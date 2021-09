L’Ontario rétablit les exigences de renouvellement des permis de conduire, des vignettes de plaque d’immatriculation et des cartes Santé

Le gouvernement de l’Ontario rétablit les exigences de renouvellement des permis de conduire, des vignettes de plaque d’immatriculation, des cartes-photos de l’Ontario, des cartes Santé de l’Ontario et d’autres produits qui auraient expiré le 1er mars 2020 ou après cette date, mais qui ont été prolongés afin de fournir une aide immédiate aux Ontariens pendant la pandémie de COVID-19. Les personnes qui doivent renouveler leurs documents provinciaux sont encouragées à utiliser l’option en ligne pratique et facile à utiliser de ServiceOntario.

Afin de s’assurer que tout le monde ait suffisamment de temps pour renouveler son permis, l’Ontario a prolongé jusqu’au 28 février 2022 les dates limites de renouvellement de la plupart des permis de conduire, des vignettes d’immatriculation, des cartes-photos de l’Ontario et des cartes Santé.

« La majorité des Ontariens ont continué à renouveler leurs documents pendant la pandémie, malgré des défis sans précédent », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Transports. « Il est essentiel que les conducteurs et les propriétaires de véhicules aient des documents à jour pour travailler, accéder aux services et voyager, et pour assurer la sécurité de nos routes. J’encourage vivement ceux qui ont reporté leur renouvellement, soit environ 17 % des Ontariens – à planifier à l’avance et à renouveler leurs documents en ligne. »

Les propriétaires de véhicules utilitaires lourds devront renouveler la validation de leur véhicule d’ici le 31 décembre 2021. Les titulaires de permis de conduire pour nouveaux conducteurs (catégorie G1, G2, M1 ou M2) auront jusqu’au 31 décembre 2022 pour se requalifier ou rehausser leur permis pour nouveaux conducteur. Les personnes qui n’ont pas renouvelé leurs produits pendant la période de validité prolongée devront payer les droits des années précédentes, en plus des droits de renouvellement de l’année en cours.

Pour faciliter le renouvellement des permis de conduire en ligne, l’Ontario a renoncé temporairement aux exigences relatives au renouvellement en personne des permis de conduire, y compris pour les conducteurs âgés. Les conducteurs admissibles peuvent renouveler leur permis de conduire en ligne à ServiceOntario.ca, y compris les personnes âgées de 80 ans et plus.

Pour obtenir une liste complète des dates limites de renouvellement, veuillez consulter le site Ontario.ca/dateslimitesderenouvellement.

Dans le cadre de l’engagement du gouvernement à développer des services pratiques et accessibles pour les Ontariens, ServiceOntario offre maintenant plus de 40 services en ligne. Pour réduire les temps d’attente, nous encourageons tous les Ontariens admissibles à sauter la file d’attente et à renouveler facilement et rapidement leurs produits en ligne. Les produits seront envoyés directement par la poste avec la possibilité d’imprimer une preuve de renouvellement.

« Notre gouvernement rend la vie plus facile et plus pratique pour les Ontariens grâce à des options de renouvellement en ligne simples et rapides, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », a déclaré Ross Romano, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. « Les clients peuvent éviter les files d’attente en renouvelant leurs documents grâce aux services en ligne faciles à utiliser et sécurisés de ServiceOntario, et ce, dans le confort et la sécurité de leur domicile. »

« Tout au long de la pandémie de COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a fait de la santé et de la sécurité de la population notre priorité absolue », a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. « Alors que de plus en plus de personnes se font vacciner pour se protéger de la COVID-19 et du variant Delta, il est important que les gens mettent à jour leurs documents afin de pouvoir continuer à accéder rapidement à des services de haute qualité dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

Si vous devez vous rendre en personne, des mesures de santé et de sécurité améliorées sont en place dans les centres ServiceOntario. Plus de 40 centres ServiceOntario proposent la prise de rendez-vous afin de réduire les temps d’attente et d’assurer un service rapide. Vous pouvez prendre un rendez-vous à l’avance en consultant le site Prendre un rendez-vous ServiceOntario.