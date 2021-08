Des nouvelles du parc – un plan de match plein de demi-mesures

J’aime beaucoup regarder les sports. J’aime aller aux matchs des Leafs ou des Blue Jays aussi souvent que possible. En passant tellement de temps à Toronto, les gens pensent souvent que je peux m’y rendre souvent. Eh bien, j’aimerais que ce soit vrai. Tout simplement, c’est difficile de planifier à l’avance parce qu’il se passe toujours quelque chose, alors je finis par travailler la plupart des soirs. Mais c’est pour ça que je me suis inscrit!

J’adore le hockey, c’est sûr, mais le baseball a des traits uniques qui m’attirent vraiment. D’une part, j’aime le rythme plus lent du baseball, car il se prête vraiment à la narration d’histoires, non seulement entre les manches, mais entre les frappeurs et les jeux. Les lecteurs de cette chronique savent que j’aime toujours entendre une bonne histoire.

Lorsque vous regardez le baseball, la foule applaudit bien sûr lorsqu’un joueur traverse la plaque pour marquer un point. Mais quand quelqu’un frappe un circuit, c’est à ce moment-là que la foule devient folle. Le fait est que les fans de baseball veulent voir un joueur aller jusqu’au bout! Ils veulent que les héros de leur ville natale frapper la balle le plus loin possible. Ils veulent voir leur gars aller jusqu’au bout. Les fans des Jays ont adoré leurs rois du homerun tels que le n°25 Carlos Delgado, le n°10 Edwin Encaranación et, bien sûr, le n°19 José Bautista.

Récemment, lors d’une réunion du caucus du NPD, nous discutions de l’approche du gouvernement pour freiner la pandémie, plus en particulier, les défis supplémentaires présentés par la puissante variante delta. Je fais écho aux points de vue exprimés par de nombreux responsables de la santé publique et de la santé selon lesquels le gouvernement Ford a étouffé les efforts pour contrecarrer la COVID-19. Malgré des mois de pression et de pression sur le gouvernement, il semble qu’ils ne veuillent tout simplement pas faire de progrès en utilisant des tactiques agressives qui mettraient la pandémie à genoux.

Si je devais attribuer des numéros de jersey et que Doug Ford rejoignait l’équipe, je peux vous dire avec certitude qu’il n’obtiendrait pas les #25, #10 ou #19. Je dis cela parce qu’il semble que depuis le premier jour, Doug Ford n’a pas démontré un véritable engagement à frapper un coup de circuit, ou même à gagner d’ailleurs, mais a plutôt choisi de mettre en œuvre un plan de match plein de demi-mesures. Que Ford et ses copains le sachent ou non, en raison de ses demi-mesures, le virus COVID-19 se prépare pour une quatrième vague d’assaut contre les Ontariens. Mais contrairement au baseball, ce n’est pas un jeu. C’est la vraie vie… et la mort.

Les Ontariens sont particulièrement préoccupés par l’approche du gouvernement Ford pour préparer nos étudiants à reprendre leurs études. En juin, Andrea Horwath et le NPD essayaient de faire comprendre à Ford que l’année scolaire précédente avait été une débâcle pour nos élèves et nos enseignants, car ils devaient se frayer un chemin à travers les blocages, l’apprentissage en ligne et les fermetures d’écoles. Les élèves de l’Ontario ont manqué plus de jours d’école que toute autre province. Les éducateurs, les parents, les responsables de la santé publique, le NPD et d’autres ont travaillé dur tout au long de la pandémie pour encourager le gouvernement à reconsidérer et à améliorer ses décisions. À partir de juin, le gouvernement Ford a été appelé à formuler des plans bien élaborés et entièrement financés pour garantir à nos élèves une meilleure année scolaire cet automne. Mais Ford a choisi d’ignorer les signes, s’étouffant sur le bâton et essayant de simplement amortir malgré le fait qu’il soit tard dans le match et que les Ontariens ont besoin d’un coup de circuit. Il a choisi de laisser les décisions à la fin de l’été, coupant ainsi la contribution du public et des intervenants.

Par exemple, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario a fortement exhorté Ford à prendre des mesures immédiates et à financer entièrement l’installation d’un système de ventilation amélioré dans chaque école et salle de classe. Les parents, les élèves, les enseignants et les travailleurs de l’éducation ont besoin et méritent d’être assurés que leur classe est sécure. Avec autant de milliers de vies en jeu, nous ne pouvons pas nous contenter de conjectures et croiser les doigts pour résoudre le problème de la sécurité. Même maintenant, à cette date tardive, le NPD demande toujours à Doug Ford de tester la qualité de l’air de chaque salle de classe avant la réouverture des écoles et de publier ces résultats en ligne . Si une salle de classe n’est pas assez bien ventilée, nous ne devrions pas y mettre des enfants. Et mettre de petits filtres à air HEPA portables n’est pas la vraie réponse. Faites un travail bien – la première fois.

La porte-parole du NPD en matière d’éducation, Marit Stiles, a suggéré qu’à tout le moins, l’Ontario pourrait suivre les étapes de la ville de New York, où ils ont décidé d’effectuer des inspections régulières de la qualité de l’air dans les salles de classe et de fournir également au personnel scolaire des appareils pour tester la qualité de l’air entre les inspections. Les rapports seront mis en ligne. L’annonce du gouvernement Ford sur la ventilation des écoles n’incluait aucun test de qualité de l’air ni aucun rapport public sur les résultats pour chaque classe, et il n’y a pas de normes minimales dans le plan de réouverture des écoles de l’Ontario.

Ford continue de mettre de l’huile sur le feu en poursuivant sa suppression de 800 millions de dollars dans les écoles de l’Ontario cette année. Son plan de réouverture de l’école n’inclut pas non plus la réduction de la taille des classes, ni les soutiens en matière de santé mentale pour les étudiants, ni les jours de maladie payés et les jours de soins familiaux pour le personnel et les parents.

Les Ontariens ont connu suffisamment de perturbations, de troubles, de pertes et même de morts au cours des deux dernières années. Ils en ont marre de la longue liste à moitié fini de Doug Ford qui nous ont maintenant conduits directement sur la voie d’une quatrième vague. Le NPD se joint à plusieurs milliers d’Ontariens qui disent qu’un programme de certificats de vaccination est nécessaire. Un tel programme couvrirait toutes les activités non essentielles, comme les gymnases, les bars et les services personnels.

Notre communauté de petites entreprises est fatiguée et épuisée. Ils ont reçu peu de soutien. La majorité des Ontariens qui ont fait ce qu’il fallait et qui ont réussi leur coup méritent de dîner, de magasiner et de jouer sans crainte. La communauté des affaires a besoin que Ford cesse de mettre en œuvre ses demi-mesures et fasse preuve de leadership pour créer et appliquer un système de passeport juste, sûr et efficace. Il ne devrait pas incomber au monde des affaires et à leurs clients d’inventer leurs propres systèmes. Nous avons besoin d’un système cohérent d’une entreprise à l’autre et d’une communauté à l’autre. Rien de moins conduira au chaos et à l’échec.

Un autre exemple flagrant des demi-mesures de Ford concerne la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé et des éducateurs. Les enseignants, le personnel éducatif, les PSSP, les infirmières qui travaillent avec certaines des personnes les plus vulnérables de nos communautés. Nos jeunes enfants ne peuvent même pas recevoir le vaccin avant l’âge de 12 ans. Certains soins de santé et PSSP travaillent avec les personnes âgées, les personnes fragiles et celles dont leur système immunitaire est affaibli ainsi que certaines personnes qui peuvent être infectées. Les travailleurs, leurs familles, les étudiants et les patients méritent tous d’être aussi protégés que possible pour empêcher la propagation du virus. Initialement, Ford a catégoriquement refusé d’envisager la mise en œuvre de la vaccination obligatoire pour ces travailleurs. Cependant, après avoir fait face à d’immenses réactions de plusieurs côtés, Ford a accepté une demi-mesure de la politique de vaccination. Il a convenu que ces travailleurs doivent être vaccinés… ou… ils peuvent refuser et être soumis à des tests fréquents et tenus de suivre un didacticiel en ligne ou une forme de séminaire sur les raisons pour lesquelles la vaccination est le meilleur moyen de protéger tout le monde. Mais en fin de compte, la vaccination obligatoire de Ford n’est, encore une fois, qu’une demi-mesure – et dangereuse en plus.

Les demi-mesures de Doug Ford montrent qu’il répond aux sentiments anti-vaccins au sein de son parti et de ses partisans. Il s’inquiète davantage de perdre leur soutien que de la santé et du bien-être des Ontariens. Il ne veut toujours pas dépenser pour des mesures de lutte contre la COVID. Même l’agent de responsabilité financière de l’Ontario affirme que Ford a retenu plus de 10 milliards de dollars l’année dernière qui étaient destinés à la lutte contre la pandémie.

C’est tard dans le match. Les Ontariennes et Ontariens sont fatigués et craignent pour l’avenir de leur famille, de leurs amis et de leurs proches. Les gens savent que c’est le chef du gouvernement qui va donner un coup de fouet à la timonerie pour le ramener à la maison et interdire définitivement les blocages.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.