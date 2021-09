L’Ontario lance la technologie et les normes nécessaires à la vérification de l’identité numérique

Le gouvernement de l’Ontario lance publiquement la technologie et les normes nécessaires pour bâtir l’écosystème ontarien de vérification de l’identité numérique afin de favoriser l’accès plus rapide et convivial à des services en ligne sécurisés. La province, qui est une des premières administrations en Amérique du Nord à publier cette information, continue de démontrer son engagement envers la transparence du numérique et des données et poursuit sa lancée pour devenir un gouvernement numérique de pointe.

Une fois pleinement mis sur pied, l’ID numérique (identité numérique) livré par le gouvernement de l’Ontario permettra aux particuliers et aux entreprises de prouver qui ils sont en ligne et en personne grâce à des fonctions de sécurité intégrées qui protègent les renseignements personnels et la vie privée des utilisateurs. Il s’agira d’une solution de vérification de l’identité pratique et conviviale qui intègre les fonctions de sécurité et de cryptage requises dans le monde fortement numérisé d’aujourd’hui pour protéger les données personnelles durant l’exécution d’opérations et l’accès à des services en ligne.

Avec le temps, l’ID numérique créera davantage d’occasions pour les particuliers et les entreprises de tous les secteurs. Cette initiative n’est qu’une des multiples façons dont le gouvernement travaille avec le marché pour soutenir la croissance économique, les nouveaux investissements et l’innovation technologique.

Aujourd’hui, Kaleed Rasheed, ministre associé de l’Action pour un gouvernement numérique, a fourni une mise à jour sur le plan du gouvernement dans le cadre d’une conversation virtuelle sur l’avenir numérique de l’Ontario avec le Conseil canadien des innovateurs.

« Le partage de notre approche technologique à l’identité numérique est une étape essentielle de notre projet pour fournir des façons plus conviviales, sécurisées et privées de prouver qui vous êtes, a déclaré le ministre Rasheed. L’annonce d’aujourd’hui répond directement aux commentaires que nous continuons d’entendre de nos partenaires du secteur, de parties prenantes et du public – l’approche de l’Ontario à l’égard des besoins technologiques doit être ambitieuse, innovatrice et transparente. »

L’ID numérique utilisera de nouvelles normes technologiques et, lorsque c’est possible, des solutions de sources ouvertes. Les principes clés qui sous-tendent le programme d’identité numérique de l’Ontario incluent l’observation des normes et lois industrielles actuelles, dont les normes des services numériques de l’Ontario et les Normes relatives aux données sur l’antiracisme.

« Notre plan d’action Faire progresser l’Ontario a initialement annoncé l’objectif du gouvernement de faire de l’Ontario l’administration la plus avancée du monde entier sur le plan numérique dans le but de servir les citoyens de la province, a affirmé la ministre des Finances Peter Bethlenfalvy. Le lancement de l’ID numérique plus tard cette année sera une étape excitante de la transformation et modernisation des services gouvernementaux dans un monde de plus en plus numérique. »