DESORMEAUX, Denis

Décédé paisiblement au Lady Dunn Health Centre mercredi le 23 juin 2021 à l’âge de 81 ans. Époux bien-aimé de Lucette. Père adoré de Daniel (Diane), Christiane, Alice (Mario) et Chrisian (Marie-Anne). Grand-papa bien aimé de Jason, Nadia, Ray-Ann, Enrique et Nickless. Il était très fier de son arrière-petit-fils Denis. Fils de feu Josephat et de feue Aline Desormeaux. Frère de Réjean (feue Jeannette), feue Pauline (Sylvaino), feue Denise (feu Paul), Jean-Claude (Colette), Josephat, Réjeanne (Gilles et feu Alain), Yolande (Alain) et Jeannot (Huguette). Se souviendront de lui ses nombreux neveux et nièces.

En raison des restrictions imposées par la COVID-19, un service commémoratif aura lieu à Dubreuilville à une date ultérieure. L’incinération a déjà eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.

Des dons en sa mémoire auprès de la Société Alzheimer seraient grandement apprécié par la famille.

Arrangements funèbres confiés à la firme Kerry Funeral Home, Wawa

Passed away peacefully at the Lady Dunn Health Centre on Wednesday, June 23, 2021 at the age of 81 years. Beloved husband of the late Lucette. Adored father of Daniel (Diane), Christiane, Alice (Mario) and Christian (Marie-Anne). Loving grandfather of Jason, Nadia, Ray-Ann, Enrique and Nickless. Proud great grandfather of Denis. Dear son of the late Josephat and the late Aline Desormeaux. Dear brother of Rejean (late Jeannette), late Pauline (Sylvaino), late Denise (late Paul), Jean-Claude (Colette), Josephat, Rejeanne (Gilles and late Alain), Yolande (Alain) and Jeannot (Huguette). Denis will be remembered by his many nieces and nephews.

Due to Covid-19 restrictions a memorial service will be at a later date in Dubreuilville. Cremation has taken place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.

Memorial donations made to the Alzheimer Society would be greatly appreciated.

Arrangements entrusted to the Kerry Funeral Home, Wawa.