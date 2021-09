News From the Park – la quatrième vague

N’importe qui peut être un leader pendant que les mers sont calmes. Mais être le capitaine lorsque des vents forts soufflent et que la mer devient agitée… eh bien, il faut de vraies compétences, connaissances et de la confiance pour diriger le navire en toute sécurité jusqu’à sa destination. L’auteur et coach en leadership John Maxwell déclare : « Un leader est quelqu’un qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin. » En plus de cela, ils doivent être visibles et entendus afin de pouvoir rallier et inspirer les gens à un travail vers un objectif commun.

Le président américain Harry S. Truman a également souligné que « C’est l’homme qui fait l’histoire et non l’inverse. Dans les périodes où il n’y a pas de leadership, la société reste immobile. Le progrès se produit lorsque des leaders courageux et habiles saisissent l’opportunité de changer les choses pour le mieux. »

Je comprends que dans la vie, il se passe des choses hors de notre contrôle. Alors que nous nous rapprochons le point démarquant presque deux ans où nos vies sont contrôlées par un virus, il semble que quelle que soit la voie suivie par notre gouvernement, ça ne fait rien pour nous sortir de cette situation. Les Ontariens voient que la situation se détériore de semaine en semaine dans d’autres provinces ainsi qu’en Ontario. Ils recherchent un leadership fort et confiant pour nous guider à travers ce péril en toute sécurité.

Les Ontariens ont entendu l’alarme de la Table de Science, déclarant que nous sommes au début de la quatrième vague de la COVID-19. Le temps presse et l’Ontario a besoin que son gouvernement prenne des mesures immédiates. Et quelle est la réponse de Premier Ford ? Il décide que la meilleure chose à faire pour lui est de proroger la législature pour trois semaines! La décision du premier ministre est de se mettre la tête dans le sol comme une autruche alors que la variante mortelle du virus fait de plus en plus de victimes.

Il s’agit d’un abandon sans précédent de la part de Ford de ses responsabilités de leadership en temps de crise. Un bon leader se rend visible, responsable et inspire confiance au personnel et à ceux qu’il dirige. C’est déjà assez grave que Doug Ford lui-même se soit caché pendant plus d’un mois, mais maintenant il a choisi de cacher tout son gouvernement!

Il est important de noter que lorsqu’un gouvernement proroge, il tue tous les projets de loi et les affaires qui n’étaient pas terminés lors du dernier siège du député. Lorsque la législature a suspendu début juin, elle a laissé une longue liste de projets de loi et d’affaires importants sur les étagères, notamment :

Loi déclarant que le service à large bande est un service essentiel

Loi sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé

Loi sur le Comité consultatif des subventions aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales

Loi interdisant les produits plastiques jetables

Loi relative à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Loi sur le Plan d’action sur la crise climatique et la santé

Que vous soyez un parent, un étudiant ou un éducateur qui s’inquiète d’un mois de septembre sûr, une petite entreprise ou un travailleur qui s’accroche pendant une reprise précaire, ou un travailleur de la santé «frontline» dans la lutte contre la quatrième vague, Doug Ford a choisi encore une fois de vous laisser. Un exemple concret est sa résistance envers l’implémentation d’un système provinciale de passeports vaccinaux, voulant rejeter toute responsabilité sur les propriétaires de petites entreprises.

L’été a pris fin avec nos enfants et nos jeunes qui reprennent l’école cette semaine. Le premier ministre sait depuis de nombreux mois que la COVID-19 ne va pas simplement s’envoler. Il sait depuis plus d’un an que les systèmes de ventilation centrale de nos écoles n’ont pas la capacité pour assurer la sécurité de nos élèves, le personnel éducatif, et leurs familles. Il n’a pris aucune mesure pour installer des systèmes de filtration appropriés et efficaces. Au lieu de cela, il met des filtres à air portables qui n’ont aucune preuve scientifique quant à leur efficacité dans les salles de classe de nos enfants.

Les familles ontariennes sont épuisées par l’anxiété et le stress de craindre que les espaces dans nos écoles ne soient pas assez sains et saufs, que l’éducation de nos enfants ne soit pas interrompue comme il s’est fait l’année passée et l’année d’avant, et qui produit un apprentissage stable avec le soutien supplémentaire d’adultes attentionnés. Ils sont également inquiets pour la santé mentale de leurs enfants.

Nous n’aurions jamais dû avoir le premier jour d’école sans avant mettre en place un plan pour un retour au septembre saint et sauf. La décision d’attendre jusqu’à la dernière minute revient entièrement à Doug Ford. C’est lui qui a fait les grosses coupures et les mauvais choix qui nous a rendus là où nous en sommes aujourd’hui. Il a choisi de couper 800 millions de dollars dans l’éducation primaire et secondaire cette année. Il a également choisi de ne pas réduire la taille des classes.

Doug Ford laisse tomber également les préparations provinciales pour l’administration du vaccin COVID-19 aux élèves de moins de 12 ans, donnant comme excuse le fait que l’approbation nécessaire n’a pas encore été donné par Santé Canada. Pourquoi ne sommes-nous pas en train de préparer pour que nous sommes prêts lorsque l’approbation est donnée ? La chef du NPD, Andrea Horwath, a récemment déclaré : « Dès que Santé Canada nous donne le feu vert, nous pouvons donner à chaque enfant admissible sa première dose en quelques jours seulement, mais seulement si nous sommes prêts à y aller. Doug Ford doit investir maintenant dans un plan solide pour atteindre chaque famille de manière proactive à l’avance et être prêt à déployer immédiatement une clinique de vaccination dans chaque école. »

Le NPD de l’Ontario a fait plusieurs appels au nom d’un plan de réouverture des écoles qui plus de supports de santé mentale, des assistants pédagogiques et des soutiens psychologiques pour les étudiants; une norme minimale pour la ventilation ; et des jours de maladie payés et des jours de soins familiaux pour tout le monde – tous nécessaires pour réduire le risque d’épidémies et plus de perturbations.

Le premier ministre de l’Ontario pince des sous et fait les mêmes mauvais choix encore et encore. Et maintenant, il ne se cache alors que les gens de cette province ont le plus besoin de leadership. Je ne peux pas m’empêcher de demander si Ford est un leader qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin ? Les Ontariens sont inquiets et incertains – mais, contrairement à Doug Ford, ils ne peuvent pas se cacher des réalités et des responsabilités de la vie.

