continuer à travailler dans leurs domaines et de construire une vie ici en tant que famille canadienne. Malheureusement, bien qu’ils aient passé des années à étudier et à se former pour obtenir leurs diplômes et perfectionner leur expertise, il leur manque un moyen de faire reconnaître leurs diplômes et leur expertise. En conséquence, la population de l’Ontario perd des milliers de médecins, d’infirmières, de thérapeutes et d’autres professionnels dont on a désespérément besoin qui veulent aider et devenir citoyens canadiens.

Récemment, le gouvernement Ford a annoncé des changements concernant les titres de compétences et les qualifications de pays étrangers que le gouvernement de l’Ontario acceptera. Mais, malheureusement, la liste révisée exclut toujours tous les médecins, infirmières et professionnels de la santé. Nous voici donc assis avec des milliers d’Ontariens qui souffrent d’une grave pénurie de professionnels de la santé. Et notre gouvernement ne semble pas voir la voie évidente pour résoudre le problème.

Après des années de lutte pour que les immigrants voient leur formation internationale et leurs titres reconnus en Ontario, le NPD est déçu des démarches entreprises par le gouvernement. Le gouvernement a annoncé que l’Ontario n’acceptera pas les titres de compétences internationalement reconnus pour les immigrants.

Alors oui, notre système de santé est en crise et fait face à de nombreux problèmes. Cependant, la bonne nouvelle est qu’il y a des mesures à prendre pour remettre notre système de santé sur les rails. Les néo-démocrates connaissent le chemin vers un tel succès. D’abord et avant tout, concentrez-vous sur la prestation aux Ontariens des soins de santé dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Fournir le financement nécessaire à nos hôpitaux pour répondre aux besoins médicaux de la population. Troisièmement, traiter les travailleurs de la santé avec la dignité et le respect qu’ils méritent et offrir des conditions de travail et des salaires équitables. Et enfin, prendre avantage de la force, les compétences et les connaissances incroyables de nos immigrants formés professionnellement et donnez-leur la chance de contribuer et de rendre l’Ontario plus fort.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected]ou par téléphone au 705-461-9710 ou sans frais au 1-800-831-1899.