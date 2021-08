Septembre sûr

Les lecteurs d’un certain âge se souviendront facilement d’un film intitulé Rocky. On aurait du mal à trouver le film, car avec huit suites à suivre, il est assez difficile d’ignorer. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, le succès du boxeur Américain, de renommée mondiale Rocky Balboa, dans le «ring» envoie sa popularité vers les étoiles. Ensuite, la tragédie frappe et il tombe dans un trou de désespoir. Il perd son entraîneur et figure paternelle Micky, puis il perd son titre face à un ennemi de la boxe. Oh comme l’homme puissant est tombé. Cependant, dans la tradition d’Hollywood, les téléspectateurs assistent à sa puissante ascension des profondeurs du désespoir et du ridicule jusqu’à ce qu’il redevient champion du titre une fois de plus.

Si vous donnez une demi-chance à cette histoire, on ne peut s’empêcher de s’inspirer du personnage de Rocky. Les téléspectateurs sont témoins de la dévotion de l’homme déchu envers sa femme et de sa détermination à se racheter. J’ai des frissons à chaque fois que j’entends la chanson thème du film, Eye of the Tiger , d’un groupe appelé Survivor.

Chaque fois que je regarde Rocky III, j’ai ce frisson d’inspiration. Au cours des deux dernières années, les Canadiens, comme le reste du monde, ont été durement touchés par le virus COVID-19. Aucun de nous ne peut échapper aux effets d’une pandémie : perdre des amis et des êtres chers, souffrir d’isolement et de solitude, perdre son éducation, son emploi et ses revenus, pour n’en citer que quelques-uns. Mais alors que je regarde autour de moi et que je parle à de plus en plus de gens, je sais exactement ce que je vois – la force et la résilience des Ontariens- alors que nous voyons maintenant un peu de lumière au bout de ce tunnel pandémique. Maintenant que je suis en mesure de renouer avec les gens que je vois ici à Algoma-Manitoulin, c’est évident que la force charismatique, la compassion et la résilience de notre peuple est en train de monter. Quand je vois de telles preuves, Eye of the Tiger joue dans ma tête et à travers mon esprit.

Compte tenu de ce qui précède, je suis heureux de vous informer que mon bureau de circonscription fait également partie de cette résurgence. Mon bureau et mon équipe ont été disponibles tout au long de la pandémie, comme toujours, même si nous avons dû beaucoup travaillés à part de nos domiciles. Depuis le 3 août, nous sommes à nouveau ouverts au public. Nous adhérons aux protocoles standard de masquage et de désinfection. Alors, mon équipe et moi avons toujours hâte de servir les gens d’Algoma-Manitoulin comme nous l’avons faite pendant près d’une décennie.

Plus sérieusement, nous savons que nos enfants et étudiants retourneront en classe – en personne dans la plupart des cas – dans quelques semaines. C’est une routine très bien connues par les élèves, les parents et les éducateurs pour le mois de septembre en plus de celles qui le suivent. Cependant, il ne fait aucun doute que cette réouverture doit être planifiée et réalisée pour éviter de nouvelles fermetures d’écoles en raison de l’horrible agitation créé par la pandémie.

Depuis des mois, Andrea Horwath et mes collègues du NPD demandent au gouvernement de créer et de publier un plan global pour ramener nos élèves à l’école pour un septembre en toute sécurité. Mais il parait que le premier ministre Ford et le ministre de l’Éducation Stephen Leece ont décidés d’attendre jusqu’au dernier minute avant qu’ils adressent le sujet de nos enfants et leur éducation. De tels retards sont largement inacceptables et choquant.

La vérité est que, en ce moment, les parents, les enseignants et les élèves de tous âges sont épuisés par plus d’une année de bouleversements et d’apprentissage à distance douloureux. Beaucoup de nos enfants sont aux prises avec leur santé mentale et leur bien-être. Beaucoup auront du mal à rattraper leur retard après une année de perturbations. Tant de temps d’apprentissage a été perdu et tant de croissance sociale et émotionnelle a été retardée. Bien qu’il y ait certainement une valeur dans l’apprentissage en ligne, il existe déjà des enseignants(es) formés, dédiés, et en direct qui sont sans remplacement . Maintenant que tant de choses ont été irrévocablement perdues, il n’y a plus de temps à perdre. Nous devons réussir avec le plan de retour à l’école sur notre première essaye – comme ça, on n’aura pas besoin de toute lâcher et recommencer à nouveau en plein milieu de l’année scolaire.

À ce jour, Doug Ford a choisi de couper 800 millions de dollars dans les budgets des écoles cette année. En plus, il ne fait presque aucun nouvel investissement pour offrir aux enfants un mois de retour en septembre en toute sécurité. Il a gardé ses plans complètement secrets afin qu’il n’y ait plus de temps pour donner aux parents et aux éducateurs l’occasion de fournir leurs opinions ou leurs commentaires sur son plan – tels qu’ils sont. Doug Ford et Stephen Leece jouent des jeux de chance avec la santé physique et mentale de nos enfants, leur éducation et leur bien-être général. Le programme n’ajoute aucun soutien à la santé mentale ou à l’éducation pour aider les enfants à se rétablir. Il n’offre rien sous forme de congés de maladie payés pour les parents et les éducateurs qui jugent nécessaire de rester à la maison. Dernièrement, il n’y a aucun aspect de leur plan qui est dédié à adresser les bas taux de vaccination chez les jeunes en bas de 12 ans.

Depuis le début, le NPD s’est planté aux côtés des parents, les éducateurs et les institutions de santé public pour lutter contre le surpeuplement des salles de classes en raison d’améliorer le qualité d’éducation et de la diminution de la probabilité d’infection pour nos enfants, leurs éducateurs, et les professionnels de la santé publique.

La plupart des systèmes de ventilation dans les écoles nécessitent un renouvèlement actuel car ils ne répondent pas aux nouveaux exigences provinciales – et si rien ne soit fait, ça sera nos enfants qui auront besoin de payer la facture. Le plan de Ford, visant à améliorer la ventilation et à équiper les salles de classe de filtres à air portatifs HEPA, espérant que cette solution temporaire capturera les particules du virus COVID-19 en suspension. Il est intéressant de noter que, d’après l’institution Santé Publique Ontario, « il n’y a aucune preuve scientifique directe qui démontre l’efficacité des purificateurs d’air portatifs dans la transmission de la COVID-19 » et que les purificateurs d’air portatifs ne devraient pas être la seule mesure d’atténuation.

Le NPD, ainsi que d’autres membres de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, ont demandé au gouvernement de financer la modernisation des systèmes de ventilation internes, de façon où les besoins à long-termes des écoles seront achevés en plus de celles à court-terme. Pour y rendre, on doit aussi arriver au point où les enfants en bas de 12 ans sont éligibles pour leur vaccinations COVID-19, est-ce vraiment trop demander?

Et maintenant, comme dans les films de la série Rocky, il semble que nous commençons la quatrième ronde de boxe, et tout ce que nous pouvons faire est de suivre le plan de Ford et d’espérer qu’il le fera comme du monde, mais…. cette fois ci, je pense que le premier ministre Ford pourrait se retrouver dans un «coin.»