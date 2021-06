L’Ontario investit plus de 18 millions de dollars dans une nouvelle patinoire à deux surfaces pour Sault Ste. Marie

La patinoire à deux surfaces remplacera la patinoire à surface unique existante du McMeeken Arena, élargissant considérablement la surface de la glace et le nombre de sièges à l’intérieur du centre à Sault Ste. Marie.

Le gouvernement de l’Ontario investit dans ce projet d’infrastructure polyvalent qui contribuera à renforcer et protéger les collectivités, comme Sault Ste. Marie, à créer des emplois et à favoriser la reprise économique à long terme de la province.

« Face à la COVID-19, le gouvernement de l’Ontario continue d’aller de l’avant avec des projets d’infrastructure afin de renforcer les collectivités et de créer des emplois, a affirmé l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure. Soutenir des projets importants comme celui de Sault Ste. Marie fera une différence dans la vie des familles locales, tout en renforçant leur santé et bien-être pendant des années. »

« Il s’agit d’un investissement de taille dans l’un des loisirs préférés de notre ville. Je me souviens que lorsque j’étais conseiller municipal, une fuite de CO2 à l’Arena McMeeken a causé une grande frayeur parmi de nombreux parents et familles, a ajouté l’honorable Ross Romano, ministre des Collèges et Universités et député de Sault Ste. Marie. C’est encourageant de voir que de multiples projets importants d’infrastructure seront construits à Sault Ste. Marie l’année prochaine. Avec une nouvelle patinoire à deux surfaces d’un budget de 25 millions de dollars à l’ouest de la ville et un nouveau centre culturel autochtone d’une valeur de 18 millions de dollars dans l’est de la ville, en plus de la construction prochaine de notre centre de services communautaires de lutte contre la toxicomanie qui offrira des services résidentiels de gestion de la désintoxication, je me réjouis de voir toutes ces pelles dans la terre en signe de reprise de la COVID-19. »

« Le projet de patinoire à deux surfaces répondra à la demande actuelle et projetée de loisirs dans notre communauté et permettra à la ville d’assurer que les résidents ont accès à tous les avantages du Northern Community Centre, a précisé Christian Provenzano, maire de Sault Ste. Marie. Des projets d’infrastructure de cette envergure exigent la collaboration et le soutien de différents paliers de gouvernement et je tiens à remercier le député de Sault Ste. Marie, Ross Romano, et le gouvernement de l’Ontario de leur soutien important pour ce projet. »

La santé de la population est essentielle à la santé de l’économie. La distribution des vaccins nous donne de l’espoir. Le Budget de l’Ontario de 2021 – Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie fournit les ressources nécessaires pour vaincre la COVID-19, misant sur les investissements record du gouvernement destinés à protéger la santé et les emplois pendant la pandémie.