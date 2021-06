Deux ans de trop pour la crise des opioïdes de Sudbury et le Nord de l’Ontario

M. Jamie West, député de Sudbury, a organisé un forum public virtuel pour marquer deux ans depuis qu’il a demandé plus de mesures pour lutter contre la crise des opioïdes à Sudbury et dans le Nord de l’Ontario.

Lors de cet événement virtuel, intitulé « Deux ans de trop », M. West a été rejoint par des militant·es communautaires et par des professionnel·les de la santé qui ont renouvelé leurs appels envers le gouvernement Ford, lui demandant de ne plus ignorer la crise des opioïdes et d’agir pour sauver des vies.

« Deux ans sans agir contre la crise des opioïdes du Nord de l’Ontario, c’est deux ans de trop. Des gens sont morts pendant ce temps-là. Des familles ont perdu leurs enfants, leurs mères, leurs pères », a dit M. West. « Cela fait des années que le gouvernement aurait dû prendre des mesures d’urgence pour mettre fin à ces tragédies, mais ils n’ont pas voulu investir dans le Nord de l’Ontario », a déploré le député.

« À Sudbury, le taux de décès par nombre d’habitants pour cause d’opioïdes est le plus élevé en Ontario. Voilà deux ans que nous crions de toutes nos forces pour convaincre le gouvernement à agir : nous partageons, au sein de l’Assemblée législative, des histoires vécues, nous partageons des lettres, des pétitions, des propositions, et plus encore. Mais Doug Ford et le gouvernement conservateur se sont obstinés à ignorer la crise, et celle-ci n’a fait qu’empirer. »

Jamie West a rappelé que le gouvernement Ford aurait pu agir dès le mois de mai 2019, en adoptant sa motion intitulée « Prévenir les surdoses dans le Nord : au-delà des statistiques ». La crise des opioïdes aurait alors été décrétée d’urgence publique et l’on aurait pu mettre en place sans tarder des stratégies de réduction des méfaits. Au lieu de cela, les conservateurs de Doug Ford ont voté contre la motion, laissant les gens de Sudbury et du Nord de l’Ontario tout seuls face à la crise.

Darren Ransom, qui a cofondé le mouvement « Silent No More » à Sudbury, pour attirer l’attention vers ce problème, a partagé l’histoire de son propre combat contre la dépendance dont il a souffert pendant 14 années. « J’ai eu une enfance heureuse et des parents formidables. Cela peut arriver à n’importe qui. Maintenant que j’ai surmonté ma dépendance, je veux simplement aider d’autres personnes aux prises avec les mêmes difficultés », a dit Darren Ransom. « L’année dernière, après avoir vu plus de cent personnes de ma connaissance, y compris des ami·es proches, mourir de surdoses, et après m’être rendu compte que rien n’était fait pour s’attaquer à ce fléau, j’ai su que nous devions agir. »

Marie Pollock, de l’organisme communautaire sudburois STOPS (Sudbury Temporary Overdose Prevention Society), a parlé du besoin d’appuis locaux. « Nous offrons un service vital, dont la communauté a vraiment besoin, et qui doit être reconnu. Nous sommes ici pour rencontrer des membres de la communauté sans poser de jugement et pour aider à sauver des vies. »

Jamie West a dit que le gouvernement Ford devrait investir dans des services qui permettent aux travailleurs et travailleuses de première ligne du secteur de la santé du Nord d’accomplir, sur la base de données et d’études scientifiques, le travail qui sauvera des vies dans la communauté.

« Cela fait plus de deux ans que les organismes bénévoles essaient de garder les gens en vie et d’aider les personnes aux prises avec la dépendance sans recevoir aucun véritable appui. Ces deux ans sont deux ans de trop, car pendant ce temps nous avons perdu trop d’êtres chers. Il faut des mesures immédiates pour prévenir la dépendance aux opioïdes et pour prévenir les surdoses dans nos communautés », a dit Jamie West. « Toute personne ayant besoin d’accès à des services de santé mentale ou de lutte contre la dépendance devrait être capable d’y avoir accès au moment où elle en a besoin. »