L’Ontario maintient des restrictions liées à la COVID-19 à l’approche de l’expiration du décret ordonnant de rester à domicile

« Nous avons très bien progressé dans notre lutte contre la COVID-19 ces dernières semaines, mais il ne faut surtout pas nous relâcher, a affirmé la solliciteure générale Sylvia Jones. Comme le décret ordonnant de rester à domicile va bientôt expirer, nous devons donner à la population des instructions claires pour qu’elle puisse continuer à respecter les directives sanitaires. Nous espérons ainsi atteindre notre objectif de lever progressivement certaines restrictions dans le cadre de la première phase de notre plan de déconfinement, lorsque la situation le permettra. »

Le 7 avril 2021, face à l’augmentation rapide du taux de transmission de la COVID-19 sous l’effet de nouveaux variants plus contagieux, le gouvernement de l’Ontario a déclaré un état d’urgence provincial, l’accompagnant d’un décret ordonnant de rester à domicile et de mesures sanitaires renforcées. Dans le souci de réduire la mobilité de la population et les risques de transmission du virus, le décret ordonnant de rester à domicile donnait l’ordre à la population de rester chez soi, sauf pour des activités essentielles énoncées dans le décret, comme faire de l’exercice physique, acheter des provisions ou des médicaments ou obtenir des soins de santé. Après l’expiration du décret ordonnant de rester à domicile, le 2 juin, ces restrictions ne seront plus en vigueur.

Cependant, les autres mesures existantes demeureront en vigueur à l’échelle de la province, y compris celles qui concernent les rassemblements, les entreprises, les services et les activités. Parmi ces mesures, les rassemblements à l’intérieur continueront d’être limités aux membres du même ménage et les rassemblements à l’extérieur, à cinq personnes, sous réserve de certaines exceptions, la limite de capacité de 25 pour cent pour les magasins de détail essentiels où seules certaines marchandises sont vendues sera maintenue, les services des magasins de détail non essentiels seront limités à des services de ramassage en bordure de trottoir et de livraison, la location de courte durée sera limitée à des personnes qui ont besoin de logement et l’utilisation de parcs de l’Ontario et de terrains de camping sur des terres publiques sera autorisée pendant la journée seulement, sous réserve de certaines exceptions.

Les Ontariens et Ontariennes pourront quitter leur domicile pour se rendre à une résidence secondaire dans la province, mais ils ne pourront pas y accueillir des membres d’un autre ménage à l’intérieur, sauf s’il s’agit d’une personne qui vit seule ou d’un fournisseur de soins.

Un résumé clair et simple des restrictions en vigueur figure à la page Web Déconfinement de l’Ontario, qui contient des renseignements détaillés sur les mesures sanitaires en place avant la première phase du Plan d’action pour le déconfinement. Comme toujours, quiconque a été exposé à la COVID-19 ou présente des symptômes du virus devrait utiliser l’outil d’auto-évaluation de la province pour savoir ce qu’il doit faire, ce qui pourrait être de se faire tester et de s’isoler au besoin.

« Même si nous continuons d’accélérer l’administration de la deuxième dose des vaccins contre la COVID-19 en Ontario, le maintien des mesures sanitaires assurera la protection de la capacité des hôpitaux et freinera la propagation des variants du virus de la COVID-19, a expliqué Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Nous nous approchons de la première phase du Plan d’action pour le déconfinement de l’Ontario et allons commencer à éliminer progressivement les mesures sanitaires, mais il est crucial que toute la population continue de respecter les conseils des autorités de santé publique et de se faire vacciner. Chaque dose administrée est un pas de plus vers la fin de la pandémie. »

À l’expiration du décret ordonnant de rester à domicile, le décret d’urgence Règl. de l’Ont. 266/21 (Expulsions résidentielles) expirera aussi le 2 juin 2021. Les décrets d’urgence en vigueur en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ont été prorogés jusqu’au 16 juin 2021.