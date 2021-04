Le NPD présentera une motion pour étudier l’impact des coupures dans le programme de formation des sages-femmes à l’Université Laurentienne

Au cours de la réunion de ce matin du Comité permanent de la condition féminine, la porte-parole du NPD pour les femmes et l’égalité des sexes, Lindsay Mathyssen, présentera une motion demandant une étude sur l’impact des coupures faites au programme de sages-femmes de l’Université Laurentienne. La perte de ce programme aura des effets dévastateurs sur la santé des femmes enceintes à travers le pays.

« L’élimination récente du programme de sages-femmes à l’Université Laurentienne aura des répercussions directes sur la santé des femmes de toute la province et du pays. Les communautés mal desservies, francophones et autochtones seront les plus durement touchées, a déclaré Mme Mathyssen. Une étude sur cette question est impérative pour aider à renforcer le rôle des sages-femmes dans tout le Canada et protéger la santé des femmes enceintes, en particulier dans les communautés rurales et mal desservies ».

La formation d’une durée de quatre ans pour sages-femmes de l’Université Laurentienne est l’un des trois seuls programmes de ce genre offerts en Ontario et le seul offert en français. Le programme a été plafonné par la province à 30 étudiants, mais la demande était beaucoup plus élevée et le programme recevait bien plus de 300 demandes d’inscription par année. Avec la suppression du programme de la Laurentienne, la province perdra un tiers de ses sages-femmes diplômées à un moment où les services des sages-femmes sont pourtant de plus en plus demandés.

« J’espère que les membres de ce comité, quelle que soit leur couleur politique, comprendront l’urgence de cette étude, a ajouté Mme Mathyssen. Les libéraux ont laissé tomber les femmes de tout le pays en laissant la Laurentienne tomber dans un état tout aussi déplorable. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver une solution qui protège ce programme indispensable ».

Les néo-démocrates continueront de se battre pour s’assurer que les femmes de tout le pays ont accès aux soins vitaux dont elles ont besoin.