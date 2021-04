Les écoles resteront ouvertes à mesure que les travailleurs de l’éducation deviendront admissibles aux vaccins

Le gouvernement de l’Ontario introduit de nouvelles mesures pour protéger les écoles contre la COVID-19, y compris une formation d’appoint, le nettoyage renforcé et le dépistage pour les élèves et le personnel asymptomatiques. Alors que ces nouvelles mesures sont introduites, le gouvernement commencera à offrir des vaccins aux travailleurs de l’éducation pendant le congé d’avril.

« Rien n’est plus important que de garder les écoles de l’Ontario sécuritaires et ouvertes pour les élèves, le personnel et les familles, a déclaré le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce. C’est la raison pour laquelle nous introduisons des mesures supplémentaires en matière de santé et de sécurité visant à nous protéger contre la COVID-19, tout en déployant des efforts inlassables pour que les travailleurs de l’éducation puissent se faire vacciner. Nos élèves méritent de pouvoir retourner en toute sécurité dans leurs salles de classe le 19 avril pour qu’ils puissent continuer à apprendre, et nous sommes déterminés à prendre les mesures nécessaires pour concrétiser cet engagement. »

En s’appuyant sur les mesures en matière de santé et de sécurité appropriées en place, le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a confirmé que les écoles restent sûres. Les nouvelles mesures mises en place visant à protéger davantage les écoles et les communautés contre la propagation de la COVID-19 comprennent les éléments suivants :

La confirmation sur place des résultats de l’autodépistage

Une formation d’appoint au retour du congé d’avril

Un enseignement à l’extérieur quand c’est possible

Un nettoyage renforcé pendant le congé d’avril

Des activités liées au curriculum pour les élèves

Une lettre aux parents pour promouvoir des pratiques exemplaires en vue de veiller à la sécurité pendant le congé d’avril

L’expansion du dépistage des personnes asymptomatiques

En vertu du plan du gouvernement de l’Ontario, l’accès au dépistage sera élargi pour les élèves et le personnel asymptomatiques et sera offert dans les pharmacies qui proposent le dépistage et dans 180 centres d’évaluation à travers la province pendant la semaine du 12 au 18 avril 2021.

De plus, à partir de la semaine prochaine, les travailleuses et travailleurs en éducation qui soutiennent directement les élèves ayant des besoins particuliers en éducation à travers toute la province ainsi que ceux qui travaillent dans des points chauds déterminés pourront s’inscrire afin de se faire vacciner. La vaccination commencera durant le congé d’avril d’abord dans les quartiers prioritaires à Toronto et à Peel, puis dans les quartiers prioritaires des points chauds d’autres régions, notamment à York, à Ottawa, à Hamilton, à Halton et à Durham. Elle sera ensuite élargie à l’échelle de la province au fur et à mesure de la disponibilité des vaccins.