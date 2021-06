L’Ontario entamera la première phase de son Plan d’action pour le déconfinement le 11 juin 2021

Compte tenu du taux de vaccination à l’échelle de la province et de l’amélioration continue des indicateurs de santé publique et du système de santé, le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, fera passer la province à la première phase de son Plan d’action pour le déconfinement le vendredi 11 juin 2021 à 0 h 01.

« Grâce au succès continu du déploiement de la vaccination par Équipe Ontario et de l’amélioration constante des tendances en matière de santé publique, nous pouvons entamer la première phase du Plan d’action pour le déconfinement en toute sécurité et commencer à lever avec prudence les restrictions, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Si nous en sommes rendus là, c’est uniquement parce que les citoyens, les familles et les collectivités partout en Ontario ont fait d’énormes sacrifices. Maintenant que nous pouvons commencer à profiter des bénéfices de la première phase de notre Plan d’action pour le déconfinement, comme rencontrer des amis sur une terrasse ou visiter notre commerce de proximité préféré, assurons-nous de rester en sécurité en continuant de suivre toutes les recommandations de la santé publique. »

Afin d’amorcer en toute sécurité la première phase du Plan d’action pour le déconfinement, 60 pour cent des adultes de la province devaient avoir reçu une première dose du vaccin il y a deux semaines ou plus pour que celle-ci procure un niveau de protection élevé contre la COVID-19. En date du 6 juin 2021 à 20 h, 72 pour cent de la population ontarienne âgée de 18 ans et plus avait reçu au moins une première dose du vaccin contre la COVID-19, et plus de 10 millions de doses avaient été administrées.

De plus, avant d’entrer dans la première phase du Plan d’action pour le déconfinement, la province devait observer une amélioration des indicateurs clés de la santé publique et du système de santé. Au cours de la semaine du 25 au 31 mai 2021, le nombre de cas en Ontario a chuté de 35,1 pour cent. En date du 6 juin, on comptait 497 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, incluant 31 patients du Manitoba, comparativement à 687 deux semaines plus tôt. Actuellement, la situation dans la province est nettement meilleure que le scénario le plus optimiste présenté dans la dernière modélisation, qui chiffrait le taux de nouvelles infections quotidiennes à moins de 1 000 par jour d’ici au 30 juin 2021. La province s’attend à ce que la tendance se maintienne dans les jours à venir avant d’entamer la première phase du Plan d’action pour le déconfinement.

« Grâce aux efforts incroyables de toute la population ontarienne, nous pourrons commencer à lever prudemment certaines mesures sanitaires dans les endroits les plus sécuritaires, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Bien que le passage à la première phase du Plan d’action pour le déconfinement soit une excellente nouvelle, il est crucial que toute la population continue de respecter les recommandations des autorités de santé publique et de se faire vacciner. »

La première phase du Plan d’action permettra la reprise de certaines activités à l’extérieur en petits groupes bien gérés, dans les endroits où le risque de transmission est plus faible. Elle permettra également la reprise de certaines activités à l’intérieur, en maintenant toutes les restrictions en place. En consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l’Ontario a modifié la liste des activités autorisées lors de la première phase pour permettre la tenue de services, de cérémonies et de rites religieux à l’intérieur, y compris les mariages et les services funéraires, en limitant la capacité à 15 pour cent.

Lors de la première phase du Plan d’action pour le déconfinement, les activités ou services suivants, sans s’y limiter, seront permis :

les rassemblements sociaux et les événements publics organisés à l’extérieur, jusqu’à un maximum de 10 personnes;

les services religieux, rites ou cérémonies à l’extérieur, y compris les mariages et les services funéraires, avec limite de capacité permettant de maintenir une distance physique de deux mètres entre les personnes;

les services religieux, rites ou cérémonies à l’intérieur, y compris les mariages et les services funéraires, avec limite de capacité de 15 pour cent dans la salle où ils se déroulent;

les commerces de détail non essentiels, avec limite de capacité de 15 pour cent, sans restrictions à l’égard du type de biens pouvant y être vendus;

les commerces de détail essentiels et certains détaillants particuliers, avec limite de capacité de 25 pour cent, sans restrictions à l’égard du type de biens pouvant y être vendus;

les services de restauration à l’extérieur avec quatre personnes par table, sauf pour les ménages plus nombreux;

les cours de conditionnement physique, l’entraînement personnel et l’entraînement en équipe jusqu’à 10 personnes à l’extérieur, avec certaines restrictions;

les camps de jour pour enfants qui sont exploités de manière conforme aux directives en matière de sécurité liées à la COVID-19 établies par le Bureau du médecin hygiéniste en chef;

les emplacements de camping, les terrains de camping et les locations à court terme, sous réserve de certaines restrictions;

les salles de concert, théâtres et cinémas à l’extérieur aux fins des répétitions ou d’enregistrement ou de diffusion de concerts, de manifestations artistiques, de représentations théâtrales ou autre, à condition de respecter la limite de capacité de 10 personnes et certaines autres restrictions;

les courses de chevaux et les circuits de vitesse motorisés à l’extérieur, sans spectateurs;

les zoos, les points d’intérêt, les sites historiques et les jardins botaniques à l’extérieur, avec limite de capacité et certaines restrictions en place.

Pour obtenir de plus amples détails à ce sujet, veuillez consulter le règlement.

De même, pour souligner les efforts incroyables des élèves tout au long de la pandémie, le gouvernement permet aux conseils scolaires d’inviter les élèves des écoles primaires et secondaires publiques et privées à une courte célébration de fin d’année en plein air. Toutes les célébrations de fin d’année scolaire qui se dérouleront en personne devront respecter des exigences précises.

La première phase durera pendant au moins 21 jours afin d’évaluer les impacts sur les indicateurs clés de la santé publique et du système de santé de la province. À la fin de ces 21 jours, si 70 pour cent des adultes ont reçu une première dose et que 20 pour cent des adultes ont reçu deux doses du vaccin, et si les indicateurs de la santé publique et du système de santé continuent de s’améliorer, l’Ontario pourra alors amorcer la deuxième phase de son Plan d’action pour le déconfinement.

Toutes les mesures de santé publique et de sécurité au travail demeureront en vigueur jusqu’à ce que la province entame la première phase du Plan d’action pour le déconfinement le 11 juin 2021 à 0 h 01. Durant cette période, le gouvernement continuera de travailler avec les intervenants à l’élaboration de leurs plans de réouverture, notamment à la mise en place de mesures ciblées visant certains secteurs, organisations et autres milieux précis afin qu’ils disposent de toute l’information nécessaire pour savoir à quel moment et de quelle façon ils pourront reprendre leurs activités en toute sécurité.

« Bien que nous ayons atteint le point où il est sécuritaire de passer à la première phase du Plan d’action pour le déconfinement, ce n’est pas le moment de baisser la garde, a affirmé le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef. Nous devons tous demeurer vigilants, car la lutte contre la COVD-19 n’est pas terminée. En continuant de respecter les mesures sanitaires et les recommandations des autorités de santé publique, nous pouvons continuer de réduire la transmission du virus, de préserver la capacité de notre système de santé et de sauver des vies. »