L’Ontario investit 5,2 millions de dollars pour offrir des services de chirurgie cardiovasculaire au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Dans le cadre de son plan exhaustif pour éliminer les soins de santé de couloir, le gouvernement de l’Ontario investit plus de 5,2 millions de dollars pour appuyer la planification et la conception d’un programme de chirurgie cardiovasculaire au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay. Pour la première fois, des chirurgies cardiaques seront régulièrement réalisées dans le Nord-Ouest de l’Ontario, ce qui aidera à atténuer les temps d’attente pour une chirurgie et améliorera l’accès à des soins vitaux plus près du domicile des patients.

« Grâce à des investissements comme celui-ci, notre gouvernement réduit les temps d’attente et renforce les services de santé pour la population de toute la province, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Ce formidable programme garantira à la population du Nord-Ouest de l’Ontario qu’elle peut recevoir les soins cardiaques vitaux dont elle a besoin plus près de chez elle. »

La chirurgie cardiovasculaire n’est actuellement pas offerte dans le Nord-Ouest ontarien, ce qui signifie que les patients qui ont besoin d’une telle chirurgie doivent se déplacer dans d’autres parties de la province ou du pays pour être soignés. En 2020-2021, 206 patients se sont déplacés à l’extérieur du Nord-Ouest de l’Ontario pour des chirurgies cardiovasculaires et des soins postopératoires, voyageant souvent plus de 10 heures pour se rendre à Toronto. Grâce à la création d’un programme de chirurgie cardiovasculaire au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, davantage de services cardiaques et vasculaires d’urgence seront disponibles et les patients pourront recevoir des soins opportuns et de grande qualité.

« Investir dans des services de santé clés et accroître la capacité hospitalière sont essentiels pour favoriser la reprise des chirurgies et édifier un système de santé interconnecté pour l’ensemble de la population ontarienne, peu importe l’endroit où elle vit, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Après des années d’attente, les patients du Nord-Ouest ontarien peuvent finalement recevoir des traitements cardiovasculaires près de chez eux. »

Afin de lancer le programme de chirurgie cardiovasculaire, des locaux existants du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay seront rénovés et agrandis afin d’inclure :

des lits supplémentaires pour les patients hospitalisés de l’unité de soins cardiaques subissant une chirurgie cardiovasculaire;

un nouveau bloc opératoire doté d’une technologie d’imagerie sur arceau et d’une zone de récupération;

une clinique de soins ambulatoires et préadmission agrandie;

un nouveau laboratoire vasculaire;

des rénovations des dispositifs médicaux des départements de retraitement et biomédicaux.

En offrant ces services dans le Nord-Ouest de l’Ontario, le programme aidera également à hausser la capacité et à réduire les temps d’attente pour une chirurgie dans d’autres hôpitaux de la province qui réalisent actuellement des chirurgies cardiovasculaires sur des patients provenant du Nord-Ouest de l’Ontario.

Le gouvernement travaille aussi étroitement avec le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay afin d’élargir sa gamme actuelle de services cardiovasculaires pour mieux répondre aux besoins en soins de santé de population vivant dans le Nord-Ouest ontarien. Le bouquet de programmes et de services qui seront prodigués par le truchement du programme de chirurgie cardiovasculaire sera confirmé lors des étapes futures de la planification.

« Combler les lacunes dans les services de santé dans le Nord-Ouest de l’Ontario a toujours été une priorité pour notre gouvernement, a déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts. Avec cet investissement, nous nous assurons que la population ontarienne du Nord-Ouest a un accès immédiat à des services modernes de chirurgie cardiovasculaire. Cette initiative sauvera des vies, créera de meilleurs résultats au chapitre de la santé, réduira les temps d’attentes et permettra à un nombre plus élevé de patients d’accéder à des traitements vitaux plus près de leur domicile. »

« Prodiguer des soins vitaux sécuritaires de qualité plus près plus près de chez nous est notre objectif, et l’appui financier généreux du gouvernement de l’Ontario est essentiel pour y parvenir, a dit la Dr Rhonda Crocker Ellacott, présidente et directrice générale du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et chef de la direction de l’Institut régional de recherche en santé de Thunder Bay. Un programme complet de chirurgie cardiovasculaire dans notre hôpital permettra aux patients du Nord-Ouest ontarien de recevoir les mêmes soins cardiovasculaires de qualité comme ils en recevraient dans le Sud de l’Ontario, mais sans le stress et les dépenses supplémentaires associés au fait de devoir se déplacer. Cela permet aussi aux patients vivant dans le Nord-Ouest de l’Ontario de recevoir les procédures vitales dont ils ont besoin dans une collectivité plus sensible à leurs besoins et plus familière à leur situation. »

Par ailleurs, le gouvernement de l’Ontario prend des mesures supplémentaires pour appuyer le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay durant la pandémie de la COVID-19 en augmentant les fonds de fonctionnement de l’hôpital pour la troisième année de suite, avec plus de 4,4 millions de dollars en fonds de fonctionnement supplémentaires à compter du 2021-2022. Cela représente une hausse de 1,8 pour cent sur les plus de 244 millions de dollars de financement reçu par l’hôpital en 2020-2021. De plus, le gouvernement accorde à l’hôpital la somme de 989 250 $ pour soutenir 2 300 heures supplémentaires pour des examens par IRM et 1 565 heures supplémentaires de tomodensitométrie dans le cadre du plan de reprise des chirurgies exhaustif de l’Ontario afin d’offrir aux patients les soins dont ils ont besoin.

Le budget 2021, Plan d’Action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie, prévoyait un total de 1,8 milliard de dollars en investissements additionnels pour les hôpitaux en 2021-2022, afin de s’assurer que notre système de santé est préparé à réagir à n’importe quelle situation. Cela comprend une hausse de 778 millions de dollars en financement pour respecter les demandes actuelles et futures pour des services, et garantit que tous les hôpitaux financés par les deniers publics recevront une augmentation minimale de 1 pour cent afin de les aider à répondre aux besoins des patients et accroître l’accès à des soins de qualité supérieure pour les patients et les familles partout en Ontario. De ce financement de 778 millions de dollars pour 2021-2022, les hôpitaux de la région du Nord de Santé Ontario ont reçu 33 millions de dollars.