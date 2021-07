CHADWIC Home – Front Line Shelter Worker/intervenantes de première ligne en refuge

CHADWIC Home, Inc.

Requires

Front Line Shelter Workers (Short term contract and Relief)

If you are a woman with an interest in women’s issues, particularly as they relate to violence against women, and a desire to make a difference in the lives of women and children, the Front Line Shelter worker position may be of interest to you. As a Front Line Shelter Worker you will:

Have post-secondary education in a relevant field, and/or life experience as it relates to violence against women, and be committed to ongoing learning

An understanding of and ability to work within a feminist, anti-racism/anti-oppression framework

Be empathetic, with good listening and communication skills, written and oral

Will be able to think and act appropriately under pressure

Have basic computer skills

Be comfortable working as part of a team or independently, with little supervision

Have current C.P.R. and First Aid Certificates, a valid class G driver’s license and be insurable under the organization’s insurance policy.

Be available on a call-in basis only for shifts, including nights and weekends.

Bilingual applicants (French – English) are encouraged to apply.

CHADWIC Home seeks to fully integrate the principles of Employment Equity and will ensure the full participation and advancement of members of historically disadvantaged groups. CHADWIC Home will achieve this by ensuring that its hiring process is fair and equitable for all persons.

Please submit a resume and cover letter before August 9, 2021 to:

Bonnie Ross

Program Supervisor

CHADWIC Home

[email protected]

We thank everyone for their interest; however, only those individuals selected for an interview will be contacted.

Maison CHADWIC Home Inc.

est à la recherche d’une

intervenantes de première ligne en refuge (Contrat à court terme et occasionnelle/de relève)

Vous vous intéressez aux questions touchant les femmes, particulièrement aux enjeux de violence familiale, et souhaitez faire une différence dans la vie des femmes et des enfants? Le poste d’intervenante de première ligne en refuge pourrait vous intéresser. En tant qu’intervenante de première ligne en refuge, vous devez :

posséder une formation postsecondaire dans un domaine pertinent, ou une expérience vécue en matière de violence familiale, et être ouverte à la formation continue;

avoir une bonne compréhension de l’environnement de travail féministe, antiraciste et anti-oppression, et la capacité de travailler dans un tel milieu;

faire preuve d’empathie, d’une bonne capacité d’écoute et d’habiletés en communication, à l’oral comme à l’écrit;

réfléchir et agir adéquatement dans un contexte où la pression est intense;

disposer d’habiletés de base en informatique;

être à l’aise dans le travail d’équipe et pouvoir aussi travailler de manière indépendante, avec peu de supervision;

être titulaire d’un certificat en réanimation cardiorespiratoire (RCP) et en premiers soins, d’un permis de conduire de catégorie G valide et être assurable en vertu de la politique de l’organisme en matière d’assurances.

être disponible sur appel seulement pour certains quarts de travail, incluant la nuit et les fins de semaine.

Les candidates bilingues (français-anglais) sont invitées à poser leur candidature.

Maison CHADWIC Home s’efforce de souscrire pleinement aux principes d’égalité en matière d’emploi et de favoriser la pleine participation et l’avancement des membres des groupes traditionnellement défavorisés. Maison CHADWIC Home y parvient notamment en veillant à ce que son processus d’embauche soit juste et équitable pour tous.

Veuillez envoyer votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation avant le 9 août, 2020 à :

Bonnie Ross

Superviseur de programme

Maison CHADWIC Home

[email protected]

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt à l’égard de ce poste. Nous ne communiquerons toutefois qu’avec les candidates retenues pour une entrevue.