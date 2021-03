Le Plan d’action de l’Ontario double la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises

Le gouvernement de l’Ontario offre un soutien supplémentaire aux petites entreprises admissibles afin de les aider à assumer les coûts continus associés à la pandémie de COVID-19. Les bénéficiaires de la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises dont l’admissibilité a été confirmée recevront automatiquement un deuxième paiement égal au montant de leur premier paiement, ce qui représente un soutien total minimum de 20 000 $ et maximum de 40 000 $. Ce soutien visant à aider les propriétaires d’entreprises à poursuivre leurs activités et à maintenir leur personnel fait partie des mesures prévues dans le budget de 2021, Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie.

Aujourd’hui, Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances et président du Conseil du Trésor, a réitéré l’importance de ce soutien accru dans une causerie virtuelle organisée par le Canadian Club.

« Une des injustices les plus flagrantes de la pandémie, ce sont les répercussions qu’elle a eues sur les propriétaires de petites entreprises et leurs employés qui ont dû respecter d’importantes restrictions, a déclaré le ministre Bethlenfalvy. C’est pourquoi dans le budget d’hier, nous avons annoncé un deuxième paiement de la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises, de sorte que toutes les petites entreprises admissibles recevront automatiquement un deuxième paiement égal au premier. De Sarnia à Sault Ste. Marie, des propriétaires de petites entreprises nous ont dit que sans cette aide, ils auraient dû fermer pour de bon. »

En vertu de ces deux séries de soutien, on prévoit que la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises aura versé une aide estimée à 3,4 milliards de dollars à quelque 120 000 petites entreprises de l’Ontario, contribuant à protéger des emplois pendant cette période difficile. Les entreprises peuvent utiliser la subvention selon leurs besoins. Par exemple, certaines pourront l’utiliser pour payer leurs employés, tandis que d’autres pourront en avoir besoin pour maintenir leurs stocks.

Lancée en janvier, la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises verse un soutien financier direct aux petites entreprises admissibles qui ont dû fermer ou réduire considérablement leurs services en raison des mesures de fermeture à l’échelle provinciale qui sont entrées en vigueur en décembre 2020. Les petites entreprises qui ont été jugées admissibles à la subvention auront droit automatiquement à un deuxième paiement d’une valeur égale au premier paiement qu’elles auront reçu. Elles n’auront pas à présenter une nouvelle demande pour recevoir ce financement supplémentaire.

« Les petites entreprises ont subi quelques-uns des effets les plus dévastateurs de la COVID-19, tout en s’employant à aider leur collectivité et en présentant leurs idées et leurs solutions novatrices pendant toute la pandémie », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce. « Nous avons instauré la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises afin d’aider celles-ci, et aujourd’hui, près de 100 000 entreprises ont reçu une aide se chiffrant à plus de 1,414 million de dollars. Dans le budget de 2021, nous avons annoncé qu’une deuxième série de paiements serait versée aux bénéficiaires admissibles pour faire en sorte que nos petites entreprises continuent de bénéficier d’une aide à mesure que nous nous approchons de la relance de l’économie. »

Les propriétaires d’entreprise admissibles qui n’ont pas encore présenté de demande pour recevoir la subvention ont jusqu’au 31 mars 2021 pour le faire. Une liste détaillée des entreprises admissibles à la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises se trouve dans la page de demande. Les propriétaires d’entreprise peuvent également consulter Ontario.ca/aide_COVID-19 pour de plus amples renseignements sur cette subvention et sur d’autres mesures de soutien offertes aux entreprises.

« Pour protéger l’économie, il faut d’abord protéger nos petites entreprises et les personnes qui consacrent toutes leurs ressources à en assurer la croissance », a déclaré Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives. « Grâce à cet investissement record, nous donnons à nos petites entreprises le soutien dont elles ont besoin pour rester en sécurité, demeurer solvables et entrevoir des lendemains plus prometteurs. »

Une population en santé est essentielle à une économie en santé. Maintenant que les vaccins sont administrés, il y a de l’espoir à l’horizon. Le Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie prévoit les ressources nécessaires pour finir la lutte contre la COVID‑19, ajoutant aux investissements records que le gouvernement fait pour protéger la santé et les emplois pendant la pandémie mondiale.